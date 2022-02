5 padomi, lai iegūtu skaistus un spīdīgus matus

1. Matu mazgāšanas biežums

Matus nepieciešams mazgāt tik bieži, cik tas ir vajadzīgs. Pārāk bieža matu mazgāšana var padarīt tos sausus un trauslus, bet pārāk ilga nemazgāšana aizsprostot matu poras. Tāpēc matu mazgāšanas biežumu jānosaka atbilstoši savām individuālajām vajadzībām un sajūtām.

2. Pareiza matu mazgāšana

Mazgāt matus ieteicams remdenā ūdenī, jo karsts ūdens nomazgā no galvas ādas tauku kārtas aizsargslāni, bet auksts – padara galvas ādu sausu. Ne mazāk svarīgi ir izvēlēties atbilstošu šampūna daudzumu – aptuveni ceturtdaļa saujas šampūna ir pietiekama, lai izmazgātu vidēji garus matus.

Atcerieties, ka matu mazgāšana ar šampūnu ir jāsāk no augšas uz leju, no pieres daļas uz pakausi, un pēc matu mazgāšanas nepieciešams uzklāt matu balzamu jeb kondicionieri, kas nogludinās matu poras un padarīs tos stiprākus. Taču jāatceras, ka balzams ir jāliek matos vismaz 2 cm no galvas ādas, tāpēc ieteicams to darīt no apakšas uz augšu.

3. Matu žāvēšana

Vislabākais matu žāvēšanas veids ir ietīt tos dvielī, lai tas uzsūc lieko ūdens daudzumu, un pēc tam ļaut matiem izžūt dabīgi. Tomēr, ja nepieciešams doties ārā, labāk izžāvēt matus ar fēnu, izmantojot zemāko temperatūras režīmu, pirms tam uzklājot atbilstošu termoaizsardzības līdzekli. Jāatceras arī, ka mitrs mats ir daudz trauslāks, tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgam, tos ķemmējot.

4. Atbilstoši matu kopšanas līdzekļi

Šampūns, kondicionieris un matu maska ir matu kopšanas minimums. Papildus būtu vērtīgi izmantot arī serumu vai eļļu un matu aizsarglīdzekli. Jāatceras, ka matu kopšanas līdzekļi ir jāizvēlas atbilstoši galvas ādas tipam, svarīgi arī, lai kopšanas līdzekļu sastāvā būtu pēc iespējas mazāk sulfātu, parabēnu, silikonu, PEG, sintētisko smaržvielu utt. Pievērsiet uzmanību sārmu līmenim šampūnā, jo tikai maza populārāko zīmolu daļa ražo šampūnus ar neitrālu рН ≤ 5,0.

5. Matu ārstēšana

Lai gan mati nav dzīvi, tātad tie nepadodas ārstēšanai šī vārda tradicionālā izpratnē, ir iespējams uzlabot to struktūru un izskatu. Sākumā ieteicams apmeklēt frizieri, lai nogrieztu nolauztos vai šķeltos matu galus un atjaunotu matu krāsu, ja tie tiek krāsoti. Pēc friziera apmeklējuma ir gaužām vienkārši saglabāt matu skaistumu, tos regulāri atbilstoši kopjot, piemēram, laiku pa laikam izmantojot tonēšanas līdzekli, kas aizvērs matu poras, un vismaz reizi nedēļā pabarojot matus ar atbilstošu organisko masku, serumu vai ampulu.

