Kā atrast tieši Tev piemērotākos The Ordinary ādas kopšanas produktus?

Ja esi jaunpienācēja The Ordinary pasaulē un daudzas lietas Tev vēl ir neskaidras, iesakām iegādāties visu rituālu kopumā. Tas ietaupīs laiku, naudu un aiztaupīs uztraukumus. Tas arī atbrīvos no raizēšanās par to, kurus produktus vari vai nevari lietot kopā.

Ja vēlies radīt savu rituālu, apskatot turpmāk redzamos ādas kopšanas režīmus, gūsi lieliskas idejas par produktiem, kas Tev ir nepieciešami. Ņem vērā, ka ir iespējams kombinēt dažādus zīmolus, un vienmēr pārliecinies, ka savā ikdienas ādas kopšanas rituālā iekļauj SPF saturošus produktus.

The Ordinary rituāls pret vispārējām novecošanās pazīmēm

Vienkāršs ādas kopšanas rituāls vispārējo novecošanās pazīmju novēršanai, izmantojot tikai četrus populārākos The Ordinary produktus (par mazāk nekā 43 EUR).

Attīrošs līdzeklis ar skvalānu Squalane Cleanser

Buffet

Dabīgs mitrinošais faktors Natural Moisturizing Factors

Granaktīvais retinoīds Granactive Retinoid 2%

Lūk, šāds būs tavs rituāls:

No rīta: Attīrīšana; Buffet, Hialuronskābe, SPF

Vakarā: Attīrīšana, Buffet, Retinoīdsm Papildu kopšanai pēc izvēles Mežrozīšu sēklu eļļa Rose Hip Seed Oil

Kādas ir novecošanās pazīmes un kādas sajūtas tās rada?

Gadu gaitā āda zaudē kolagēnu un elastīnu un kļūst sausāka. Novecojošā ādā ir novērojamas grumbas un krokas. Tā kļūst plānāka, mazāk elastīga, ar mazāku apjomu. Tajā ir vairāk pigmentācijas, un ādas tonis kļūst nevienmērīgs.

Kuri The Ordinary produkti ir jālieto ādai, kas ir sākusi novecot?

Saules aizsargkrēms ir vienīgais efektīvais profilakses līdzeklis pret novecošanos, tas patiešām ir obligāts.

Retinoīdi. Granaktīvais retinoīds jeb retinols var mazināt visas novecošanās pazīmes.

C vitamīns. Jebkurš no C vitamīna produktiem var mazināt novecošanās pazīmes, The Ordinary tos piedāvā lielā izvēlē: 23% C vitamīna suspensija, 30% C vitamīns silikonā, 100% askorbīnskābes pulveris.

Buffet. Buffet un citi peptīdi, matriksils un argirelīns var atjaunot zaudēto kolagēnu un nostiprināt ādu.

Glikolskābes toniks. Ir pierādīta glikolskābes spēja uzlabot ādas tekstūru un mazināt grumbas.

Kurus produktus nevajadzētu lietot?

Nav konkrētu produktu, kurus nevajadzētu lietot, ja centies mazināt novecošanos. Tomēr vajadzētu izvairīties no produktiem, kas var izraisīt kairinājumu.

The Ordinary rituāls pret ādas dehidratāciju

Vēlies rituālu mitrumu zaudējušai ādai? Lūk, vienkāršs ādu mitrinošs plāns, izmantojot tikai trīs The Ordinary produktus, kas Tev maksās mazāk nekā 25 EUR.

Hialuronskābe (Hyaluronic Acid 2% + B5)

Dabīgs mitrinošais krēms Natural Moisturising Factors

Augu izcelsmes skvalāna eļļa Plant-Derived Squalane Oil

Grima bāze High Adherence Primer (pēc izvēles)

Lūk, šāds būs tavs rituāls:

No rīta: Attīrīšana, Hialuronskābe, Dabīgs mitrinātājs, SPF

Vakarā: Attīrīšana, Hialuronskābe, Skvalāna eļļa

Kas ir dehidrēta āda?

Dehidrētai ādai trūkst mitruma. Tā nedaudz atšķiras no sausas ādas, kurai trūkst taukvielu, bet arī sausa āda var būt dehidrēta.

Kā izskatās dehidrēta āda un kādas sajūtas tā rada?

Dehidrēta āda ir savilkta un jūtas nekomfortabli. Tā var arī kļūt taukaina, jo āda cenšas kompensēt mitruma zudumu.

Kas izraisa dehidrētu ādu?

Galvenais dehidrētas ādas cēlonis ir pārmērīga ādas attīrīšana, īpaši spēcīgu putojošu attīrošo līdzekļu izmantošana. Dehidratāciju var veicināt arī ādas skalošana ar karstu ūdeni, sauss gaiss apkārtējā vidē, gaisa kondicionēšana un centrālā apkure.

Kuras sastāvdaļas tev nevajadzētu lietot, ja tev ir dehidrēta āda?

Ādas kopšanā nelieto putojošus un spirtu saturošus attīrošos līdzekļus.

The Ordinary rituāls pret ādas nepilnībām un nosprostotām porām

Vai vēlies vienkāršu rituālu, kas ļaus mazināt ādas nepilnības un atvērt poras? Lūk, vienkāršs The Ordinary rituāls, kuru veido tikai trīs produkti.

2% salicilskābes sejas maska Salicylic Acid 2% Masque – salicilskābe šķīst eļļā un iedarbojas, lai attīrītu poras.

– salicilskābe šķīst eļļā un iedarbojas, lai attīrītu poras. 10% azelaīnskābes suspensija Azelaic Acid 10% Suspension – azelaīnskābei piemīt fantastiska visaptveroša iedarbība uz ādu, kurai ir nosliece uz akni, tā mazina iekaisumu, likvidē baktērijas un noņem atmirušās ādas šūnas.

10% niacinamīds ar cinku Niacinamide 10% + Zinc – niacinamīds mazina iekaisumu un mitrina, dažos gadījumos tas var patiešām izdziedēt akni. Cinks ir antibakteriāls un var mazināt taukvielu ražošanu.

No rīta: Attīrīšana, Niacinamīds, SPF

Vakarā: Attīrīšana, Salicilskābe, Niacinamīds

Kā izskatās ādas nepilnības un nosprostotas poras?

Pūtītes, cistas, pinnes, slēgti komedoni (baltās pinnes) ‒ tas viss var izraisīt akni.

Kā tā izskatās un kādas sajūtas rada?

Akne izraisa pumpas, izsitumus un nosprostotas poras. Tā var būt sāpīga un nepievilcīga, nemaz nerunājot par grūtībām to ārstēt. Akne var izraisīt rētu veidošanos, kas rada noteiktus ādas kopšanas izaicinājumus.

Kas izraisa ādas nepilnības un nosprostotas poras?

Akni var izraisīt liekās taukvielas, kas var būt ģenētiskas vai hormonu izraisītas.

No kurām sastāvdaļām vajadzētu atteikties ādas nepilnību un nosprostotu poru gadījumā?

Nelieto tīras augu eļļas, kas var palielināt poru nosprostošanos, tāpat atsakies no kaitēšanas ādai ar putojoši attīrošajiem līdzekļiem un spirtu saturošiem tonikiem.

The Ordinary rituāls taukainai ādai

Vai vēlies ātru, vienkāršu ādas kopšanas rituālu taukainai ādai? Esam izveidojuši šo vienkāršo rituālu, apvienojot tikai trīs produktus The Ordinary, un viss rituāls nemaksās vairāk kā 19 EUR.

Niacinamīds

Dabīgs mitrinošais faktors Natural Moisturising Factors

Salicilskābe

Grima bāze Silicone Primer (pēc izvēles)

Lūk, šāds būs tavs rituāls:

No rīta: Attīrīšana, Niacinamīds, Dabīgs mitrinošais faktors Natural Moisturising Factors, Grima bāze Silicone Primer (pēc izvēles), SPF

Vakarā: Attīrīšana, Salicilskābe, Niacinamīds

Kā zināt, vai mana āda ir taukaina?

Iespējams, jau skaidri zini savu ādas tipu, bet, ja vēl šaubies, piedāvājam, kā to uzzināt. Pēc ādas attīrīšanas ar savu parasto attīrošo līdzekli neuzklāj citus produktus, bet vienkārši pagaidi divas stundas un pēc tam aplūko sevi spogulī. Ja pēc divām stundām ir redzams taukainums vai spīdēšana, tava āda ir taukaina.

Kā kopt taukainu ādu?

Ja āda ir taukaina, biežāk var veidoties arī akne un nosprostotas poras. Atklāsi arī, ka dekoratīvā kosmētika nesaglabājas ļoti ilgi un visu laiku Tava seja izskatās spīdīga. Dehidratācija var palielināt taukainumu.

Sastāvdaļas, kuras nevajadzētu lietot.

Augu eļļas - var nosprostot poras

Sastāvdaļas, kuras vajadzētu izvēlēties

Maigi putojoši attīrošie līdzekļi, mālu maskas, skābes, retinoīdi un ūdeņaini mitrinošie līdzekļi.

Kad un kā lietot niacinamīdu?

Vari lietot niacinamīdu no rīta un/vai vakarā.

Uzklāj tikai dažus pilienus un iemasē vai iepliķē ādā. Ja mani, ka tas sāk putot, lieto mazāk produkta un pārliecinies, ka āda ir patiešām tīra ‒ bez tava attīrošā līdzekļa atlikumiem.

Tas ir ļoti iecienīts produkts, bet vispirms ir ieteicams izmēģināt to uz neliela ādas laukuma.

Niacinamīds nesader ar:

tīru C vitamīnu,

C vitamīnu Vitamin C 23%,

C vitamīnu Vitamin C 30%,

L-askorbīnskābes pulveri,

etilētu askorbīnskābi,

askorbīnskābi ar alfa arbutīnu.

Citi The Ordinary produktu ieteikumi:

10% pienskābe ar hialuronskābi Lactic Acid 10% + HA;

2% salicilskābes maska Salicylic 2% Masque;

0,5% retinols skvalānā Retinol 0.5% in Squalane.

The Ordinary rituāls jutīgai ādai

Jutīga āda ir ļoti reaģējoša un ar noslieci uz niezes un apsārtuma saasinājumiem. Tā var būt pastāvīga problēma, pārejošs stāvoklis vai norise kā atbildes reakcija uz kaut ko konkrētu, piemēram, produktu sastāvdaļām vai stresu.

The Ordinary rituāls jutīgai ādai maksā mazāk nekā 25 EUR.

Hialuronskābe

Dabīgs mitrinošais faktors Natural Moisturising Factors

Augu izcelsmes skvalāna eļļa Plant-Derived Squalane Oil

Lūk, šāds būs Tavs rituāls:

No rīta: Hialuronskābe, Dabīgs mitrinošais faktors Natural Moisturising Factors, SPF

Vakarā: Attīrošs līdzeklis ar skvalānu, Dabīgs mitrinošais faktors, Augu izcelsmes skvalāna eļļa

Kā jutīga āda izskatās/jūtas?

Saasinājuma brīdī jutīga āda var būt apsārtusi, nelīdzena, iekaisusi, sausa, savilkta, kairināta un niezoša.

Jutīga āda – kas izraisa jutīgu ādu?

Jutīgumu var izraisīt daudzi un dažādi faktori: alerģijas, ekzēma, ģenētika, stress, hormoni, miega trūkums, karstums, pārmērīga ādas attīrīšana.

Jutīgas ādas ārstēšanā vispirms ir jānosaka jutīgumu izraisošie faktori.

Kuri produkti ir piemēroti jutīgai ādai?

2% hialuronskābe ar B5 vitamīnu Hyaluronic Acid 2% + B5. Hialuronskābe ir svarīga jutīgai ādai. Arī pievienotais pantenols mazina iekaisumu.

Hialuronskābe ir svarīga jutīgai ādai. Arī pievienotais pantenols mazina iekaisumu. Dabīgs mitrinošais faktors Natural Moisturising Factors . Lai palielinātu mitrinošo aizsargslāni.

. Lai palielinātu mitrinošo aizsargslāni. Eļļas. Skvalāni, smiltsērkšķu eļļa, čias un gurķu mētras eļļa ir īpaši nomierinošas.

No kurām sastāvdaļām ir jāatsakās, ja āda ir jutīga?

Ja āda ir jutīga, vajadzētu atteikties no stiprām skābēm, piemēram, glikolskābes tonika Glycolic Toner, 30% AHA pīlinga AHA 30% Peel un 10% pienskābes Lactic Acid 10%.

Ceram, ka uzzinātais ļaus Tev izvēlēties piemērotāko rituālu.

