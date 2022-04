Saša Jahno, kurš vairākas nedēļas tika meklēts pie Kijivas, ir atrasts miris. Šo informāciju sociālajos tīklos apstiprinājusi bērna mamma Anna Jahno. Pēc viņas vēstītā, četrus gadus vecā Sašas līķis atrasts otrdien, 5. aprīlī.

Anna Jahno pateicās visiem cilvēkiem, kuri nebija vienaldzīgi pret šo traģēdiju, palīdzēja meklēt, atbalstīja. “Pateicoties jums, mans dēls satikās ar mani. Sašeņka, mūsu mazais eņģelītis, jau ir debesīs. Šodien viņa dvēsele ir ieguvusi mieru," bojāgājušā 4 gadus vecā Sašas mamma rakstīja savā "Instagram".

Žurnāliste Olga Omeļjančuka sociālajos tīklos informēja, ka 4 gadus vecais Saša varētu būt gājis bojā, mēģinot evakuēties. “Pēc maniem datiem, sašāva [Krievijas karaspēks — red.] tieši laivu. Tāpēc tā apgāzās. Tāpēc gāja bojā/noslīka cilvēki," “Facebook” rakstīja žurnāliste.

Četrus gadus vecais Saša Jahno pazuda 10. martā evakuācijas laikā no apdzīvotās vietas Suholučjes Višgorodas rajonā. Zēns, viņa vecmāmiņa un vēl 6 cilvēki mēģināja ar laivu šķērsot Dņepras upi, taču transportlīdzeklis apgāzās. Saša Jahno bija vienīgais ar glābšanas vesti. 11. martā tika atrasts Sašas vecmāmiņas līķis, taču no karadarbības epicentra to neizdevās paņemt, raksta “Fokus”. Četrus gadus vecais puisēns pēc šīs evakuācijas pazuda. Viņa fotogrāfija tika izplatīta sociālajos tīklos, ar to dalījās un viņa stāstam juta līdzi simtiem tūkstoši cilvēku, jo bija cerība, ka veste mazo būs paglābusi un viņš atradīsies dzīvs.

Pēdējo reizi Anna Jahno ar dēlu sazinājās 9. martā. Četrgadnieks mammai sacīja, ka viņi abi satiksies, tiklīdz Krievijas karaspēks beigs apšaudes Kijivas apgabalā.

