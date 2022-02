Ko ēst, ja jūti izsalkumu pirms gulētiešanas?

Ideālā pasaulē mēs visi ēstu sātīgas un veselīgas vakariņas. Tam sekotu kāds mazs saldumiņš, piemēram, tumšās šokolādes gabaliņš, pēc kura mēs vairs neko neēstu un pēc pāris stundām ietu gulēt. No rīta mēs pamostos un dotos ēst veselīgas un uzturvielām bagātas brokastis.

Diemžēl dzīvē viss ir citādi… Neatkarīgi no tā, vai mēs ēdam bagātīgas brokastis un vakariņas, neatkarīgi no tā, cikos mēs pamostamies, daudzi no mums pirms gulētiešanas vēlas kaut ko apēst.

Lai gan mēs jau sen esam dzirdējuši, ka ēšana pirms gulētiešanas ir saistīta ar svara pieaugumu, tas (par laimi) lielākoties ir mīts. Lielāks ļaunums rodas no tā, ka vēlā ēšana neļauj atpūsties mūsu gremošanas sistēmai, kas samazina miega kvalitāti un tamdēļ varam no rīta pamosties neizgulējušies. Tomēr tas, ko izvēlaties ēst pirms gulētiešanas, laika gaitā var ietekmēt jūsu svaru, kā arī spēju mierīgi gulēt. Tāpēc portāls huffpost.com aptaujājis uztura speciālistus, lai noskaidrotu, kādus produktus var ēst neilgi pirms gulētiešanas.

Valrieksti

Saskaņā ar dietoloģes Treisijas Lokvudas Bekermenes teikto, izsalcis un burkšķošs vēders naktī ir norāde, ka pa dienu neuzņemat pietiekošu skaitu kaloriju un barības vielu. Tāpēc jums vajadzētu ēst tādus pārtikas produktus, kas nodrošina vislielāko uzturvērtību, izvairoties no tukšajām kalorijām. Tieši tāpēc valrieksti ir tik lieliska izvēle. "Valriekstiem ir augsta uzturvērtība, tie ir bagāti ar kalciju, magniju, B vitamīnu, olbaltumvielām un sirdij veselīgiem taukiem, piemēram, augu izcelsmes omega-3," sacīja Bekermane. "Tā kā valrieksti ietekmē tik daudz noderīgu uzturvielu, pētījumi ir atklājuši, ka to lietošana uzturā var palīdzēt novērst 2. tipa diabētu un citus kardiometaboliskos riska faktorus."

Banāns

Banāni ir ne tikai garšīgi, bet arī var palīdzēt jums aizmigt. "Banāni satur kāliju, kas ir dabisks muskuļu relaksants, kas palīdz labi gulēt," sacīja Bekermane. "Viņiem ir arī neliels triptofāns, kas ne tikai uzlabo garastāvokli, bet arī var palīdzēt nodrošināt mierīgu naktsmiegu". Tikai jāņem vērā, ka banāni satur pienācīgu cukura daudzumu, aptuveni 15 gramus uz banānu. Lai gan pārāk daudz cukura var traucēt miegu, banānos esošais cukurs ir dabisks un mazāk ietekmēs cukura līmeni asinīs nekā rafinēts cukurs. Un banāniem ir pietiekami daudz citu priekšrocību, lai tie joprojām būtu vērtīga uzkoda pirms gulētiešanas — un tas, visticamāk, neizjauks jūsu miegu. Tomēr, ja esat īpaši jutīgs pret cukuru, iespējams, jāizvēlas cits pirmsmiega našķis.

Rieksti šokolādē

Atzīsimies: lielākā daļa no mums pirms gulētiešanas alkst apēst kaut ko saldu. Tāpēc tie, kam garšo saldumi, var priecāties, dietoloģe norāda, ka cilvēki vēlās vakariņās var ēst riekstus, kas pārklāti ar šokolādi. "Jūs nevarat kļūdīties ar tumšo šokolādi un riekstiem, lai remdētu izsalkumu pirms gulētiešanas, pateicoties asinis stabilizējošajam proteīnam un veselīgajiem taukiem, kas nāk no riekstiem," viņa paskaidroja. "Arī tumšā šokolāde ir tieši pareizais salduma daudzums."

Tikai jāņem vērā, ka tumšā šokolāde satur kofeīnu — viena tāfelīte ar 70% līdz 85% kakao saturu satur aptuveni 80 miligramus kofeīna. Kontekstam - vienā kafijas tasē ir aptuveni 100 miligrami kofeīna. Ja ēdat sauju riekstu, kas pārklāti ar tumšo šokolādi, ir maz ticams, ka apēdīsiet veselu tāfelīti šokolādes, taču kofeīns ietekmē mūs visus atšķirīgi — tāpēc, ja zināt, ka miegu ietekmē pat mazākais daudzuma kofeīna, jāizvērtē našķošanās ar riekstiem šokolādē.

Grieķu jogurts ar mandelēm un ogām

Ja vēlaties nedaudz gatavot ēst (un ar to šeit ir domāts dažu pārtikas produktu sajaukšanu), dietoloģe Ebija Vihila iesaka naksniņās ēst grieķu jogurtu ar mandelēm un ogām. Jūs varat to uzskatīt par brokastu ēdienu, taču tas jums tikpat labi noderēs arī naktī, jo tajā ir olbaltumvielu, ogļhidrātu un tauku līdzsvars," viņa teica. “Ogļhidrāti ir ogās (un jogurtā), olbaltumvielas ir jogurtā, tauki ir mandelēs. Ja pirms gulētiešanas lietojat kaut ko no ogļhidrātiem, kaut ko no olbaltumvielām un kaut ko no taukiem, tas palīdz uzturēt līdzsvarotu cukura līmeni asinīs un neļauj jūsu ķermenim pamosties nakts laikā, jo ir nepieciešama glikoze.

Rīsu galete ar zemesriekstu sviestu

Ebija Vihila iesaka, ka šī ir vēl viena lieliska uzkoda pirms gulētiešanas, jo zemesriekstu sviestā ir olbaltumvielas un tauki, bet rīsu galetēs ir ogļhidrāti. Kā minēts iepriekš, šis trio ir lieliski piemērots, lai visu nakti uzturētu līdzsvarotu cukura līmeni asinīs. Tikai raugiet, lai zemesriekstu sviests būtu bez papildu pievienota cukura.

Kā izvairīties no izsalkuma pirms gulētiešanas

Ja jums nepatīk ēst pirms gulētiešanas, ir padomi, ko darīt, lai novērstu bada sajūtu."Es iesaku patērēt pietiekami daudz kaloriju dienas laikā. Negaidiet līdz vakariņām, lai apēstu divas trešdaļas no sava ēdiena," sacīja dietoloģe. Bekermane arī piebilst, ka mūsu ķermeņi dienas beigās veic “uztura inventarizāciju” un pēc tam izlemj, ko viņi varētu būt palaiduši garām. "Tāpēc mēs varam piedzīvot otro izsalkuma vilni pirms gulētiešanas, ja ķermenis nejūtas pilnībā pabarots un līdzsvarots ar pareizajiem vitamīniem un minerālvielām," viņa teica. Un, ja tas notiek, viņa atzīmē, necīnieties, vienkārši piedāvājiet savam ķermenim ēdienu. Galu galā patiešām gardas uzkodas pirms gulētiešanas sniedz daudz prieka!

