Lūk, sievietes stāsts:

Abi ar topošo vīru dzīvojam kopā, un abi strādājam diezgan intensīvu darbu. Esam pāris jau trīs gadus, un nākamgad gatavojamies precēties. Seksuālajām attiecībām vienmēr bijusi diezgan liela nozīme manā dzīvē, taču pēdējā laikā jūtos tā, it kā mans libido būtu nokritis no klints. Jūtos tā, ir kā man vairs nav dzimumorgānu, un šī sajūta ir mazliet biedējoša. Manam partnerim ir augsta dzimumtieksme, un es uztraucos, ka viņš seksuālā ziņā jūtas neapmierināts. Kaut arī vārdos viņš teic, ka tas nekas, ka nav liela problēma. Es domāju, ka viņš to uztver personīgi. Taču es viņu tiešām ļoti mīlu.

Mēs bieži vien neesam mājās vienā un tajā pašā laikā, un viņa darba dēļ mūsu dienas režīmi ir diezgan atšķirīgi. Man šis ir bijis traumatisks gads ar dažādām sērām un ģimenes locekļu slimībām, un domāju, ka varbūt tas ir ietekmējis manu dzimumtieksmi. Mans jautājums ir - kā es varu to atgūt?

Psihoteraterapeites Pamelas Stīvensones Konolijas atbilde:

Sēras un traumas ir divi diezgan izplatīti libido pazemināšanās iemesli. Tie parasti ir pārejoši, bet ir nepieciešams laiks, lai atgūtos un tiktu tam pāri. Palīdziet savam partnerim saprast, ka jūsu seksuālo vēlmju trūkums nav saistīts ar viņu – lūdziet viņam būt pacietīgam. Un mēģiniet neļaut savam satraukumam par libido saasināties, jo tas var pasliktināt situāciju. Jebkurš zaudējums var izraisīt depresiju, un varbūt ir vērts meklēt terapeita palīdzību, ja drīz vien nejūtaties atkal labā formā.

Tāpat arī trauksme un depresija ir vēl viens iespējamais vaininieks, kad libido samazinās. Daudzi cilvēki mūsdienās ir kļuvuši nomākti daudzo zaudējumu dēļ – lokdauni, veselības problēmas, dažādi ierobežojumi, finanšu grūtības un darba zaudēšana. Bieži vien seko arī seksuālas problēmas. Garīgo un seksuālo veselību nekad nevar uzskatīt par pašsaprotamu. Un tagad vairāk nekā jebkad agrāk mums ir jāatrod veidi, kā sevi nomierināt un uzturēt pie veselības. Arī šis laiks reiz pāries.

