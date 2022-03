6 skropstu tušas uzklāšanas veidi, kurus neesi apsvērusi iepriekš

Katrai no mums ir jāizbauda dabīgo skropstu dotais spēks un pārliecinātība, bet košu, bagātīgu skropstu grims spēj radīt spēku un neizmērojamu prieku, ja izmantojam savu iemīļoto skropstu tušu.

1. Nomaini skropstu tušas oriģinālo birstīti.

Lai pārklātu katru skropstu matiņu, arī tos, kas spītīgi nevēlas tikt aiztikti pašos acu stūrīšos, izmanto skropstu ķemmi.

Uzklāj uz ķemmes sīkajiem zariņiem mazu daudzumu skropstu tušas un maigi izķemmē katru matiņu.

Ņemot vērā, ka šādā tehnikā skropstu tuša tiek uzklāta ļoti maz, šo darbību ir iespējams atkārtot vairākas reizes, veidojot pielāgotu apjomu. Šīs tehnikas rezultātā ir iespējams iegūt perfekti atdalītas, vieglas skropstas, kurās pilnīgi noteikti nebūs atrodami kunkulīši.

2. Izcel skropstu līniju, neizmantojot zīmuli.

Pieskaroties un piespiežot otu tieši pie skropstu saknītēm, rodas biezāku skropstu ilūzija. Turklāt produkta koncentrēšanās šajā zonā radīs lielāku skropstu atliekšanas efektu.

Spēcīgākam pigmentam, iepunktē skropstu tušu pie saknītēm ar pašu birstītes galu, taču jāņem vērā, ka būs nepieciešams produktu kārtīgi iztušēt, lai neveidotos pleķi.

Papildus pigments, bez papildus produktiem.

3. Izmanto vairākas skropstu tušas.

Savu perfekto skropstu tušas kokteili vari veidot pati, jo tikai TU zini kādas skropstas vēlies.

Sāc ar atliecošu skropstu tušu un nākamo slāni turpini ar kuplinošu skropstu tušu vai sāc ar pagarinošu, turpini ar atliecošu un nobeidz ar kārtīgu kuplinošās skropstu tušas slāni.

Viss ir atkarīgs no Tavām vēlmēm un idejām. Galvenais, procesā rast prieku un iegūt savu skropstu perfekto stāvokli.

4. Nokrāso skropstas no visām pusēm.

Iespējams, nevēlies apsvērt šo tehniku, jo esi dzirdējusi, ka skropstas krāsojot arī no augšas, tās kļūst smagas un noliecas uz leju, taču šī ir tikai leģenda.

Lai radītu perfektu krāsas pigmentu, noslauki skropstu tušas birstīti, lai uz tās paliek minimāls produkta daudzums (neizmanto papīra dvieli, jo tā šķiedras var palikt uz birstītes), izķemmē skropstas no augšpuses un vēlreiz no apakšas, lai atliektu skropstas atpakaļ. Šādi vēlamais pigments noklās skropstas no visām pusēm. Šo tehniku iesakām, ja skropstas tiek krāsotas ar košu toni, kas krasi atšķiras no oriģinālās skropstu krāsas (zaļu, zilu u.c.), vai ļoti gaišu skropstu īpašniecēm.

5. Uzklāj skropstu tušu, virzoties uz sāniem.

Lielākā daļa no mums uzklāj skropstu tušu, virzot birstīti uz augšu, taču jāņem vērā, ka, krāsojot skropstas uz sāniem, tiek radīts dabīgāks efekts – tiek veidots mazāks lelles efekts, kā arī tiek radīta vizuāli garāka acs forma.

Noklāj skropstas, virzot birstīti uz ārējo stūri, un tikai tad pavelc skropstas uz augšu, kā arī, ieklāj papildus slāni ārējā acs stūrī.

6. Maini virzienus

Apskati savas skropstu tušas birstītes sariņus. Ielūkojies, kurās vietās tā ir platāka, šaurāka, kurās zonās sari ir ciešāk kopā, retāki, garāki vai īsāki un izmanto tos.

Maini virzienus, izmanto atšķirīgas birstītes daļas atsevišķām skropstu daļām.

Ar šaurāko galu vienmēr apstrādā stūrus, ar platāko galu radi apjomu skropstu centrā vai ārējā stūrī. Dažus matiņus izķemmē virzienā pa labi, dažus virzienā pa kreisi un radi trakulīgi, kuplu efektu.

Eksperimentē un izmēģini dažādus savas skropstu tušas birstītes izmantošanas veidus.

Raksts tapis sadarbībā ar www.douglas.lv