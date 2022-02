5 padomi Valentīndienas noskaņas radīšanai

Iepazīsties ar Douglas sagatavotajiem padomiem, kuri noderēs pat tiem, kuriem romantika ir sveša.

1. Patīkams aromāts mājās

Kaut arī mājas aromāts sākumā var nešķist prioritāte, tas ļoti ietekmē gan pirmo iespaidu, gan kopskatu. Aromāts veido asociācijas un cilvēkos var izraisīt dažāda veida sajūtas. Parūpējies, lai Tavā mājvietā vienmēr valda patīkams aromāts!

Ir vairāki veidi, kā parūpēties par to, lai mājvieta smaržotu lieliski - smaržkociņi, pašrocīga burku uzpildīšana ar dažādiem smaržīgiem elementiem, regulāra atkritumu tvertnes tīrīšana un daudz citu.



Esam padomājuši arī par tiem, kuriem nepietiek laika! Aromātiskās sveces ir viens no veidiem, kā uzburt patīkamu aromātu mājās gan Februārī, gan visa gada garumā. To aromāts nav pārlieku agresīvs, taču rūpējas par to, lai tas būtu jūtams - tieši tāpat kā kvalitatīvas smaržas. Sveces mājās iespējams izkārtot stratēģiski, novietojot tās dažādās vietās. Pat neaizdegta aromātiskā svece spēs radīt patīkamu noskaņu.



2. Svētki katru dienu!

Gandrīz ikvienam ir īpašā trauku servīze, apavi vai arī lūpkrāsa, kuru drīkst lietot tikai īpašos gadījumos. Pienācis laiks šos stereotipus mest pie malas! Palutini savu otro pusīti vai sevi pašu ar, piemēram, dušas vai vannas piederumiem, kas tiks lietoti ikdienā.



Pienācis laiks rīkot sev svētkus katru dienu! Šogad kopā izmēģiniet jaunās vannas putas...

3. Tavs īpašais parfīms

Ne velti pastāv teiciens “Vīrietis nekad neatcerēsies, kas bija Tev mugurā, taču vienmēr atcerēsies Tavu parfīmu.” Parūpējies, lai šī Valentīndiena Tavam vīrietim asociētos ar galvu reibinošu mīlestības aromātu! Tomēr ņem vērā, ka arī Tev pašai jāiemīl izvēlētais aromāts!



4. Ļauj mūzikai radīt pareizo noskaņojumu!

Bieži vien mēs mēdzam pat neapzināties mūzikas radīto ietekmi uz mūsu noskaņojumu un ikdienas gaitām. Pareizi izvēlēta mūzika var mainīt pat pašu saspīlētāko gaisotni. Valentīndienā un visa Februāra laikā atļauj sev klausīties pat pašas salkanākās dziesmas. Noķer mirkli, kad apkārt nav nosodošu acu un ausu, un no sirds dziedi līdzi kārtīgām mīlas balādēm. Šim punktam var labi noderēt, piemēram, braukšana pie stūres vienatnē.



Mūsu TOP Spotify playlistes šādiem gadījumiem:

1. 101 Love Songs for Valentines Day

2. Valentine's day playlist

3. TOP 150 RomanticLoveSongs

5. Dāvini no sirds!

Centies neiegādāties dāvanas tikai tādēļ, ka tas būtu jādara. Dāvanai būtu jānāk no sirds, turklāt nozīmīgi ir arī padomāt par to, lai dāvana tās saņēmējam tiešām būtu noderīga un vēlāk nekrātu putekļus. Iesakām dāvanu sagādāt jau laikus un iesaiņot to pašrocīgi. Ja tomēr laika tam nepietiek, iegādājoties dāvanu Douglas.lv internetveikalā, dāvanu saiņošanu un apsveikuma kartiņu iespējams saņemt bezmaksas.



Raksts tapis sadarbībā ar www.douglas.lv