Skaistumkopšanas novatori – “Dyson” uzmanība matu kopšanas tehnoloģijām

Uzņēmuma mērķis ir iekarot ražošanas segmentu, kurā gadu desmitiem tiek atkārtotas vienas un tās pašas tehnoloģiskās kļūdas, un sākt risināt problēmas, kuras visi citi vienkārši ignorē. Un vienlaikus arī ievadīt jaunu matu ieveidošanas vēstures ēru, liekot saprast, ka tiekšanās pēc skaistuma nedrīkst notikt uz veselības rēķina. Turpmāk ielokoti, iztaisnoti vai vienkārši izžāvēti mati – tas vairs nav matu bojāšanas, bet gan matu veselības saglabāšanas un skaistuma harmonijas pierādījums.

“Dyson” prioritāte – veselīgi mati un nebojāta mata struktūra. Citiem vārdiem sakot, estētisks izskats, kas nenodara kaitējumu. Izvēlētās un ar lietotāju vēlmēm korelējošās vērtības nosaka aizvien pieaugošo “Dyson” skaistumkopšanas inovāciju veiksmi: gan sadzīvei, gan profesionālai lietošanai paredzētās ierīces kļūst par veselīga sieviešu skaistuma rituāla daļu un skaistumkopšanas salonu jaunumu, kas pēc būtības no jauna pārraksta agrākos ieradumus.

Kā izvairīties no karstuma?

Sākot iedziļināties matu kopšanas ierīču tirgū, “Dyson” inženieri pētīja, kā dažādi matu ieveidošanas līdzekļi ietekmē pašu matu. Laboratorijās izanalizējuši tūkstošiem kilometru dažādu tipu matu, uzņēmuma zinātnieki centās noskaidrot, no kā un cik stipri mainās mata struktūra. Kā to pašu rezultātu sasniegt ar citiem, matam labvēlīgākiem paņēmieniem. Konstatējuši, ka ekstremāla (lielāka par 150 °C) karstuma ietekmēts mats nespēj atgūties, “Dyson” zinātnieki definēja būtisko visus procesus apvienojošo motīvu: ir jārada kaut kas tāds, kas ļautu būt neatkarīgiem no matu neatgriezeniski bojājošā karstuma.

Tā radās pirmais matu fēns “Dyson Supersonic”, kas kļuva par uzņēmuma skaistumkopšanas līnijas ikonu. Inženieri novatori ir radījuši alternatīvu karstumam – “Air Multiplier™” tehnoloģiju, kura kopā ar digitālo dzinēju V9 ģenerē īpaši ātru (apmēram 47 m/s) un augsta spiediena (3,5 kPa) vienmērīgu gaisa plūsmu. Pārsteidzošie gaisa plūsmas raksturojumi (sekundē tiek izpūsts 41 l gaisa) ļāva ievērojami samazināt karstumu – pat karstākā režīma darbības laikā gaisa plūsmas temperatūra nepaceļas augstāk par 100 °C, bet ar termosensoriem 20 reizes sekundē tiek mērīta izejošās gaisa plūsmas temperatūra, tā nodrošinot absolūtu temperatūras kontroli. Tas nozīmē, ka mata struktūra paliek neizmainīta, mati netiek sabojāti, bet žāvēšanas process ir pārsteidzoši ātrs. Neparastais risinājums – dzinēju ievietot rokturī – izmainīja ierīces svara balansu: turpmāk rokai vairs nav iemesla nogurt. Pievienotie magnētiskie, 360° leņķī stiprināmie uzgaļi piemēroti ne tikai matu žāvēšanai, bet arī vieglai matu ieveidošanai.

“Viss cits ir pagātne, “Dyson Supersonic” – tā ir nākotne, kas atnākusi pie mums,” tā šo matu fēnu ir novērtējis vācu matu stilists Shan Rahimkhan. Profesionāļiem radītā ierīces versija ir ar ievērojami garāku (3,3 m) vadu, kas ļauj ērti kustēties apkārt klientam, kā arī speciālu uzgali, kurš garantē precīzu gaisa plūsmas koncentrēšanu uz izvēlēto matu šķipsnu. Profesionālās “Dyson Supersonic” versijas filtrs pielāgots lielām darba slodzēm – tā restītes var noņemt un nomazgāt, filtra un restīšu tīrīšanai pievienota suka (periodiski jātīra ir arī lietošanai mājās paredzētā “Dyson Supersonic” filtrs).

Droša mitru matu ieveidošana

Pēc neticamās “Dyson Supersonic” veiksmes uzņēmuma uzmanība pievērsās skaistumkopšanas tirgū esošajiem matu ieveidotājiem, kuru agrākie izstrādātāji tāpat gadu gadiem atkārtoja tās pašas inženierijas kļūdas, kas izraisīja bojātu sieviešu matu ēru. Ierasto lokšķēru (arī matu taisnotāju) darbības princips pamatojas ekstremālā karstuma ietekmē uz matu. Kad karstums saārda mata molekulu saites, tiek radītas jaunas, tā mainot mata formu. Tieši no šā principa vispirms atteicās “Dyson”.

Zinot, ka saites starp molekulām izārda ne tikai karstums, bet arī mitrums, inovāciju radītāji atteicās no idejas par mitru matu ieveidošanu. Šoreiz inženieru mērķis bija radīt ierīci, kura, žāvējot mitrus matus, spētu veidot lokas / iztaisnot šķipsnas, neizmantojot lielu karstumu. Tā vietā atkal tika izmantota gaisa plūsma. Tā radās matu ieveidošanas ierīce “Dyson Airwrap”, par kuras darbības pamatu kļuva t.s. Coanda efekts – aerodinamisks fenomens, kura darbības laikā mati tiek pievilkti pie ierīces un paši sāk vīties ap to, reaģējot uz gaisa plūsmu cirkulāciju. Augstā spiediena un gaisa plūsmas lielā ātruma dēļ radās iespēja izmantot siltumu, kas mazāks par 150 °C, tomēr nodrošinot nevainojamu matu ieveidošanas rezultātu. Laiks, kad mati tika karsēti un bojāti, ir beidzies. Tagad gaiss, kas aplī kustas pa ierīces virsmu, pats satver matu šķipsnu un žāvēšanas laikā to ieveido, bet mati saglabājas veselīgi un mirdzoši.

“Dyson Airwrap” ierīcei, kas radīta, lai mājas apstākļos būtu iespējams ieveidot matus gluži kā salonā, piemīt universāls raksturs. Ar to matus var gan izžāvēt, gan ielokot, gan vienmērīgi izsukāt, gan iztaisnot. Tāpēc nevajadzīgs kļūst viss pārējais matu ieveidošanas ierīču arsenāls: “Dyson Airwrap” uzgaļi prot visus darbus, kuriem agrāk bija nepieciešamas atsevišķas ierīces.

Matu taisnotājs – uz pusi mazāks kaitējums

Neskatoties uz iespēju “Dyson Airwrap” dažādi izmantot matu ieveidošanas rituālos, uzņēmums nevēlējās apstāties. 2020. gada pavasarī parādījās vēl viens jaunums, kas izmaina skaistumkopšanas tradīcijas, – bezvadu matu taisnotājs “Dyson Corrale” (var lietot arī ar vadu). “Dyson” izstrādātāji saprata – ja fēna un lokšķēru tehnoloģijās ekstremālu karstumu vai aizstāt ar gaisa plūsmas jaudu un cirkulāciju, matu taisnošanas ierīces darbība bez liela karstuma ir gandrīz neiespējama. Šajā gadījumā inženieru mērķis bija saīsināt lietošanas laiku un maksimāli palielināt sprogas taisnošanas efektivitāti, saglabājot iespēju maksimāli samazināt karsēšanas temperatūru.

Ar lielo izaicinājumu saskārušos “Dyson” zinātnieku uzmanība pievērsās matu nostiepšanas faktoram. Noskaidrojuši, ka tad, ja vēlas mainīt mata formu, to vajag ne tikai karsēt, bet arī nostiept, izstrādātāji pētīja, kāpēc parastajā taisnotājā matu šķipsna sadalās tik nevienmērīgi, ka taisnošanas procesu nākas atkārtot vairākas reizes. Atklājās, ka būtiskā daudzus gadus atkārtotā tehnoloģiskā kļūda ir cietu matu taisnotāja plākšņu izmantošana. Starp tām saņemtie mati centrā saspiežas un tiek pārkarsēti, bet sānos – ir izklājušies plānāk un paliek neskarti. “Dyson Corrale” piedāvā jaunu matu taisnošanas pieredzi. Elastīgās integrētās plāksnītes apņem un koncentrē visu šķipsnu iedarbības zonā, tāpēc uz visiem matiem iedarbojas vienāds stiepšanas spēks. Ovāla šķipsna tiek bojāta ievērojami mazāk, salīdzinot ar plāni izklātiem matiem starp cietām plāksnēm, kuri saņem maksimālu karstuma iedarbību. Ovālas šķipsnas temperatūra tā arī nesasniedz plāksnīšu temperatūru, jo šķipsnas iekšpusē esošie mati atdzesē tos, kas atrodas apkārt. Uzņēmuma veiktie pētījumi parāda, ka frizūras ieveidošana ar “Dyson Corrale” matiem kaitē par 50 % mazāk, salīdzinot ar parastās analoģiskās ierīcēs lietotajām taisnajām plāksnītēm (testēšana veikta “Dyson” laboratorijās, mērot mata stiprības izmaiņas, ņemot vērā plakanu / elastīgu plāksnīšu lietošanu).

Nav jābrīnās, ka “Dyson Corrale” ātri kļuva iecienīts arī profesionālos skaistumkopšanas salonos. Nevainojami rezultāti gan taisnojot, gan lokojot matus, mazāk karstuma, iespēja lietot bez vada, kā arī citas unikālas īpašības ļauj iegūt profesionālu stilistu simpātijas.

Apzinātu izvēļu inspirācija

Tas, ka visi trīs “Dyson” skaistumkopšanas līnijas izstrādājumi ir ieguvuši daudz apbalvojumu par dizaina un inženierijas inovācijām, tikai parāda, ka tie ir pasaules līmeņa atzinības un mūsu uzmanības vērti. Tomēr neparāda, kā mainās sieviešu matu stāvoklis. Acīmredzot no bojātu matu ēras pamazām pārejam, veselīgu, mirdzošu un sakoptu frizūru laikmetā. Uzmanību gribētos pievērst arī tam, kā uzņēmums “Dyson” pozicionē savus izstrādājumus. Iepazīstinot ar izstrādātajām inovācijām, tiek izmantoti zinātniski atklājumi un piedzīvotais laboratorijās. Tas tāpēc, ka “Dyson” ir svarīgi ne tikai tas, lai mēs būtu skaisti, bet arī tas, lai pārzinātu tehnoloģiju ietekmi uz mūsu organismu un apzinātos, ko pērkam. Lai par šādas apzināšanās sākumu kļūst matu kopšana – galu galā tieši te sākas stāsti par mūsu skaistumu!

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar "Dyson"