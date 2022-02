Sapņi šonedēļ sāks piepildīties - horoskops visām zodiaka zīmēm no 7.02. līdz 13.02.

AUNS

Nav ieteicams slēgt ilglaicīgus līgumus, sākt jaunu projektu īstenošanu. Ne vienmēr tas, kas skrien ātrāk, mērķi sasniedz pirmais. Koncentrējies iesāktu darbu pabeigšanai un finanšu sakārtošanai, lai pie viena un tā paša jautājuma nebūtu jāatgriežas vairākkārt. Panākumi būs atkarīgi no tā, cik lietišķi un stingri spēsi sekot paša izvirzītajiem mērķiem. Pārsvaru gūsi nevis ar spēku, bet intelektu.

VĒRSIS

Centies saprasties arī ar tiem, kuru viedoklis šķiet aplams vai tendenciozs. Situācija uz labo pusi pavērsīsies tikai tad, ja nezaudēsi savaldīšanos. Ja rodas domstarpības, neizsaki pretenzijas agresīvā tonī. Tevi neapmierinās izvirzītās prasības, taču mēģinājums kaut ko mainīt izraisīs tikai strīdus un nesaprašanos. Ģimenes saliedēšanai par labu nāks kāds kopīgs pasākums vai brauciens.

DVĪŅI

Esi godīgs, neblēdies, un arī sevi neļauj mānīt – rūpīgi pārbaudi informāciju, faktus, rēķinus, dokumentus. Tas palīdzēs atrast izeju pat no šķietami bezcerīgas situācijas. Spriedze mazināsies, ja pievērsīsies ar izglītību saistītu jautājumu risināšanai. Vēlāk vairies no nevērīgas, neizlēmīgas rīcības, tas var likt sarosīties tiem, kam patīk lemt un rīkoties citu vietā.

VĒZIS

Darbā liela loma būs prasmei pieņemt acumirklīgus un nekļūdīgus lēmumus. Padomā, kā būt prātīgam, bet ne garlaicīgam. Nešausti sevi ar pašpārmetumiem, neveiksmes neuzskati par vājuma pazīmi – kļūdīties var katrs! Lai kādi vēji pūš, mācies notiekošajā atrast arī labas zīmes. Centies nepalikt viens, neļaujies bezjēdzīgiem prātojumiem.

LAUVA

Pienākumi un atbildība, kuru esi piekritis uzņemties, var prasīt no tevis lielu pašatdevi. Vieglāk būs atteikties no ierastiem rīcības modeļiem un pielāgoties situācijai – jo vienkāršākus risinājumus izvēlēsies, jo mazāk būs iespēju kļūdīties. Stingri stāvi savās pozīcijās, apzinies, ko vēlies sasniegt un stingri pie tā turies. Taču nesteidzies ar rezultātiem – nedali lāča ādu, kamēr tas vēl mežā.

JAUNAVA

Līdzcilvēki labprāt uzturēsies tavā kompānijā un ar lielu interesi uzklausīs tavas idejas. Nelaid garām izdevību nodibināt jaunus kontaktus, uzlabot esošās attiecības vai pat atjaunot sen izjukušās. Liels informācijas daudzums būs pilnīgi nenoderīgs, tikai velti aizņems tavu uzmanību. Tava izpratne par aktuālajiem procesiem var izrādīties pārlieku subjektīva.

SVARI

Veselīga paškritika uz daudzām lietām palīdzēs paraudzīties mierīgāk, iepriekšējie nesaskaņu iemesli aizmirsīsies, un reizēm būs pat grūti atcerēties no kā sācies strīds. Netradicionāla pieeja ierastām lietām, iespējams, būs labākais veids, kā gūt lielas un mazas uzvaras. Savukārt dodoties jaunu zināšanu laukos, tēmē pēc iespējas augstāk. Lai paplašinātu savu redzesloku, nežēlo ne laiku, ne naudu.

SKORPIONS

Pārlieka iniciatīvas izrādīšana var izjaukt rāmo notikumu plūdumu un radīt vairāk sarežģījumu nekā labuma – vārdu sakot, veic nelielu personīgās dzīves inventarizāciju. Patīkamākie brīži saistīsies ar slepenām attiecībām vai līdzdalību kāda noslēpuma izzināšanā. Kāds atklātībā nācis noslēpums ievērojami atvieglos saprašanos ar padotajiem.

STRĒLNIEKS

Ja vien iespējams, plašās aktivitātēs neiesaisties. Apzinies savas reālās iespējas, nepūlies izdarīt to, kas nav tev pa spēkam. Rūpējies par ērtu, ekonomisku dzīvošanu. Pārbaudi visu, kas šķiet aizdomīgs vai nevieš uzticību. Apspriežot savus plānus ar tuviniekiem, uzmanīgi seko līdzi viņu reakcijai. Pēc tās viegli sapratīsi, kad pastāvēt uz savu, kad – piekāpties.

MEŽĀZIS

Ņem vērā intuīcijas brīdinājumu, par iespējamām pārmaiņām. Interesanta sadarbība veidosies ar zinātniekiem, pētniekiem, pavērsies iespēja arī pašam īstenot kādu novatorisku ideju. Veiksies darbs, par kuru atbildi individuāli. Nešaubies, un tu ar visu lieliski tiksi galā – tev nebūs iemesla būt neapmierinātam ar paveikto. Grūtāk būs saprasties ar cilvēkiem, ar kuriem tevi saista darba attiecības vai bizness.

ŪDENSVĪRS

Satraukumu būs mazāk, ja nejauksies lietās, kas uz tevi neattiecas. Nepievērs uzmanību sīkām intrigām. Vairāk rūpējies par paša iekšējās pasaules sakārtošanu. Ja mācēsi sevi pareizi noskaņot, neļausies satraukumam un nedrošības sajūtai, pārsvarā viss izdosies, kā iecerēts. Tikai rīkojies apdomīgi, nepiekrīti darījumiem, kas saistīti ar likumu vai noteikumu pārkāpšanu.

ZIVIS

Piesardzīgs esi, meklējot papildus peļņas iespējas, jo piedāvājums labi nopelnīt var izrādīties maldinošs. Skumji, bet nekas daudz no solītā tavā maciņā neiekritīs. Rūpējies par drošību, sargies no riskantām vai bīstamām situācijām un nodarbēm. Neļauj nevienam grozīt tavus plānus, dari to, par ko esi drošs un pārliecināts. Ja gribi, maini dzīves stilu vai attīsti savas mākslinieciskās dotības.

