Populāri pārtikas produkti, kurus labāk nelikt ledusskapī

Tomāti

Daudzos svaigos produktos, piemēram, tomātos nav daudz konservantus, kas ļautu tiem uzglabāties ļoti ilgu laiku. Līdz ar to tomāti domāti, lai tos patērētu dažu dienu laikā pēc tam, kad pilnīgi nogatavojušies. Uzglabājot tos ledusskapī, var iegūt vēl dažas dienas, taču rezultātā tiek apdraudēta tomātu garša. Arī tomāta tekstūra var mainīt savas īpašības. Tātad, tomātus vislabāk glabāt grozā vai bļodā istabas temperatūrā, lai tie nezaudētu savas labās garšas īpašības.

Banāni

Banāni ir viens no labākajiem dabiskajiem kālija avotiem, tādēļ šis auglis ir iemīļots un sastopams daudzās virtuvēs. Ir reizes, kad pārtikas veikalā to var nopirks iezaļganu, tātad, negatavu. Un tādus droši var pirkt. Vienīgais, kas jādara – jāļauj tam nogatavoties istabas temperatūrā. Diemžēl arī banāni nav paredzēti ilgai uzglabāšanai ledusskapī, jo vēsumā tiem samazinās nogatavināšanās ātrums.

Maize

Neatkarīgi no maizes veida, to nav paredzēts uzglabāt ledusskapī, jo maize uzsūc apkārt esošo mitrumu, arī smaržas. Maizi labāk uzglabāt noslēgtos traukos istabas temperatūrā. Maizi var glabāt polietilēna maisiņos, lai ilgāk saglabātu svaigumu.

Kartupeļi

Iespējams būsi pārsteigts šajā sarakstā ieraudzīt kartupeļus, bet te nu tie ir. Jā, kartupeļus ieteicams uzglabāt zemā temperatūrā, bet ne ledusskapī, kur tie īpašu reakciju dēļ zaudē daļu no savas uzturvērtības. Tāpat kartupeļus ieteicams mazgāt pavisam īsi pirms to lietošanas.

Medus

Ja medus ir ieliets tīrā traukā, to var uzglabāt pat gadiem ilgi. Šis ir viens no retajiem produktiem, kas tam piemērotos apstākļos nebojājas. Līdz ar to medu ledusskapī likt nav nepieciešams. Ledusskapī medus kļūst ciets un grūti lietojams. Zemā temperatūrā tas ātrāk pārcukurojas, un tas nav nepieciešams.

Sīpoli

Nemizotus sīpolus vislabāk uzglabāt sausā telpā, tā var būt nedaudz zemāka par istabas temperatūru. Uzglabājot ledusskapī, pastāv risks, ka sīpoli var palikt mīksti un sākt pūt. Sīpoliem ļoti patīk daudz svaiga gaisa, tas nozīmē, ka šos garšaugus nevajadzētu uzglabāt polietilēna maisiņā. Vienīgā situācija, kad sīpolus var likt ledusskapī – ja tie ir nomizoti un/ vai sagriezti gabaliņos.

Melone

Ir daudz un dažādās meloņu šķirnes, kas ir gan gardas, gan veselīgas. Un visas tās ieteicams turēt grozā vai vaļējā traukā istabas temperatūrā. Šādi uzglabātās tajās daudz labāk saglabāsies antioksidantu daudzums. Ja esat jau sākuši ar meloni mieloties, pārklāj to ar pārtikas plēvi, un tikai tad to ievieto ledusskapī.

Kafija

Daudzi cilvēki glabā ledusskapī gan kafijas pupiņas, gan malto kafiju, lai saglabātu to pēc iespējas svaigu. Taču tas nav īsti pareizi, jo kafijas pupiņas lieliski absorbē dažādas smaržas, kas ir ledusskapī. Desa uz maizes garšo lieliski, bet kafija ar desas smaržu nešķiet pievilcīga. Kafijai par labu nenāks arī kondensāts, kas var rasties ledusskapī. Tādēļ glabājiet savu kafiju hermētiskā traukā skapī vai uz letes. Jūs noteikti pamanīsiet atšķirību!

Avokado

Avokado ir vēl viens no augļiem, ko labāk nelikt ledusskapī līdz brīdim, kad tas ir pilnīgi nogatavojies. Ledusskapī var likt tādu avokado, kas ir pilnībā gatavs.

Ķiploki

Līdzīgi sīpoliem, ķiplokiem jāpaliek nemizotiem kādā tumšā virtuves skapītī vai plauktā. Ja ķiploku ievieto ledusskapī, pastāv liela iespēja, ka tas sāks dīkt. Ja ķiploku ir plānots stādīt, tad tā, protams, var darīt, bet ēdiena gatavošanai sadīdzis ķiploks nav labākā izvēle. Ķiploka asns var padarīt ēdienu nedaudz rūgtenu.

Olīveļļa

Eļļa ir produkts, ko parasti neiztērē uzreiz, bet lieto pakāpeniski, līdz ar to var rasties vēlēšanās neizlietoto olīveļļu ielikt ledusskapī. Taču aukstumā šī eļļa sabiezē un maina savu konsistenci. Tādēļ eļļu labāk uzglabāt tumšā, siltā vietā, piemēram, skapītī vai pieliekamajā kambarī.

Svaigi griezti garšaugi

Garšaugi, piemēram, baziliks, pētersīļi un rozmarīns ir ideāli, lai tos pievienotu ēdienam svaigā veidā. Taču ir jautājums, kā tos labāk uzglabāt, ja viss nav iztērēts vienā reizē. Ja vēlaties saglabāt garšaugus vēlākai lietošanai, tos labāk izžāvēt un ievietot tam piemērotos uzglabāšanas traukos.

Gurķi

Ir maldīgs uzskats, ka gurķus vislabāk uzglabāt ledusskapī. Patiesībā pazeminātā temperatūra veicina un paātrina gurķu bojāšanos. Rezultātā gurķiem radīsies dažādi plankumi, sāksies puve un mainīsies labās garšas īpatnības. Tieši istabas temperatūrā tie saglabāsies ilgāk.