Dzīve piespiedīs mainīt plānus - horoskops visām zodiaka zīmēm no 14.03. līdz 20.03.

AUNS

Atturies no finansiāliem darījumiem, jo iespējami kļūdaini aprēķini, nepamatotas cerības un tukši solījumi. Pa mākoņiem nelidinies, ar ilūzijām, ka ar laiku problēmas atrisināsies pašas, sevi nebaro – izvēlies nodarbi, kas reāli uzlabo pašsajūtu. Izturies labvēlīgi pret jebkuru cilvēku. Tava sirsnība un atklātība spēs atkausēt pat visapātiskākos un vienaldzīgākos no viņiem.

VĒRSIS

Tiecies pēc sabiedrības, kurā vari brīvi runāt par sev aktuāliem jautājumiem, esi atvērts, komunikabls, bet ne uzbāzīgs. Nosvērts, vispusīgs skatījums uz dzīvi palīdzēs iekarot apkārtējo simpātijas. Neskatoties uz apstākļu radītajiem šķēršļiem, dzīve ritēs itin raiti. Turpinājumā sekmīgas būs juridiskās konsultācijas, vari kārtot dokumentus, nodarboties ar dzimtas īpašumiem.

DVĪŅI

Lai izvairītos no stresa un pārpūles, atsakies vai maini savus plānus, piekrīti noteikumiem, kas varbūt nav tik izdevīgi, toties ļauj saglabāt spēkus un dvēseles mieru. Ja pieļausi, ka kaut kas šajā dzīvē var notikt bez tavas līdzdalības vai kontroles, tad tava ikdiena būs daudz mierīgāka un līdzsvarotāka. Nepārdzīvo, ja esi spiests piekāpties vai no kaut kā atteikties.

VĒZIS

Labu gribēdams, sagādāsi sev papildus rūpes – centies pēc iespējas mazāk kaut ko mainīt un pārkārtot. Samierināties ar neveiksmēm un apņēmīgi turpināt iesākto būs vieglāk, ja vadīsies pēc principa, ka nekļūdās tikai tas, kas neko nedara. Lielāku uzmanību velti intelektuālām aktivitātēm. Nesakāpini notikumus, apslāpē tieksmi uz risku. Tad tu lieliski tiksi galā ar sarežģījumiem.

LAUVA

Parādi sevi kā spējīgu profesionāli. Risinot finansiālus jautājumus, paļaujies vairāk uz sevi nekā uz citiem, ievēro konfidencialitāti. Attiecībās atturies no konfliktiem, strīdus situācijām, centies visam pieiet diplomātiski, lai ko tas arī prasītu. Intelektuāls darbs palīdzēs harmonizēt spriedzi, ievirzot domas mierīgākā gultnē. Kliedē pirmspavasara pelēcību ar sīkiem prieciņiem

JAUNAVA

Ļaujoties emocijām, būs grūti novest iesākto līdz galam. Ja vēlies no tā izvairīties, esi paškritiskāks, disciplinē sevi, vispirms paveic plānoto un tad ļaujies tīkamākām nodarbēm. No svešiem strīdiem un konfliktiem turies tālāk, neuzņemies tiesneša lomu. Pat tad, ja jūti, ka taisnība ir tavā pusē, nepūlies to pierādīt – paturi savas domas pie sevis!

SVARI

Iepriecini ģimeni ar dāsnu, sirsnīgu rīcību. Pievērsies mantojuma un citu ar ģimenes labklājību saistītu jautājumu risināšanai. Ja secini, ka attiecības, kuras līdz šim iedvesmoja, kļuvušas par apgrūtinājumu, nesteidzies no tām atteikties. Gribēdams tikt pie ātra rezultāta, ar pārlieku strauju rīcību izjauksi līdzsvaru, kas nodrošina stabilitāti. Esi praktisks, neļauj sevi vadīt ilūzijām.

SKORPIONS

Padomā, vai viss, ko esi ieplānojis, tev patiešām ir jādara bez apstājas? Vērīgi seko līdzi visam, kas notiek mājās. Bez tuvinieku ziņas neko nozīmīgu neuzsāc, jo svarīgi būs īstenot ne tikai savas, bet arī ģimenes locekļu vēlmes. Nedomā apiet likumus, esi godīgs un atklāts, tad itin viegli atradīsi izeju no nepatīkamām situācijām. Saglabā pašcieņu satraucošā situācijā.

STRĒLNIEKS

Brīžos, kad jāpieņem svarīgi lēmumi, paļaujies uz pārbaudītiem faktiem un neapgāžamiem argumentiem. Ja kaut kas bremzējas – atliec. Lai cik savdabīgi tev liktos sastaptie cilvēki, nevienu nekritizē un nenosodi. Pirms sāc kaut ko, pārskati dokumentus, rēķinus, jo pat neliela kļūda var sagādāt lielas problēmas. Mēģini iekārtoties tā, lai atbildes uz svarīgiem jautājumiem vari meklēt patstāvīgi.

MEŽĀZIS

Darbojies savu iespēju robežās, un tu neko aplamu neizdarīsi. Izvēlies izklaides, kas neapdraud saskaņu ar mīļoto cilvēku. Norobežojies no uzmācīgiem cilvēkiem un domām. Turpinājumā var pieaugt nepieciešamība pēc garīgām aktivitātēm vai papildus zināšanām. Neuzvedies tā, it kā tu visu zinātu jau iepriekš, pieļauj, ka arī tu vari kļūdīties.

ŪDENSVĪRS

Jautājumos, kas saistīti ar mājām un ģimeni, nepieņem vienpersoniskus lēmumus. Patvaļīga, augstprātīga rīcība būs laba augsne strīdiem un nesaskaņām. Darāmā netrūks, bet ja rīkosies apdomīgi un reizēm mācēsi pateikt "nē", veiksmīgi ar visu tiksi galā. Izvairieties no pārmērīgas fiziskas piepūles. Ja nepieļausi pārmērības, izvairīsies no veselības problēmām.

ZIVIS

Izvairies no subjektīviem spriedumiem, domā globāli. Esi neatlaidīgs un mērķtiecīgs – tici savām spējām, tās nepievils, tad arī tās tiks respektētas. Ja priekšroku dod biznesam un materiālajai labklājībai, uzrunā cilvēkus, kas var palīdzēt īstenot tavas ieceres, ja tev ir svarīga mīlestība – dari visu, lai tev tās nepietrūktu. Filozofiska attieksme palīdzēs tikt vaļā no negatīvām emocijām.

