Pastāv trīs perfekcionisma veidi. Kurā kategorijā var ielikt tevi?

Lai gan vārds “perfekcionists” tiek plaši lietots un arī sadzīvē apkarots, mūsdienu nemierīgajā pasaulē šai īpašībai ir tendence pieaugt. Pētījumā, kas publicēts žurnālā Psychological Bulletin, tika atklāts, ka no 1989. līdz 2016. gadam pieaudzis to cilvēku skaits, kuri identificējas kā perfekcionisti, ziņo huffpost.com.

Taču visi perfekcionisti nav bāžami vienā maisā. Speciālisti izdala trīs perfekcionistu veidus, ar kuriem ir vērts iepazīties, lai labāk izprastu sevi, sev tuvu cilvēku un to, kā tas jūs ietekmē.

Foto: Pixabay

Prasīgs pret sevi

Uz sevi vērsts perfekcionisms nozīmē gaidīt no sevis labāko, tikai un vienīgi labāko. "Dažas uz sevi orientēta perfekcionisma pazīmes ir pārāk stingra attieksme pret sevi, augsts paškritisms, bieža vilšanās sevī,” sacīja Emīlija Simonjana, licencēta laulību un ģimenes terapeite Vašingtonā, kura specializējas pašcieņas, depresijas un trauksmes jautājumos. Cilvēki ar augstām prasībām pret sevi bieži jūtas nomākti, jo reti, kad ir apmierināti ar sevi. "Šāda veida perfekcionisms var novest pie augsta produktivitātes līmeņa, taču bieži uz sevi orientēti perfekcionisti stāsta par to, kā viņu sasniegumi nav pietiekami labi un jūtas satriekti vai neapmierināti, nevis svin savus panākumus," viņa stāsta. Daudziem perfekcionistiem šķiet, ka viņiem viss jāizdara labi, taču pat izdarot labi, viņi atrod kādu nepilnību, lai sev to pārmestu.

Kā sev palīdzēt?

Ja saprati, ka iepriekšminētais attiecas uz tevi, tad ieklausies šajos padomos. Pirmkārt, mācies laipnību pret sevi. Pārstāj sevi kritizēt, vainot, šaustīt, lamāt, apsaukāt. Cilvēki kļūdās, cilvēki sajauc, aizmirst, tas ir tikai dabiski un normāli. Ja dzirdi, ka kolēģi vai draugi saka, ka tev izdevusies lieliska kūka, pieņem to, nevis meties kritizēt, ka šoreiz ne tā uzrūga mīkla vai krēms pa maz saputots. Ja viņiem garšo, tātad ir labi. "Palīdzēs arī labas pašaprūpes praktizēšana un līdzsvarota dzīve, kas ietver sociālās un brīvā laika aktivitātes."Praktizējiet līdzjūtību pret sevi. "Mēģiniet izteikt apgalvojumus, kas atdala tavu uzvedību no tā, kas tu esi, piemēram: "Man nepatīk, ka es šodien nokavēju treniņu, bet es dzīvoju veselīgu dzīvesveidu, tāpēc, ja dažreiz gadās nokavēt kādu treniņu, nav pasaules gals," sacīja Simoniana.

Foto: Pixabay

Uz citiem orientēts perfekcionisms

Uz citiem orientēts perfekcionisms ir perfekcionisma veids, par kuru droši vien neesi neko dzirdējis, bet izjutis uz savas ādas skolā vai darbā. „Tas ir tad, kad tu zini, kā būtu jānotiek lietām, bet kļūsti sarūgtināts, ja cilvēki nepiepilda tavas cerības,” sacīja Simoniana. Viņa piebilda, ka tas ir balstīts uz nereāliem pieņēmumiem, kas radušies perfekcionista galvā un var izraisīt konfliktu. "Ja tu pieņem vai sagaidi, ka kāds vienmēr domās, uzvedīsies vai darīs lietas tieši tā, kā vēlies tu, iespējams, kopējā vidē radīsies spriedze, kurā attiecību uzturēšana kļūst sarežģīta abām iesaistītajām pusēm".

Atsauc atmiņā skolas gadus un darbu grupās, kur kopā bija jāstrādā pie viena projekta. Bieži vien bija kāds, kurš visi gribēja izdarīt perfekti un tikai viņš zināja, kā to paveikt. Iespējams viņš visus dancināja pēc savas stabules, vai padevās un visu izdarīja viens pats, jo neticēja, ka var paļauties uz kolēģiem. Šādi cilvēki sastopami arī darba vidē un ģimenē, kuriem ir vieglāk izdarīt pašiem nekā ļaut uzticēt to citam.

Kā sev palīdzēt?

Ja esi uz citiem orientēts perfekcionists un tas traucē attiecībām, mēģini būt saprotošāks. Speciāliste sniedz šādu piemēru: ja tu jūties īgns par to, ka tavs partneris nekad nemazgā traukus, iespējams, ka viņš ir noguris pēc garas darba dienas, viņam nešķiet, ka tas ir jādara, vai arī viņš vienkārši nav tik kārtīgs kā tu (un tas nav slikti). Mēģini praktizēt pateicību, pasakoties skaļi vai domās par katru labo lietu, ko cilvēki tev apkārt paveic.

Sekretāre kārtējo reizi aizmirsusi nopirkt pienu kafijai, bet viņa katru sagaida birojā ar smaidu uz lūpām. Bērni nesavāc savas mantas, taču ir tik mīļi. Suns neprot uzvesties, bet tik graciozi izskatās! Esot pārāk skarbs un prasīgs pret līdzcilvēkiem, bieži vien aizmirstam par prieku un siltumu, ko šie cilvēki mums sniedz.

Foto: Pixabay

Sociālais perfekcionisms

Vai bieži (lai neteiktu, ka visu laiku) domā par to, ko par tevi domā citi? Vai baidies no atraidījuma? Vai baidies no publiskas kritikas? Tās varētu būt pazīmes, ka tev piemīt sociālais perfekcionisms – kāds, kurš uzskata, ka citi gaida, ka tu rīkosies vai izskatīsities noteiktā veidā. "Ir normāli rūpēties par to, ko cilvēki domā par tevi, taču sociālais perfekcionists aiziet galējībās, citu viedokļiem piešķirot nepamatoti lielu svaru," sacīja Simoniana. "Sociāli noteikta perfekcionisma pazīmes ir balstītas uz izskatu, piemēram, vēlme izskatīties bagātam, ietekmīgam, veiksmīgam, gudram… Izskatīties tā, lai radītu citu acīs cieņu un vērību.

Citiem vārdiem sakot, cilvēkiem, kuriem piemīt sociālais perfekcionisms, šķiet, ka viņi ir tas, ko cilvēki par viņiem domā. „Viņi ir tie, kas parasti domā - ja mani atzīs ģimene, kolēģi, sabiedrība, tikai tad es pati sevi atzīšu. Ja citi saka, ka es esmu slikta, es esmu,” skaidro speciāliste.

Kā sev palīdzēt?

Lai nesapītos šajās domās, stiprini savu pozitīvo iekšējo balsi. Simoniana mudina cilvēkus izveidot sarakstu ar savām stiprajām pusēm, pozitīvajām iezīmēm un sasniegumiem, lai palīdzētu justies lepnam par sevi. Ja tas ir pārāk grūti, viņa iesaka uzskaitīt neitrālos aspektus. „Piemēram - "Es neesmu izcila pavāre, taču man sanāk ļoti kraukšķīgas kartupeļu pankūkas,"” viņa mudina. Speciāliste liek aizdomāties, vai mūsu bažām ir pamats. Vai ir pierādījums, ka kāds kaut ko padomājis par mums? Ļoti iespējams, ka citi cilvēki tikmēr domā par savu dzīvi, nevis par jūsu izskatu, veikto prezentāciju vai jauno matu griezumu…

