Vera Brežņeva pametusi Krieviju, tagad Polijā palīdz bēgļiem. Saviem krievu sekotājiem saka: "Es tikai vēlos, lai jūs zinātu patiesību"

Savā sociālās vietnes "Instagram" kontā viņa bieži ievieto īsos stāstus, kuros dalās ar savām pārdomām par notiekošo.

Vienā no tiem viņa skaidroja, ka krievu tauta nesaprot situāciju, jo viņiem nav sapakots čemodāns, viņu ģimene neguļ bumbu patversmē, viņu bērniem un veciem cilvēkiem briesmas nedraud. "To nav iespējams saprast, nedzirdot sprādzienus un uzlidojumu sirēnu gaudošanu, nevis kinoteātrī, bet gan dzīvajā. Mēģiniet tikai iedomāties, ka militārā tehnika brauc pa ielu nevis parādei, bet gan piekrauta ar īstu munīciju. Tas notiek Ukrainā. Ir karš! Tā nav īpaša operācija, kā jums saka.Tas ir karš! Ukraina jūsu ziņās un Ukraina reālajā dzīvē ir dažādas valstis. Bet atcerieties, cilvēka dzīvība ir vislielākā vērtība. Pārtrauciet karu!"

Jau neilgi pēc kara sākšanās, 28. februārī, viņa saviem sekotājiem publicēja bildes no Ukrainas, norādot, ka vēlas parādīt patiesību.

"Es nekad neesmu dalījusi mūsu tautas. Mana māte un vecmāmiņa ir krievietes. Tētis un vectēvs ir ukraiņi. Abas tautas ir mani senči un manas asinis. Esmu dzimusi un dzīvojusi Ukrainā. Un tagad mums ir problēmas. Man ir 32% krievu sekotāju. Es tikai vēlos, lai jūs zinātu patiesību. Un, ja jūs varat kaut ko darīt, dariet to. Vēl nesen mēs neticējām, ka tas notiks. Aizvien vairāk civiliedzīvotāju mirst. Arvien vairāk māju, skolu, bērnudārzu tiek iznīcinātas. Tiek iznīcinātas nozīmīgas ēkas, kas nodrošināja pilsētu dzīvi," rakstīja populārā dziedātāja.

Viņa norādīja, ka ar bērniem esot drošībā, bet vīrs un māte, kā arī jaunākās māsas ģimene Kijevā slēpjoties no spridzināšanas pagrabos. Jāpiebilst, ka viņas vīrs ir ukraiņu- krievu komponists Konstantīns Meladze. Kur šobrīd atrodas 58 gadus vecais komponists, netiek atklāts. Ukrainā noteiktā karastāvokļa dēļ no valsts šobrīd vairs netiek izlaisti šīs valsts pilsoņi vīrieši vecumā no 18 līdz 60 gadiem.

Jauns.lv jau ziņoja, ka Krievijas televīzijas kanāls RU.TV paziņojis, ka pārtrauks sadarbību ar virkni mūziķu, tostarp Brežņevu par publiski paustajiem izteikumiem.