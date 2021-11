Pilnmēness un jauni lēmumi - horoskops visām zodiaka zīmēm no 15.11. līdz 21.11.

AUNS

Tuvākajās dienās vēl izdosies šo un to pielabot, vērst par labu vai pagriezt sev vēlamā virzienā. Turpmāk virzība uz priekšu nedaudz piebremzēsies, daži iepriekš pieņemti lēmumi būs jāmaina atbilstoši jauniem apstākļiem. Nelaikā pamodinātas, emocijas var uzbangot gluži nevaldāmi, līdz ar to nebūs nekāds brīnums, ka tiks sperts ne viens vien aplams solis.

VĒRSIS

Pieņem apstākļus tādus, kādi tie ir – pretošanās jau tā saspringto situāciju padarīs tikai vēl saspringtāku. Mainoties uzskatiem, mainīsies arī attiecības ar draugiem un paziņām. Lai rastu sirdsmieru, daudz ko nāksies piedot, meklēt kompromisus un samierināšanās ceļus. Nejaušu attiecību un vienas nedēļas romānu nebūs, tāpēc pret ikvienu iepazīšanos izturies nopietni.

DVĪŅI

Ar jauniem projektiem saistītās aktivitātes var apsīkt, jo parādīsies nepieciešamība atgriezties pie jau pabeigtām lietām vai iepriekš iesāktiem, bet dažādu iemeslu dēļ līdz galam nenovestiem procesiem. Mēģinājums izdarīt vairāk nekā ir tavos spēkos nedos vēlamo rezultātu, tikai atgādinās, ka visam ir savas robežas. Seko līdzi veselībai. Atlicinot mazumiņu tās uzlabošanai, vēlāk nebūs jātērē lielas naudas summas.

VĒZIS

Iespējama jauka iepazīšanās, aizrautīgas sarunas un vērtīgas atklāsmes, taču mēģini iztikt bez ilūzijām un veltām cerībām. Mājās atmosfēra būs patīkamāka, ja piestrādāsi pie emocionālā līdzsvara saglabāšanas. Dari visu, kas tavos spēkos, lai saliedētu un vienotu ģimeni. Neesi kūtrs – tieši aktīva atpūta palīdzēs atbrīvoties no darbā uzkrātas spriedzes un noguruma.

LAUVA

Brīžiem vari kļūt diezgan nesaudzīgs, īpaši mājās. Tiklīdz nesekosi līdzi kārtībai vai atliksi kaut ko uz vēlāku laiku, radīsies sajukums, darbi krāsies, spriedze pieaugs. Tiklīdz saproti, kur esi kļūdījies, maini taktiku. Domājot par nākotni, pārliecinies, ka izvirzi sasniedzamus un realizējamus mērķus, citādi novedīsi sevi līdz neveiksmei un vilsies atkal un atkal.

JAUNAVA

Apkārtējos varbūt kaitinās tavs nesteidzīgums un pārliekā piesardzība, taču tas attaisnosies. It visā ievēro mērenība, neļauj sevi pierunāt, pārliecināt, nevienam neizdabā. Skaidri zini savus plānus un to, cik daudz līdzekļu to īstenošanai nepieciešami. Stingri stāvi savās pozīcijās, apzinies, ko vēlies sasniegt un cieši pie tā turies.

SVARI

Pie vēlamā rezultāta netiksi tad, ja gaidīsi, ka saspringtā situācija atrisināsies pati no sevis. Tāpēc netērē laiku gariem prātojumiem, rīkojies, izmanto izdevību un ievirzi notikumus sev vēlamā gultnē. Esi pārliecināts un drošs par sevi, taču zini mēru. Iespējamas straujas negaidītas izmaiņas draugu lokā. Dod priekšroku draudzībai un sadarbībai ar intelektuāliem cilvēkiem.

SKORPIONS

Nebaidies no izaicinājumiem. Īpaši brīžos, kad uz taviem pleciem gulsies lielāka atbildība, nekā ierasts, vai būs grūti izlemt, kā rīkoties, lai, risinot vienas problēmas, neiedzīvotos citās. Emocionālu pārdzīvojumu, vilšanos vai intrigu rezultātā var pieaugt vainas sajūta, neticība sev. To pārdzīvot būs vieglāk, ja sabiedriskās aktivitātes atstāsi otrajā plānā un vairāk laika veltīsi sev.

STRĒLNIEKS

Loģisko apsvērumu diktētā rīcībā var iejaukties intuīcija, radot apjukumu, šaubas. Absurdi pieņēmumi pamudinās uz aplamiem lēmumi, var rasties nesaskaņas ar tuviniekiem, mainīties perspektīvas. Nebūs vienkārši pakārtoties citu vajadzībām, iespējami strīdi, nesaskaņas. Lai kādi lēmumi tiktu pieņemti, ievēro likumus, nepiekrīti nekādām avantūrām, neceri uz bezcerīga darījuma veiksmīgu iznākumu.

MEŽĀZIS

Vēlme panākt lielāku ietekmi darbā neattaisnosies, tikai radīs aplamu priekšstatu par tevi. Lai savienotu darbu un rūpes par ģimeni, būs jāpieliek lielas pūles. Atturies no enerģiskas, demonstratīvas rīcības, nedusmojies, ja kāds no tuviniekiem mēģina tevi piebremzēt. Īstenot iecerēto būs vieglāk, ja spēsi paraudzīties uz situācijām no jauna, neierasta redzesleņķa.

ŪDENSVĪRS

Prātu nodarbinās materiālas un sociālas dabas jautājumi. Nepametīs sajūta, ka kaut kas svarīgs ir paslīdējis garām nepamanīts. Iespējami pārpratumi aplam izprastas atbildības dēļ. Kritiski izvērtē, cik lielu atbildību uzņemties pašam, bet ko labāk uzticēt citiem. Stingri stāvi savās pozīcijās. Ja kaut nedaudz piekāpsies, par situācijas noteicējiem kļūs citi.

ZIVIS

Rūpju būs gana. Mobilizē spēkus, un tu tiksi galā ar problēmām, kuru risināšanai iepriekš pietrūka apņēmības vai motivācijas – stresa situācijas nāks tev par labu. Priekšroku dod tādu cilvēku sabiedrībai, kurā vari brīvi paust savus uzskatus pat tad, ja tie nesaskan ar vairākuma viedokli. Laba komunikācija veidosies ar radošiem, ar kultūru un mākslu saistītiem cilvēkiem.

