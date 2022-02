Kā kopt un atveseļot sausas lūpas?

Aukstums, vējš un maskas izraisa lūpu mitruma līmeņa izmaiņas, kas noārda lūpu aizsargbarjeru, padara tās sausas un izraisa plaisāšanu. Par laimi, daži vienkārši soļi var palīdzēt saglabāt lūpas mīkstas un gludas.

Par ko liecina sausas lūpas?

Lūpu āda ir ne tikai viena no plānākajām un jutīgākajām mūsu ķermenī, bet arī visneaizsargātākā, jo tajā nav dabiska mitrināšanas avota - tauku dziedzeru.



Tā ik dienu tiek pakļauta ārējās vides un laika apstākļu ietekmei, arī dažādām mehāniskām darbībām – skūpstiem, saskarei ar pārtiku, galda piederumiem, dekoratīvo kosmētiku un skaistumkopšanas rīkiem. Lūpu āda tā visa ietekmē var būtiski ciest un zaudēt mitrumu, kā dēļ sāk lobīties, plaisāt un pat asiņot. Lai nepieļautu, ka lūpas nonāk šādā stāvoklī, ir svarīgi ikdienā pareizi kopt un aizsargāt lūpu ādu arī tad, kad tā ir veselīga un gluda. Izteikts sausums jau liecina, ka stāvoklis ir ilgstoši veidojies dažādu faktoru un nepietiekamas kopšanas rezultātā.



Protams, jāatceras, ka lūpu stāvoklim ir ciešs sakars ar organisma vispārējo veselības stāvokli, it īpaši uzņemtā ūdens daudzumu. Ja regulāri nedzer pietiekami daudz ūdens, tad no sausuma cieš viss organisms, tajā skaitā arī āda, kura visbiežāk arī šo problēmu izgaismo.

Kāpēc plaisā lūpu kaktiņi?

Un te nonākam pie jautājuma, kāpēc sprēgā lūpu kaktiņi.



Šī problēma visbiežāk rodas no tā, ka organismā ir kādu nozīmīgu vitamīnu trūkums. Kaktiņu plaisāšana var liecināt par B grupas vitamīnu un C vitamīna trūkumu. Bet sausu lūpu ādu veicina arī nepietiekams A, E un D vitamīna līmenis. Ja lūpu āda ir problemātiska, tā ir gan sausa, gan ar saplaisājušiem kaktiņiem, kurus neizdodas sadziedēt, tad ieteicams ne tikai rūpēties par sabalansētu uzturu, bet arī to papildināt ar kādu skaistuma vitamīnu kursu, kas labvēlīgi ietekmē ādu, matus un nagus.



Vēlams arī veikt asins analīzes, lai izslēgtu nopietnu vitamīnu deficītu, kas jau jārisina sadarbībā ar savu ārstu.

Kādus produktus lietot sausu lūpu kopšanai?

Mitrināšana

Ja lūpu āda ir ļoti sausa un sliktā stāvoklī, tad bagātīga lūpu balzāma uzklāšana visas dienas garumā šo problēmu nemazinās. Kāpēc? Jo balzama uzdevums ir aizsargāt ādu no mitruma zaudēšanas, radot uz lūpām aizsargslāni. Bet, ja lūpām jau hroniski tūkst mitruma, tad rodas stāvoklis, kurā uz lūpu ādas ir barjera, kas tai neļauj atjaunoties, atveseļoties un uzņemt nepieciešamo mitrumu.



Tāpēc pirms balzama uzklāšanas nepieciešams uzklāt mitrinošu lūpu krēmu, ļaujot tam kārtīgi iesūkties lūpu ādā.

Tad var lietot aizsargājošu lūpu balzamu, kas lūpu ādai neļaus tik ātri zaudēt mitrumu un pasargās no ārējās vides ietekmes.



Tāpat reizi nedēļā pēc lūpu pīlinga vari palutināt sevi ar lūpu masku, kas sniegs spēcīgu mitrināšanu un dziļu kopšanu, palīdzot lūpu ādai ātrāk atgūt veselīgu izskatu.

Pīlings

Lūpu lobīšanās var kļūt par ļoti kaitinošu apstākli, kas liek arvien biežāk laizīt lūpas un tās arī kodīt. Būtu svarīgi atbrīvoties no atmirušās ādas ar pīlinga palīdzību, lai radītu iespēju lūpu ādai atjaunoties.



Iesakām izmantot pīlingu 1-2 reizēm nedēļā, kā daļu no vakara sejas kopšanas rituāla.



Soļi:

1.Uz pirkstu galiem uzklājiet nelielu daudzumu skrubja.

2.Uzmanīgi iemasējiet skrubi ar apļveida kustībām ne ilgāk kā 30 sekundes.

3.Atstājiet produktu uz lūpām līdz 10 minūtēm, ļaujot barojošajām eļļām iesūkties.

4.Noskalojiet ar siltu ūdeni.

5.Nosusiniet ādu ar dvieli.

6.Uzklājiet aizsargājošu balzamu, lai fiksētu mitrumu un nomierinātu lūpas.

Ieteikums: Ir svarīgi lietot saules aizsargkrēmu arī uz lūpām vismaz SPF 30, kad atrodaties saulē. Tas var būt vai nu Jūsu lūpu produktā, bet veiksmīgi darbosies arī sejas aizsargkrēms ar SPF, kas ir paredzēts arī lūpām.

Apkopojums

1. Jūsu lūpām nav tauku dziedzeru, kas atrodami citur uz ādas. Tādēļ aukstums un vējš lūpu ādu ietekmē visspēcīgāk.

2. Regulāra lūpu kopšana var palīdzēt saglabāt lūpas mīkstas un gludas.

3. Meklējiet lūpu mitrināšanas produktus ar tādām sastāvdaļām kā šī sviests un augu eļļas. Uzklājiet katru reizi, kad lūpas jūtas sausas.

4. Pīlingu izmantojiet tikai ļoti sausām lūpām vienu vai divas reizes nedēļā, izmantojot cukura vai sāls skrubjus, kas veidoti uz barojošas eļļas bāzes, pēc tam lietojot lūpu balzamu. Un neaizmirstiet lietot SPF 30 + uz lūpām, kad dodaties ārā.

5. Vienmēr vakarā notīri lūpu dekoratīvo kosmētiku ar maigu un kopjošu līdzekli.

6. Atsakies no ieraduma lūpas kodīt, laizīt un aiztikt ar pirkstiem.

Skaistām lūpām nepieciešama arī izgreznošana



Neaizmirsti savas maigās un koptās lūpas arī izcelt un padarīt košākas!



