TV sejas radīta kosmētika

IT Cosmetics pilnīgi noteikti ir viens no tiem zīmoliem, kurš kļūst par ko vairāk kā tikai kvalitatīvu produktu ražotāju, kad vairāk uzzina par tā veidošanos un vēsturi.

Tas bija 2008. gads, kad godalgota TV ziņu diktore Džeimija Kerna Lima (Jamie Kern Lim) savā nelielajā mājoklī Kalifornijā kaldināja domu par tādiem kosmētikas produktiem, kas ļautu viņai no TV skatītāju acīm pilnībā paslēpt hroniskā ādas iekaisuma jeb rozācijas pēdas uz sejas, kā arī palīdzētu koriģēt reto uzacu matiņu izskatu.

Nespēja atrast produktus, kas atbilstu viņas vajadzībām, bija dzinulis tam, lai Džeimija radītu tos pati. Sadarbībā ar plastikas ķirurgiem un dermatologiem tika izveidoti kosmētikas produkti, kas palīdz novērst ādas problēmas un lutina to, ļaujot ikvienai sievietei justies skaistākai.

Par piedzīvoto Amerikas sapņa piepildījumu, kam cauri vijušās šaubas, pārliecības trūkums, un nebūt ne vienkāršo ceļu biznesa pasaulē, Džeimija ir uzrakstījusi arī grāmatu, kas izdota pērn un ir ieguvusi tādu mediju grandu kā Wall Street Journal, New York Times un USA Today piešķirtu bestsellera titulu.

Ne mazāk atzinības ieguvuši arī IT Cosmetics (starp citu IT ir saīsinājums vārdiem “innovative technology” jeb inovatīva tehnoloģija) ikoniskākie produkti – Bye Bye Under Eye Anti-aging konsīleris, kas bija pats pirmais zīmola radītais produkts, un CC+ tonālais krēms, kas ASV atzīts par sejas toņa nepilnību koriģējošo tonālo krēmu numur 1.

Tonālais krēms CC+ SPF 50.

Ir grūti vārdiem aprakstīt brīdi, kad uzklāj uz sejas tonālo krēmu, un saproti, ka tas tik tiešām dara brīnumus.

Šim tonālajam krēmam ir ļoti patīkama, maiga, krēmaina konsistence, ko papildina arī patīkams un viegls citrusam līdzīgs aromāts.

Šis CC krēms brīnišķīgi nomaskē sejas nepilnības, ir sedzošs, bet vienlaikus arī nesausina sejas ādu, nesakrājas ādas rieviņās un nerada plaisas.

Un svarīgākais – tik tiešām izskatās dabiski!

Vienlaikus tonālā krēma funkcijām, tas pilda arī mitrinoša pretnovecošanās seruma un SPF 50 UV filtru saturoša aizsargkrēma uzdevumus. Turklāt tā koriģējošos īpašību dēļ, šo tonālo krēmu iespējams lietot arī kā konsīleri.

Ūdensnoturīgs konsīleris Bye Bye Under Eye.

Kā to jau pasaka pats produkta nosaukums, tas palīdzēs teikt ardievas tumšajiem lokiem zem acīm un citām mazajām nepilnībām ap degunu un lūpām, kur ierasti lietojam korektoru.

Šis konsīleris, ar kuru IT Cosmetics pieteica sevi kosmētikas pasaulē 2008. gadā, ir maskējošs – tas ir ļoti pigmentēts un bagātīgas konsistences, tāpēc sejas koriģēšanā pietiks ar pavisam nelielu daudzumu produkta, lai sasniegtu mērķi.

Pareizā daudzumā lietots un ar pūderi nofiksēts, konsīleris nesakrāsies ādas rieviņās un nesaplaisās. Šim korektoram ir aizsargfunkcijas pret ādas novecošanos, un tas ir ūdensnoturīgs – tik daudz labu un novērtējamu īpašību vienā nelielā tūbiņā. Šis pilnīgi noteikti ir produkts, ko pamēģinot, ieteiksi arī draudzenēm.

Divpusēja ota Heavenly Luxe Complexion Perfection No.7.

Ar labas kvalitātes otām ir tāpat kā ar tonālo krēmu vai lūpu krāsas toni – kad ir atrasts ideālais, to gluži vienkārši negribas mainīt. Arī šī divpusējā ota ir tieši tāda! Viegla, ērti rokās turama un ar kvalitatīvi “iešūtiem” sariem, kas nekrīt ārā.

Pufīgajā otas daļā iestrādāti 12 800 sari, savukārt mazākajā – 6400. Tie ir pietiekami cieši, lai tajos būtu ērti iestrādāt produktu (tonālo krēmu, konsīleri, pūderi), bet vienlaikus arī patīkami mīksti. Sariņi ir sintētiski un pilnīgi noteikti apgāž valdošos mītus par otām ar dabiskajiem sariem kā vislabākajām kosmētikas uzklāšanai.

Turklāt sintētisko sariņu augstās kvalitātes dēļ nezinātājs pēc pirmā acu uzmetiena nemaz nespētu atšķirt.

Detaļas taču ir ļoti svarīgas, vai ne! Un galu galā tas, ka ota ir divpusēja agrajos rītos palīdzēs ietaupīt laiku, jo viss nepieciešamais sejas ādas sagatavošanai jau atradīsies tavās rokās.

Presētais pūderis Bye Bye Pores Pressed Setting Powder

Šis caurspīdīgais, presētais pūderis ir kā ķirsītis uz kūkas tavā grimā. Tā maigā formula, kuras sastāvā ir īsts zīds, kolagēns un antioksidanti, noslēpj poras, nomaskē spīdumu un piešķir sejai dabiski matētu izskatu – gluži kā no žurnāla vāka.

Acīgākie pamanīs, ka ražotājs tikpat maigu un taustei patīkamu radījis arī pūdernīcas iepakojumu. Ir padomāts, lai šo pūderi būtu ērti lietot arī ārpus mājas – iepakojumā iestrādāts spogulītis un atsevišķs nodalījums, kurā atrodams pūdera sūklis.

Uzacu zīmulis Brow Power Universal Eyebrow Pencil

Reti uzacu matiņi bija viena no tām problēmām, kas mudināja šī zīmola dibinātāju Džeimiju Kernu Limu radīt tādu uzacu produktu, kas atbilst visām viņas prasībām, jo līdzšinējie produkti televīzijas kameru gaismu iedarbībā un ikdienā lika vilties.

Šis uzacu zīmulis uzacīm palīdz izskatīties skaistām savā dabiskumā. Ovālais, automātiski pagriežamais galiņš palīdz gan iezīmēt pamatu uzacīm, gan arī atdarināt trūkstošos matiņus. Uzacu zīmuļa tekstūra ir vairāk cieta, lai atkarībā no pielietotā spēka varētu veidot vajadzīgo matiņu nokrāsu, tas arī palīdz zīmulim nebirt tā lietošanas laikā. Zīmuļa otrā galā ir apaļa uzacu birstīte, ar kuru pietušēt iezīmēto uzacu tonējumu un saķemmēt savas uzacis vēl dabiskākam un izteiksmīgākam izskatam.

Kuplinoša un pagarinoša skropstu tuša Superhero.

Pirmie vārdi, ko gribas sev pateikt, skatoties uz sevi spogulī, pēc šīs tušas uzklāšanas – kas par kuplām skropstām! Pirmais novērojums, atverot iepakojumu, ir tas, cik birstītē vienmērīgi izklājusies tuša – nav nekādu kunkulīšu vai sabiezējumu, kā tas mēdz būt citkārt.

Tālāk krāsojot, var izjust, cik ļoti maigām un plānām kārtām birstīte pieskaras un ietonē katru, pat vismazāko, skropstu. Tā kā tā uzreiz nesacietē, ir viegli uzreiz klāt nākamo kārtu un tādā veidā “būvēt” kuplas un izteiksmīgas skropstas.

Noturība visas dienas garumā garantēta. Vienlaikus ar plus zīmi novērtējams, cik viegli tā padodas kosmētikas noņēmējam – jau tā nogurušās acis vakarā, noņemot grimu, nebūs jākairina vēl vairāk.

