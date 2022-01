30 veidi, kā saudzēt planētu

Varam doties uz darbu ar velosipēdu, lai mazinātu automobiļu radītās emisijas, stādīt kokus, lai uzlabotu gaisa kvalitāti, vai kļūt radošāki, gatavojot vakariņas, tādējādi mazinot atkritumos izmestās pārtikas apjomu, ‒ nelielas darbības var radīt lielas pārmaiņas.



Esat gatavi sākt? Iepazīstieties ar mūsu TOP 30 ieteikumiem, kā katru dienu kļūt videi draudzīgākiem.

1. Dodieties uz darbu ar velosipēdu

Saskaņā ar jauno Oksfordas Universitātes pētījumu došanās uz darbu ar velosipēdu, nevis automobili var mazināt oglekļa emisijas neticami lielā apmērā ‒ par 67%, pat ja izvēlaties pārvietoties ar velosipēdu tikai vienā virzienā.



Pētnieki skaidro: ja nevarat izmantot velosipēdu visos savos braucienos, pat periodiski braucieni ar velosipēdu var sniegt neatsveramu labumu planētai.

2. Vairāk ejiet kājām

Gluži kā pārvietošanās ar velosipēdu būtiski mazina oglekļa emisijas, tāpat arī nelielu posmu veikšana kājām nāk par labu planētai, turklāt tā uzlabo jūsu fizisko sagatavotību un garīgās spējas.



Uzvelciet sporta apavus nelielam skrējienam un sajūtiet endorfīnu spēku!

3. Strādājiet no mājām

Darbs no mājām var ne tikai uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru. Izvēloties strādāt no mājām kaut tikai vienu dienu nedēļā, palīdzat mazināt satiksmes intensitāti.



Kā vēsta pētījums, šādi rīkojoties, var ietaupīt vairāk nekā 379 kg CO2 emisiju gadā, tas ir līdzvērtīgi lidojumam no Londonas uz Stambulu.

4. Izmantojiet izlietotos traukus atkārtoti un pielāgojiet tos citiem mērķiem

Vai jums mājās stāv tukši plastmasas trauki? Ja atbilde ir jā, varat piešķirt tiem otro dzīvi. Visi zinām, ka plastmasas ilgais noārdīšanās laiks ir negatīva iezīme, taču tās izturība dažkārt var būt priekšrocība.



Tas pats attiecas uz stikla burkām. Izmazgājiet tās un turpiniet lietot kā uzglabāšanas traukus ēdiena pārpalikumiem, sastāvdaļām vai našķiem vai arī izmēģiniet tajās izaudzēt zaļumus

5. Atsakieties no gaļas

2018. gada pētījumā tika konstatēts, ka, atsakoties no gaļas un piena produktiem, varat par 73% samazināt individuālo oglekļa pēdas nospiedumu.

6. Atkārtoti uzpildiet produktus

Lai kā mums visiem patiktu dekoratīvas burciņas un pudelītes vannasistabā, tomēr produktu iepakojums rada nevajadzīgus atkritumus, tāpēc iesakām rast ērtas produktu atkārtotas uzpildīšanas iespējas. Iepakojumi atkārtotai uzpildei ir izgatavoti, izmantojot mazāk ūdens, elektrības, un tie rada mazākas CO2 emisijas, turklāt bieži vien dod iespēju ietaupīt.

7.Iegādājieties preci pārstrādātos iepakojumos

Vienkāršs veids, kā iegādāties videi draudzīgākus produktus, ir pievērst uzmanību tam, vai iepakojumā ir izmantoti pārstrādāti materiāli. Piemēram, zīmols Rituals ir sācis izmantot pārstrādātu PET plastmasu ķermeņa krēmu, ķermeņa skrubju, vannas putu, dušas eļļu un aromātisko kociņu iepakojumos.

8. Dodieties uz veikalu ar savu iepirkumu maisiņu

Daži veikali piedāvā papīra maisus kā alternatīvu plastmasas maisiem, un, lai gan papīra maisi ir vieglāk pārstrādājami un tiem ir zemāks oglekļa pēdas nospiedums, tomēr būsiet videi draudzīgāki, ja izmantosiet savus atkārtoti lietojamos maisiņus.



Svarīgs padoms: vienmēr somiņā nēsājiet līdzi auduma maisiņu, lai nekad nebūtu jāuztraucas, vai esat paņēmuši to līdzi.

9. Ilgtspējīgas sastāvdaļas

Gluži tāpat kā pārtika ir jāaudzē un jānovāc ilgtspējīgā veidā rūpēs par planētu, tāpat arī skaistumkopšanas produktu sastāvdaļām vajadzētu būt ilgtspējīgām. Izvēlieties zīmolus, kuri savas sastāvdaļas iegūst atbildīgā un ētiskā veidā.

10. Videi draudzīgi skaistumkopšanas produkti

Zinām, ka nekaitīgu un draudzīgu sastāvdaļu izmantošana skaistumkopšanas produktos nāk par labu ne tikai ādai (lai gan tas ir ļoti svarīgs faktors).



Ja ražotājs izvēlas šādas sastāvdaļas, ir skaidrs, ka viņam rūp to ietekme uz vidi pēc produkta nonākšanas notekūdeņos. Nelietojiet produktus, kuru sastāvā ir mikroplastmasa vai mikropērlītes, kas var nonākt okeānos. Dodiet priekšroku dabiskām alternatīvām, piemēram, jūras sālim, bambusam, cukuram un pumekam.

11. Izmēģiniet atkārtoti lietojamo drānu sejas tīrīšanai

Vienreizlietojamie vates diski ātri vien kļūst par nevajadzīgiem atkritumiem, tāpēc lietojiet mīkstu muslīna drānu vai atkārtoti lietojamās vates plāksnītes, kuras var izmazgāt un lietot vēl neskaitāmi daudz reižu.

12. Droša aizsardzība pret sauli

Saules aizsargkrēmi, kas satur tādas ķīmiskās vielas kā oksibenzons un oktinoksāts, var būt kaitīgi arī koraļļu rifiem un jūras florai un faunai. Tāpēc, ja plānojat mesties peldē okeānā, izvēlieties saules aizsarglīdzekļus, kas atbilst jaunajiem Havaju salās pieņemtajiem “rifiem draudzīgu saules aizsarglīdzekļu” lietošanas noteikumiem.

13. Taupiet ūdeni, tīrot zobus

Vai esat kādreiz ļāvuši ūdenim tecēt, kamēr tīrāt zobus? Ūdens krāna aizgriešana zobu tīrīšanas laikā var ietaupīt līdz 12 litriem ūdens.

14. Mazgājieties dušā īsāku laiku

Saīsinot dušā pavadīto laiku pat par pāris minūtēm, ietaupīsiet vairākus litrus ūdens ik dienu. Turklāt, arī iegādājoties ūdeni taupošu dušas galvu, varat mazināt minūtē aizplūstošā ūdens daudzumu.

15. Ziedojiet, ja vairs nelietojat

Kad veicat garderobes ģenerāltīrīšanu vai nomaināt mēbeles, ziedojiet vairs nevajadzīgās lietas labdarības veikaliem, antīko preču tirgotājiem vai ievietojiet tās tirgošanai vietējās pārdošanas lapās. Ja preces vēl ir labā stāvoklī, varbūt kādam tās ir tieši nepieciešamas.

16. Pārejiet uz atkārtoti lietojamām ūdens pudelēm

Visi zinām, ka ūdens dzeršana nāk par labu organismam, taču izmestās vienreizlietojamās plastmasas pudeles papildina jau tā milzīgo plastmasas atkritumu apjomu. Samaziniet plastmasas pudeļu patēriņu jau tagad, iegādājoties atkārtoti lietojamu pudeli un piepildot to ar ūdeni no krāna vai filtrētu ūdeni

17. Izmantojiet savu kafijas krūzīti

Jau tagad pārstājot izmantot vienreizlietojamās kafijas krūzītes, ievērojami mazināsiet izmesto atkritumu daudzumu. Gluži tāpat kā pārejot uz atkārtoti lietojamām ūdens pudelēm. Glabājiet atkārtojami lietojamu kafijas krūzīti somā, lai varat to izmantot ikreiz, kad pērkat kafiju līdzņemšanai. Turklāt jūsu krūzītē kafija saglabāsies silta ilgāku laiku.

18. Atsakieties no galda piederumiem, pasūtot ēdienu

Šodien nav vēlmes gatavot vakariņas? Pasūtot ēdienu, izvēlieties iespēju atteikties no vienreizlietojamiem galda piederumiem un lietojiet mājās pieejamos piederumus. Ja bieži ēdat ārpus mājas, apsveriet iespēju iegādāties atkārtojami lietojamu galda piederumu komplektu, ko var ērti nēsāt līdzi un pēc lietošanas nomazgāt.

Foto: Publicitātes

19. Esiet radoši ar pāri palikušo ēdienu

Jo vairāk ēdiena nonāk izgāztuvē, jo vairāk metāna gāzes izdalās, tam noārdoties. Tāpēc atklājiet savu radošumu virtuvē, izmantojot pāri palikušo ēdienu. Sautējumi ir lielisks un garšīgs veids, kur var apvienot dažādas sastāvdaļas, savukārt zupās varat izmantot dārzeņus, kas vairs nav tik stingri kā pēc pirmās vārīšanas reizes.

20. Sekojiet līdzi tam, ko izmetat atkritumos

Vai jums ir sajūta, ka atkritumu tvertnes pildās mazliet par ātru? Vienu nedēļu sekojiet līdzi visam, ko izmetat atkritumos, - no veca ēdiena līdz vienreizlietojamai plastmasai. Drīz vien ievērosiet savus paradumus un sapratīsiet, kuras atkritumu grupas varat mazināt.

21. Plānojiet maltītes

Vēl viens veids, kā izvairīties no pārāk daudz izmestas pārtikas, ir plānot maltītes visai nedēļai un iegādāties tikai to, kas patiešām būs nepieciešams un ko patiešām izmantosiet.

22. Izslēdziet gaismas

Neaizmirstiet izslēgt gaismu, izejot no telpas, it sevišķi, ja steidzaties prom no mājas un zināt, ka neatgriezīsieties visu dienu

23. Energoefektīvas spuldzes

Pāreja uz energoefektīvām spuldzēm ir vienkāršs veids, kā mazināt elektrības patēriņu. Tās ir saudzīgas pret vidi un jūsu ikmēneša elektrības rēķinu. Nopelnīsiet papildu labas karmas punktus, ja izvēlēsieties videi draudzīgu elektroenerģijas piegādātāju.

24. Baudiet sveču gaismu

Zināt vēl labāku veidu, kā mazināt mājā izmantotās elektrības patēriņu? Vakarā izslēdziet elektrību pavisam un baudiet mājīgu gaisotni skaistu sveču gaismā.

25. Izslēdziet iekārtas

Ņemiet vērā, ka televizors gaidīšanas režīmā arī patērē elektrību. Tas pats attiecas uz datora atstāšanu miega vai hibernācijas režīmā visu nakti. Izslēdziet savas ierīces vai atvienojiet tās no rozetes, lai nepieļautu lieku elektrības patēriņu.

26. Ieslēdziet apkuri, tikai ja ir nepieciešams

Ieslēdzot apkures vai gaisa kondicionēšanas iekārtas noteiktos laikos, izvēlaties saprātīgu risinājumu, kā iegūt lielāku labumu no šīm ierīcēm un netērēt elektrību, esot prom no mājām.

27. Palīdziet bitēm

Bites ir spēcīgi apputeksnētāji, kas palīdz augt puķēm, kokiem un daudziem citiem augiem. Savukārt liela daļa dzīvās dabas izmanto šos augus kā pārtikas ieguves avotu vai dzīvesvietu. Arī daudzi lauksaimniecības augi ir atkarīgi no bitēm. Tāpēc, šajā pavasarī iekopjot savu dārziņu, izvēlieties arī bitēm draudzīgus augus, piemēram, lavandu, kaķumētras, uzpirkstītes un sausseržus.

28. Audzējiet paši

Izkustiniet savus zaļos pirkstiņus, izaudzējot paši savu pārtiku. Iesākumā vieglāk būs audzēt garšaugus, jo tos var turēt uz palodzes, savukārt sakņaugi būs “garšīgs plāns”, ja jums ir neliels dārziņš.

29. Izmantojiet elektroniskās biļetes

Ja esat izlēmuši doties ceļā ar vilcienu vai aiziet uz kino, taupiet papīru, izvēloties elektroniskās biļetes, kuras ir viegli noskenēt tālrunī.

30. Apskatiet rēķinus tiešsaistē

Joprojām nespējat atbrīvoties no paraduma katru mēnesi saņemt rēķinus papīra formātā? Izvēlieties taupīt papīru un piesakieties saņemt rēķinus e-pastā. Mazāk papīra, mazāk nevajadzīgu lietu un vieglāk atrast rēķinus, ja tie būs atkārtoti jāapskata.



Galvenais vides saudzēšanā ir zināšanas. Jo labāk sadarbosimies kā globāla kopiena, jo lielāku progresu spēsim panākt, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz klimatu. Tāpēc dalieties ar šo rakstu un informāciju.

Raksts tapis sadarbībā ar www.douglas.lv