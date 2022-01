Iepazīsties ar 6 burvīgiem un saskanīgiem pāriem!

Ja meklē ko īpašu, lai piešķiltu romantisku dzirkstelīti ikdienai, iepriecini jūs ABUS ar kādu no šiem aromātu pāriem!

1. pāris - Emporio Armani Because It’s You viņai un Stronger With You Absolutely viņam. Šis ir aromātu tandēms, kas simbolizē 21. gadsimta pāri - vīrieti un sievieti, kuri ir enerģiski, mūžam jauneklīgi jebkurā vecumā un mērķtiecīgi, neaizmirstot viens otru motivēt un iedvesmot sasniegt aizvien vairāk visās dzīves jomās.

Foto: Publicitātes

2. pāris - Eisenberg J'OSE viņai un MEN J'OSE viņam - J'OSE aromātu tandēms nav parastas smaržas. Tie ir kulta aromāti, kas īpaši simpatizēs cilvēkiem, kuri uz dzīvi skatās nedaudz citādāk: radošāk, brīvāk, azartiskāk. Neesi pārliecināts, ka tas esi Tu? Nebaidies, katrā no mums mīt piedzīvojuma gars. Ieelpo un iepazīsti!

Foto: Publicitātes

3. pāris - Abercrombie & Fitch Authentic Woman viņai un Authentic Man viņam

Foto: Publicitātes

Abercrombie & Fitch ir amerikāņu zīmols, kas radījis interesantu un ļoti pievilcīgu aromātu pāri. Šīs smaržas stāsta par pasaules izjūtu, kura kļūst aizvien drošāka un pārliecinātāka, aizvien vairāk cilvēkiem tai atsaucoties - DAŽĀDĪBA UN PIEŅEMŠANA, nevis aizspriedumi un norobežošanās; ATKLĀTĪBA, nevis izlikšanās; BRĪVĪBA, nevis ārišķīgu normu ievērošana.



4. pāris - Dolce & Gabbana Light Blue Eau Intense viņai un Light Blue Eau Intense Pour Homme viņam

Foto: Publicitātes

Light Blue ir klasika. Jūras sālī, Dienvidu saulē, smilšu maigumā un vēja spēkā slēpjas šo aromātu burvība - absolūts svaigums un elegance sievietei un vīrietim.



5. pāris - Versace Dylan Blue Pour Femme viņai un Dylan Blue viņam. Ekstravagants un pārticību mīlošs pāris, kas dzimis ar apskaužamu talantu - ieraudzīt un ņemt no dzīves pašu esenci, pašu labāko, pašu nepieciešamāko tieši viņiem, nebūtisko pat savā ceļā nepamanot. Dylan Blue ir pārim, kuri nesamierinās ar mazumiņu.

Foto: Publicitātes

6. pāris - Carolina Herrera Bad Boy Le Parfum viņam un Very Good Girl viņai - labās meitenes un sliktā puiša duets. Viņa- izskatās, kā labā meitene, bet uzvedās kā sliktā, tādēļ tik ļoti saskan ar slikto puisi. Eleganti, izsmalcināti un nedaudz noslēpumaini.

Foto: Publicitātes

Aromātu tandēmi, protams, nav paredzēti tikai un vienīgi dzīvesbiedriem, taču iztēlojies, cik tas ir romantiski, ja jūs abus vieno līdzīgas smaržu notis. Izrotā savu ikdienu un iepriecini savu mīļoto ar brīnišķīgu aromātu-dāvanu!



Raksta titulbilde no Dolce & Gabbana Theone reklāmas video, ko veidojis kino režisors Martins Skorsēze.

Raksts tapis sadarbībā ar www.douglas.lv