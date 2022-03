Līdzšinējā "Miss & Mrs. Top of the World" nacionālā direktore Ukrainā Tetjana Kotjolkina paziņojusi, ka Lindenblates dēļ atkāpjas no amata. Tāpat vairākas ukrainietes atteikušās no konkursā saņemtajiem tituliem un kroņiem.

"Mēs nenesīsim konkursa nosaukumu, kas atbalsta ukraiņu tautas asinsizliešanu! Saistībā ar starptautiskā konkursa "Miss & Mrs. Top of the World" atbalstu Krievijas karam Ukrainas teritorijā nolemjam atzīt konkursu un tā rīkotāju Kristīni Lindenblati par ekstrēmistiem," sociālajā vietnē "Instagram" raksta Kotjolkina.

Viņa norāda, ka paša konkursa misija ir nest mieru pasaulē, bet tagad tas nenostājoties neviena pusē.

"Kad mirst nevainīgi cilvēki, mirst sievietes, mirst bērni... Mirst pat vēl nedzimuši bērni! Kad Krievija nogalina mūsu ģimenes, tā iznīcina mūsu mājas! Kad visa pasaule iestājas pret agresorvalsti, bet "Miss & Mrs. Top of the World" ieņem neitrālu pozīciju?" - neizpratnē raksta Kotjolkina.

Viņa norāda, ka ar savu paziņojumu atkāpjas no Ukrainas nacionālās direktores amata un paziņo, ka visas Ukrainas karalienes, kuras ieguvušas titulus, atsakās no saviem kroņiem.

"Mēs nenesīsim vārdu, kas atbalsta ukraiņu tautas asinsizliešanu. Mūsu pasauli izglābs tikai miers, nevis skaistums. Nokaunieties, Kristīne Lindenblate, un kauns konkursam "Miss & Mrs. Top of the World"."

Jāpiebilst, ka arī citi Lindenblates izteikumi par notiekošo Ukrainā sociālajos tīklos ir pārsteiguši ne vienu vien Latvijas iedzīvotāju, tostarp kāds video, kur viņa izsakās negatīvi par Latvijas dalību NATO, kā arī nosauc Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski par savas valsts nodevēju.

Tikmēr sociālajā vietnē "Facebook" pēdējais publicētais Lindenblates ieraksts vēsta, ka viņa vēlas prasīt piedošanu ikvienam, kuru kādreiz aizvainojusi.

"Neatkarīgi no tā, kas mēs esam, kā mēs domājam un kāds ir mūsu viedoklis, paliksim cilvēki! Nevairosim naidu savā starpā, pārtrauksim šodienas agresiju, bet vienkārši turpināsim mīlēt viens otru no sirds uz sirdi. Mīlu savu Latviju, mīlu cilvēkus tajā un vēlos prasīt piedošanu ikvienam, kuru esmu kādreiz aizvainojusi! Lai miers uz Zemes," raksta Lindenblate.