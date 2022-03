Hercogiene Ketrīna neaizmirsīs, kā Megana pret viņu izturējās, taču kašķi neturpinās, uzsver eksperte

Kembridžas hercogiene “neaizmirsīs”, kā pret viņu izturējās svaine, sniedzot interviju Oprai Vinfrijai – ir pārliecināta karaļnama eksperte.

Jau aizritējis gads kopš skandalozu atklāsmju pilnās sarunas, kuras laikā Saseksas hercogi atklāja vairākas karaļnama ne pārāk glaimojošas aizkulises par laiku, kad vēl dzīvoja pilī un pildīja oficiālos pienākumus.

Pirms intervijas bija izskanējušas neskaitāmas baumas, ka Megana īsi pirms kāzām ar princi Hariju esot saraudinājusi Ketrīnu līgavasmāsu kleitu uzlaikošanas dienā. Taču sarunā ar Opru Vinfriju Megana šīs runas noliedza, norādot, ka noticis tieši pretējais – Ketrīna novedusi viņu līdz asarām.

Intervijā Megana atzina, ka ir piedevusi Ketrīnai, slavēja vīramāsu kā “labu cilvēku” un atklāja, ka Kembridžas hercogiene viņai pat nosūtījusi ziedu pušķi kā atvainošanos par notikušo. Sīkākas detaļas par notikušo Megana gan sarunā neatklāja un aizvien nav zināms par ko abām bija radies konflikts.

Tagad izskanējušas runas, ka Harijs un Megana vasarā varētu ierasties Lielbritānijā, lai piedalītos karalienes platīna valdīšanas jubilejas pasākumos.

Pēc žurnāla “Majesty Magazine” galvenās redaktores un karaļnama ekspertes Ingridas Sevardas domām abas hercogienes sabiedrībā izturēsies sirsnīgi viena pret otru, lai gan Ketrīna iespējams nekad neaizmirsīs, kā svaine pret viņu publiski izrīkojās.

Sarunā ar izdevumu “The Mirror” eksperte norāda: “Kembridžas hercogiene pret Meganu būs sirsnīga. Viņu noteikti nofotografēs skūpstām un apskaujam Meganu. Viņai tas ir jādara – tā ir daļa no viņas darba. Viņas personīgajām jūtām jāpaliek otrajā plānā.”

“Taču Keita neaizmirsīs, kā Megana pret viņu izturējās. Bet viņa saprot, ka nav jēgas paildzināt nesaskaņas, kam ir cerība tagad beigties. Platīna jubileja ir šī iespēja.”

“Ja būs nepieciešams, Keita centīsies būt par miera nesēju Viljama un viņa brāļa Harija attiecībās.”

“Ja esi viena no karaļnama, galvenais ir kā izturies sabiedrībā, ne personīgās jūtas. Tā tas vienmēr ir bijis visos vēstures posmos. Šo aspektu karaliene ir ievērojusi visus 70 valdīšanas gadus un sagaida, ka ģimene turpinās to darīt.”

Ne tikai Ketrīnas vārds bija pieminēts Opras intervijā, Harijs un Megana atklāja arī citas aizkulises par citiem karaļnama pārstāvjiem.

Saseksas hercogi stāstīja, ka viens no karaļnama apvaicājies, cik tumša būs viņu dēla Ārčija ādas krāsa, kad Megana vēl tikai gaidīja savu pirmdzimto. Tāpat Megana stāstīja, ka viņu vajājušas pašnāvnieciskas domas, bet karaļnams liedzis palīdzību.

Ingrida Sevarda, kas sarakstījusi grāmatu “Prince Philip Revealed: A Man of This Century” tic, ka šo interviju nekad neaizmirsīs ne karaliene, ne princis Čārlzs, taču viņi saprot, ka “neko ar to neiegūs”, ja liegs Saseksiem piedalīties jubilejas svinību pasākumos.

Viņa paskaidro: “Kad princese Diāna kritizēja vīru un viņa ģimeni “Panorāmas” intervijā, tās bija ne tikai viņas laulības beigas, bet arī jebkādu godprātīgu attiecību beigas ar viņa ģimeni. Es pieņemu, ka Saseksas hercogs un hercogiene šobrīd piedzīvo līdzīgu situāciju.”

“Viņu skandalozā intervija Oprai nekad netiks aizmirsta. Tāpat arī ne vārdi, ko teica Bekingemas pils karalienes vārdā, ka “atmiņas var atšķirties”. Harija publiskā kritika par savu tēvu. Viņa uzstājība, ka viņa garīgajai veselībai ir prioritāte pār visu. Viņa apgalvojums, ka karaliskā ģimene, kurā viņš ir piedzimis, ir “toksiska”, nepadara Saseksas hercogus mīļākus karaļnamam.”

“Taču karaliene labāk par jebkuru citu zina, ka no atklāta naidīguma nav nekāda labuma. Viņa vienmēr ir gatava piedot, ja ne aizmirst.”

“Ar princi Čārlzu ir tāpat. Viņiem nav lielas izvēles, ja vēlas vēl kādreiz satikt Hariju, un viņi to, protams, grib.”

“Harijs vēlas, lai Meganu arī iekļautu, un viņi tā darīs, neatkarīgi no tā, ko ģimene domātu par viņu personīgi.”

“Karaliene un Čārlzs vēlas redzēt savus mazbērnus un mazmazbērnus. Viņi neko neiegūs, viņus izslēdzot un, protams, ka viņi būs ielūgti uz platīna jubilejas svinībām. Viņi iespējams būs viesi, ne svinību dalībnieki. Taču viņi tur būs.”