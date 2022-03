Mīlestība pret sevi: eksperti brīdina, ka tas var izrādīties kaitīgi

2021. gada rakstā žurnālā The Humanistic Psychologist mēģināts atrast robežas, kur sevis mīlestība un rūpes par sevi, jau sāk tev kaitēt. Lai arī daudzi cilvēki tikai sper pirmos soļos, lai mācītos rūpēties par sevi un savām vajadzībām, taču laimes atslēga ir harmonijā. Psihologi norāda, ka dažkārt, maskējoties aiz labiem nodomiem, sevis mīlestība var mums arī kaitēt.

"Sevis mīlestība ir saistīta ar beznosacījumu mīlestības un atbalsta sniegšanu sev, neskatoties uz savām nepilnībām," sacīja Kanādā dzīvojoša psihoterapeite Hala Abdula. Tomēr mīlestība pret sevi var kļūt destruktīva, ja tā tiek "izmantota kā attaisnojums, lai izvairītos no noteiktas uzvedības, piemēram, lai konstruktīvi risinātu konfliktus vai attīstītu savu personību”, vēsta huffpost.com.

Lai noniecinātu otru

Vai esat kādreiz redzējuši, ka kāds attaisno savu rupjo vai necieņas pilno rīcību, sakot: “Ja tu nepieņem manas sliktākās, tu neesi pelnījis manas labākās īpašības”. Šāda veida attieksme nav mīlestība pret sevi, jo sevis mīlestība nekaitē citiem. "Daži cilvēki domā, ka, runājot vai darot visu, ko vēlas, viņi runā savu patiesību vai ir autentiski," sacīja Mišela Bakso, mīlestības un domāšanas trenere. Bet aizspriedumi, naids, tiesāšana vai kaitējuma nodarīšana citiem jebkādā veidā ir toksiska patmīlības izpausme.

Sevis mīlestībai nav nolūks nav kaitēt citiem, atriebties vai kādu tīši sāpināt. Ja saskarsmē ir kāds cilvēks, kura uzvedība liek jums justies slikti, mazvērtīgi, noniecinoši, noteikti ar šo cilvēku to izrunājiet. "Ja persona nenožēlo vai atkārto savu uzvedību, apsveriet iespēju savu dzīvi atbrīvot no viņas vai pāriet uz vairāk paziņas statusu," piebilda Basko.

Izvairīšanās no konflikta

Izvairīšanās no konfliktiem nav sevis mīlestības izrādīšana. Alise Millsa Mai, licencēta garīgās veselības padomniece ASV, sacīja, ka sevis mīlestību nekad nevajadzētu izmantot "kā attaisnojumu, lai izvairītos no konfliktiem, izvairītos no ievainojamības vai nerespektētu citu cilvēku robežas". Pēc speciālistes domām, konflikts ir jebkura attiecību veselīga sastāvdaļa un var palīdzēt attīstīties. "Ja atklājat, ka izvairāties no konflikta, jo tas "radīs negatīvu atmosfēru", tad jums vajadzētu pārdomāt, kāpēc konflikts rodas un kāpēc jūs no tā izvairāties," viņa sacīja. Viņa piebilda, ka sevis mīlēšana "ir sava cilvēciskuma atzīšana, un kā cilvēki mēs visi pieļaujam kļūdas". Kerija Kirka, licencēta klīniskā psiholoģe, uzsver, ka dažreiz cilvēki izmanto robežas kā attaisnojumu, lai izvairītos no konfliktiem. "Lai gan robežu noteikšana ir būtiska veselīgas sevis mīlēšanas sastāvdaļa, ir svarīgi atpazīt, vai robežu noteikšana kļūst par stratēģiju, lai izvairītos no konfliktiem un izvairītos no grūtām, bet nepieciešamām sarunām attiecībās," sacīja Kirka.

Attaisnojums neveselīgai uzvedībai

Dažreiz cilvēki domā, ka mīlestība pret sevi nozīmē "darīt to, kas jums šķiet piemērots". Tomēr šo moto var ļaunprātīgi izmantot, lai veicinātu neveselīgas rīcības paradumus. "Darbības, kas kaitē jūsu attiecībām ar sevi, nav patiesa sevis mīlēšana," sacīja Naomi Torresa-Makija, licencēta Ņujorkas Lenoksahilas slimnīcas klīniskā psiholoģe. Tas nozīmētu, ka pēc šīs "sevis mīlēšanas" jūs justos nomākts vai vainīgs. Savā klīniskajā praksē Toresa-Makija redz, ka cilvēki pārspīlē ar sevis mīlestību.

"Varbūt 20 minūšu pārtraukums no darba ir jūsu mīlestības veids pret sevi, kas liek jums justies piepildītam un gatavam nākamajai tikšanās reizei," viņa paskaidroja. "Taču, palielinot pauzi līdz trim stundām, tā vairs nav sevis mīlēšana, bet gan izvairīšanās no sarežģīta projekta. Un tas jau kvalificējas kā darbu atlikšana, izvairīšanās no atbildības, savu baiļu neapzināšanās. Tas bieži notiek arī ar vielām, īpaši pārtiku un alkoholu, kas var šķist kā gardums un veids, kā parūpēties par sevi, bet pārmērīga izdabāšana nodara vairāk ļauna nekā laba. Līdzīgi, ja cilvēki domā, ka jaunu mantu iegāde viņiem sagādā prieku un šādi viņš rūpējas par savu labsajūtu, ignorējot savus parādus….

Kad tā neļauj attīstīties

Ja sevis mīlestība liek jums nemainīt sevi, tā nav mīlestība. "Sevis mīlēšana var būt toksiska uzvedība, ja tā mudina jūs baudīt komfortu un tikai komfortu. Labvēlīga attieksme pret sevi nenozīmē sevi tikai lutināt, bet arī likt augt, attīstīties, kaut nedaudz pārvarēt sevi,” ”teica Šenona Čavesa, licencēta psiholoģe. „Toksiska sevis mīlēšana var novest jūs pie vēlmes visu dienu palikt gultā, ēst saldumus un neiet uz dušu. Labvēlīga sevis mīlēšana iestājas par dienas režīmu, veselīgu uzturu un kaut vai nelielām fiziskām aktivitātēm,” viņa saka.

Bieži vien aiz domas, ka es sevi nemīlu, cilvēks sāk par sevi pārāk rūpēties. Tas ir labi, mums visiem nepieciešams miers, atpūta un brīvdienas pidžamā pie TV. Taču tad, ja aiz „sevi mīlēšanas” sāk slēpties slinkums un bailes, ir jādomā, kā ar sev pieņemamiem līdzekļiem likt sev lasīt grāmatas, iet pastaigās, izslaucīt istabu vai pieteikties uz psihologa konsultāciju. „Mums visiem ir mērķi, sevis mīlēšanai ir jāpalīdz pie tiem nokļūt, nevis mūs no tiem atturēt,” sacīja speciāliste.

