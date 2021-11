Vai tiešām dūlas un PEP mammas nav vakcinējušās?

Topošās māmiņas vēstule:

“Esmu topošā māmiņa, un šobrīd esmu dūlas un/vai PEP mammas meklējumos. Esmu uzrunājusi pāris no šīm speciālistēm, un šajos laikos loģiski, ka viens no maniem jautājumiem ir par vakcīnu sertifikātiem.

Izrādās, ne manis uzrunātās dūlas, ne PEP mammas nav vakcinējušās! Kā tā var?!



Viņas taču ir cilvēki, kuri savos aprakstos apgalvo, ka topošajiem un jaunajiem vecākiem sniedz ne vien emocionālu, bet arī informatīvu atbalstu. Tad jautājums – kāda ir šī informācija!? Kurš vispār ir licencējis šos speciālistus? Cik viņiem var ticēt? Vai arī tās ir kaut kādas pašpasludinātās profesijas, kuras sievietēm iestāstījušas, ka bez viņām nevar iztikt?!

No Covid-19 Latvijā ir nomirušas jau divas mammas, un šie cilvēki, kas sevi uzdod par speciālistiem, turpina grūtniecēm un ar krūti barojošām mammām stāstīt, ka pašas nav vakcinējušās un īsti to neiesaka arī mammām...? Kas šajā valstī notiek?! Būšu pateicīga, ja sniegsit atbildes uz maniem jautājumiem, kā arī informāciju par to, kāda ir dūlu un PEP mammu vakcinācijas aptvere.”

Jāatrod sava īstā dūla

Gan Latvijas Dūlu apvienības (LDA) vadītāja Inga Babure un valdes locekle Anete Baškevica, gan PEP mammu apvienības valdes locekle Silva Atvara uzsver, ka, sniedzot savus pakalpojumus klātienē, tiek ievērotas visas valstī noteiktās prasības. Anete Baškevica: “Ja dūla sniedz pakalpojumu klātienē, viņai jāuzrāda sadarbspējīgs vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts. Ja bijusi situācija, ka dūla sniedz nepareizu informāciju par vakcinācijas nozīmību grūtniecības vai bērna zīdīšanas laikā, aicinām vērsties LDA ar iesniegumu, norādot dūlas vārdu un uzvārdu, kura šādu informāciju ir sniegusi.”



Anete Baškevica arī norāda, ka dūlas sertifikāts tiek piešķirts atbilstoši iegūtajai izglītībai, kas saistīta ar dzemdniecību, taču “LDA nav atbildīga par cilvēku vakcināciju. Savukārt, ja runājam par 15. novembri, kad visiem valsts pārvaldē un klātienē strādājošajiem ir jābūt vakcinētiem, – piemēram, valsts pārvaldē cilvēku neatlaiž, bet atstādina no pienākumu pildīšanas līdz trīs mēnešiem, kamēr viņš iegūst šo sertifikātu. Arī

dūla nezaudē savu licenci un nav izslēdzama no biedrības, ja nav vakcinējusies, taču viņa nesniedz pakalpojumus klātienē”.



Savukārt LDA vadītāja Inga Babure neslēpj, ka pati ir vakcinējusies, tāpat kā daudzas viņas kolēģes: “Taču, kā jebkurā organizācijā un darbavietā, ir cilvēki, kuri nevēlas to darīt. Dūla nav profesija, bet Izglītības kvalitātes valsts dienestā licencēta interešu izglītība. Mēs esam brīvprātīga organizācija, kur varam sniegt savām biedrēm tikai rekomendējošu lūgumu vakcinēties.”

Inga Babure piebilst, ka

sniegt atbalstu stacionārā dzemdējošai sievietei bez sadarbspējīga sertifikāta nemaz nav iespējams, tāpēc māmiņai būtu jāatrod sava īstā dūla.



"Tā ir normāla prakse, ka tiek uzrunātas divas vai pat trīs dūlas, lai saprastu, kurš ir mans sirds cilvēks, ar kuru varu gan parunāties, gan gribu būt kopā dzemdībās,” saka Inga Babure.

PEP mammām attālinātas konsultācijas

Arī PEP mammu pārstāve Silva Atvara uzsver, ka apvienības biedrēm tiek atgādināts par nepieciešamību ievērot valstī noteiktās prasības un, ka klātienes konsultācijas bez sadarbspējīga sertifikāta un citu valstī noteikto drošības prasību ievērošanas nav pieļaujamas. “Pagājušajā nedēļā mums bija biedru kopsapulce, kur vēlreiz uzsvērām šo,” teic Silva Atvara, “taču mēs kā apvienība PEP mammām nenosakām - vakcinēties vai ne. Mēs nepārzinām katras sievietes veselības stāvokli, taču informējam, ka tad, ja viņa vēlas veikt savu darbiņu klātienē, viņai ir jābūt sadarbspējīgam sertifikātam.”

Pārstāve atklāj, ka jau kopš pirmajiem valstī ieviestajiem ierobežojumiem Covid-19 dēļ PEP mammas sniedz attālinātas konsultācijas, izmantojot dažādas video saziņas platformas.



“Tas notiek ļoti veiksmīgi, jo tādā veidā varam atbalstīt jaunos vecākus ne tikai Latvijā, bet arī ārpus mūsu valsts robežām, un ārzemēs dzīvojošas latviešu mammas ir ļoti novērtējušas šo iespēju. Tā kā darbs notiek attālināti, PEP mammai savu pienākumu veikšanai nav obligāti nepieciešams vakcinācijas sertifikāts,” saka Silva Atvara un piebilst, ka

PEP mamma nav medicīnas darbinieks un tāpēc nekādā ziņā nav tiesīga kādam citam paust ieteikumu vakcinēties vai nevakcinēties, kā arī viņas pienākumos nav paust savu viedokli par vakcināciju.



“Uzsākot sadarbību, PEP mammai noteikti ir jāinformē par savu vakcinācijas statusu, lai vienotos par sadarbības veidu. Taču, atklājot savu statusu, viņa neklāsta, kāpēc izvēlējusies vienu vai otru ceļu. PEP mamma ir persona, kas atbalsta jaunās ģimenes kopš bērniņa dzimšanas līdz viņa 3 gadu vecumam – emocionāli un informatīvi savas kompetences robežās. Tie ir jautājumi, kas skar vecāku un bērna attiecības, bērniņa attīstības krīzes, aprūpi, vecāku emocionālo labsajūtu,” norāda Silva Atvara un aicina – ja kāda PEP mamma savā darbībā rīkojusies ārpus savas kompetences robežām, tad “aicinām vērsties PEP mammu apvienībā, taču ir grūti noticēt, ka kāda būtu ieteikusi vai noliegusi vakcināciju”.

