Pilnmēness cienīgi lēmumi - horoskops visām zodiaka zīmēm no 11.04. līdz 17.04.

AUNS

Mieru nedos vēlme paplašināt redzesloku, gūt panākumus darbā, nostiprināt pozīcijas sabiedrībā. Nerunā par jautājumiem, kuros pilnībā neorientējies, nevērp intrigas. Daudz vairāk iegūsi, ja būsi augstsirdīgs un pacietīgs. Liekot lietā iegūtās zināšanas, iemaņas un pieredzi, daudz ko no iecerētā izdosies īstenot, tomēr nekas neliecinās, ka tas varētu labvēlīgi ietekmēt tavu karjeru.

VĒRSIS

Ar padomiem neuzbāzies, nepiedāvājies palīdzēt risināt citu problēmas, tas nepalīdzēs ne kaut ko izmainīt, ne uzlabot. Tiec galā ar savējām. Ja nepieciešams, esi gatavs apgūt jaunas iemaņas, iepazīt modernas tehnoloģijas. Priecēs nejaušas sastapšanās, noderēs agrāk nodibināti kontakti. Tā kā lietu būtību izpratīsi smalkāk nekā citi, tad daudz kas no tā, kas citiem paslīdēs garām, piesaistīs tavu uzmanību un dos bagātīgu vielu dažādiem prātojumiem.

DVĪŅI

Viegli vari nonākt ilūziju varā un pārliecības, ka nav nekā neiespējama, visu var sarunāt, atrisināt, novērst. Diemžēl ikdienas dzīvē tas noderēs maz, jo, saskāries ar nelielām grūtībām, kļūsi neizlēmīgs. Vai ar to spēsi samierināties? Esi drošs, tu topi pieredzes bagātāks. Vēlāk viegli tiksi galā ar finansiālu jautājumu risināšanu. Esi neatlaidīgs un precīzs, kad runa ir par naudu.

VĒZIS

Īstenot iecerēto nebūs grūti, jo apstākļi būs labvēlīgi gan darbam, gan darījumiem ar naudu un vērtspapīriem, gan arī līgumu slēgšanai. Precizitāte un gatavība uzņemties atbildību palīdzēs izpelnīties priekšniecības uzmanību. Ja jūti, ka vari pozitīvi ietekmēt kāda notikuma gaitu, nestāvi malā. Demonstrē aktīvu dzīves pozīciju, nesamierinies ar netaisnīgu, negodīgu rīcību.

LAUVA

Dari darbu, kur īpaša izdoma nav nepieciešama. Pašapziņas un pašpārliecinātības tev netrūks, toties pietrūks objektivitātes un veselīgas pašironijas. Būdams pārāk augstās domās par sevi, vari kļūt neiecietīgs, augstprātīgs. Turpinājumā var nākties pieņemt sarežģītus finansiālus lēmumus, kas balansē uz riska robežas. Neizaicini likteni, neliec uz spēles pēdējo, kas tev pieder.

JAUNAVA

Vari doties iepirkšanās tūrē pa veikaliem, iegādāties ikdienā nepieciešamas praktiskas lietas, papildināt garderobi vai ķerties pie kaut kā pilnīgi jauna, taču galējībās nekrīti. Ar prātojumiem un garīgiem meklējumiem neaizraujies, tas var izsist no ierastā līdzsvara un mudināt uz neapdomīgu rīcību. Seko līdzi tam, ko saki, kā uzvedies, kam un ko soli.

SVARI

Būt sirsnīgam un saprotošam mājās, kā to vēlas tuvinieki, un enerģiskam, atbildīgam darbā, kā prasa vadība, nebūs nemaz tik viegli. Atmosfēru mājās un attiecības ar tuviniekiem stipri vien ietekmēs tas, kādā noskaņojumā tu atgriezīsies no darba. Droši vaicā pēc padoma, nebaidies izskatīties nezinošs. Turpinājumā veiksmīgi būs nelieli, iepriekš rūpīgi plānoti braucieni.

SKORPIONS

Lai cik piesardzīgs un tālredzīgs tu būtu, no problemātiskām situācijām izvairīties neizdosies. Nepatīkamus brīžus var sagādāt sadzīviskas nebūšanas. Apgūsti zināšanas un iemaņas, ar kuru palīdzību īstenot iecerēto. Pret tevi cilvēki būs saprotoši un gādīgi. Tomēr neuztver to kā pašu par sevi saprotamu, novērtē to, ko citi dara tavā labā. Arī virspusējas sarunas un smiekli nāks par labu.

STRĒLNIEKS

Jutīsi enerģijas pieplūdumu, taču būs grūti izlemt, kur un kā to lietderīgi izmantot. Vari krist dažādos kārdinājumos, pievērsties šķietami interesantām lietām, kas tomēr nesniegs cerēto prieku un gandarījumu. Stiprini attiecības ģimenē, labiekārto māju, atdzīvini senas ģimenes un senču tradīcijas. Paļaujies uz tām, piekrīti radinieku ierosinātām pārmaiņām.

MEŽĀZIS

Iniciatīvas un iespējas aktīvi rīkoties netrūks, grūtāk būs saņemt atbalstu no apkārtējiem, ģimenes, draugiem. Attiecībās iespējami gan kāpumi, gan kritumi. Ne sevi, ne citus, pārlieku nekritizē – nenosodi, nedusmojies, nevērtē ik vārdu un soli, uztver visu kā labi domātu, piedāvā risinājumus, tad tā arī būs. Pastiprinātu uzmanību pievērs pašsajūtai.

ŪDENSVĪRS

Nav ieteicams sevi pakļaut lielai slodzei, mainīt ierasto dzīves ritmu, nevērīgi izturēties pret veselību. Pirms pieņem kādu piedāvājumu, izstrādā vairākus iespējamos notikumu scenārijus. Ja ir paredzēts doties tālākā ceļā ar automašīnu, pārbaudi tās tehnisko stāvokli. Lai arī gadīsies kāda ķibele, tu ar to tiksi galā paša spēkiem. Ievāc precīzas ziņas par izvēlēto galamērķi.

ZIVIS

Saspringta finansiālā situācija liks nedaudz panervozēt. Iespējami zaudējumi, vilšanās, neskaidri solījumi. Esi godīgs, neblēdies, un arī sevi neļauj mānīt. Sasteigta, dedzīga rīcība nebūs labākais veids, kā risināt finansiālās problēmas, tomēr arī dramatizēt situāciju nevajadzētu. Vairāk rūpējies par mājām, ģimeni, pievērsies saimniecisku jautājumu risināšanai.

