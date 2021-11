Kā cīnīties ar matu izkrišanu

PADOMS #1

Regulāra matu mazgāšana ir pirmais solis, lai saglabātu galvas ādu attīrītu un svaigu.



Matu mazgāšana samazina infekciju un blaugznu risku. Infekcijas un galvas ādas disbalanss ir iemesli, kas var novest pie matu izkrišanas un lūšanas. Tīri mati veido kuplu matu ilūziju.



Sebastian Professional Dark Oil Shampoo, šampūns nogludināšanai un mirdzumam. Sebastian Professional Dark Oil Shampoo viegls šampūns, bagātināts ar īpašu eļļu maisījumu. Attīra matus, tie kļūst mirdzoši un viegli.



Alterna My Hair My Canvas Me Time Everyday Shampoo maigs, vegāns šampūns mirdzumam, kas padara matus mīkstus un uzlabo to savaldīšanu.

Atjauno un līdzsvaro mitrumu

Attīra un baro matus, nepadarot tos smagnējus

Nogludina matu virsmu, padarot tos mīkstus un mirdzošus

Padara matus lokainus - viegli savaldāmus

Uzlabo vispārējo matu spīdumu

Drošs krāsotiem matiem

Grown Alchemist Detox - Shampoo 0.1, detokss attīrošs šampūns - attīra un neitralizē matu un galvas ādas brīvos radikāļus, ko rada ķermeņa metabolisms, piemēram, uzturs un vides faktori, smagie metāli piesārņotā gaisā un UVB / UVA stari. Lieliski piemērots ikdienas lietošanai, padara matus viegli kopjamus un stiprus, bet neizņem no matiem vai galvas ādu būtiskas vielas. Mati ir tīri, spīdīgi un bez toksīniem.

PADOMS #2

Matu izkrišana var veidoties arī aizsērējušu poru dēļ. Izmantojot pīlingus vai skrubjus, kas paredzēti galvas ādas attīrīšanai, tiks atbalstīti veselīgie mati un to augšana.



Alterna My Hair My Canvas New Beginnings Exfoliating Cleanser - maigs, vegāns lobošs attīrītājs, kas maigi attīra matus no netīrumiem un nosēdumiem, nebojā matu krāsu.

Spēcina un maigi attīra

Attīra matus no netīrumiem, taukainuma un piesārņojuma

Uztur matu dabīgo mīkstumu un atjauno

Drošs krāsotiem matiem

PADOMS #3

Galvas ādas masāža uzlabo cirkulāciju un palīdz matu folikulam saglabāt savu aktivitāti.



NIOXIN Night Density Rescue, Nakts serums galvas ādai. Night Density Rescue ir neskalojams nakts serums galvas ādai. Ir pierādīts, ka tā veicina matu biezuma palielināšanu, samazinot matu izkrišanu, kas saistīta ar galvas ādas virsmas oksidēšanos.



NIOXIN Anti Hair Loss Serum, serums matu izkrišanas samazināšanai uzlabo matu sakņu stiprumu, spēcīgāk noturas galvas ādā un tādējādi samazina matu izkrišanu ar redzamiem rezultātiem tikai 8 nedēļu laikā*. Turklāt, tas palielina matu diametru, lai veidotu tos redzami biezākus no pirmās lietošanas reizes. Formula apvieno kofeīnu, laurīnskābi un niacinamīdu. Kofeīns ir plaši pazīstams antioksidants, kas palielina asins mikrocirkulāciju galvas ādā, ja to apvieno ar galvas masāžu. Laurīnskābe iekļūst matos un tos stiprina, niacinamīds veido matus apjomīgākus un biezākus. NIOXIN serums ir piemērots gan vīriešiem, gan sievietēm ar redzamām matu izkrišanas problēmām, meklējot kosmētikas risinājumu biezākiem matiem. Lai noteiktu matu izkrišanas problēmas galveno iemeslu, iesakām konsultēties ar savu ārstu vai trihologu.

PADOMS #4

Papildus matu kopšanai, izmantojiet dziļi kopjošus un mitrinošus produktus – maskas, serumus, izsmidzināmos kondicionierus, lai saglabātu galvas ādu līdzsvarā.



Joico Defy Damage Protective Masque - intensīvas iedarbības, no bojājumiem aizsargājoša matu maska, kas stiprina matu saites un nodrošina matu krāsas noturību. Palīdz atjaunot matu izturību un mitruma līdzsvaru, lai padarītu tos mīkstus, zīdainus, mirdzošus un veselīga izskata.



BioSilk Silk Therapy 17 Miracle Conditioner, ir viegli uzklājams līdzeklis uz dabīgā zīda bāzes, kas paredzēts matu aizsardzībai un to veselības atjaunošanai. Jau pēc uzklāšanas tas nekavējoties sāk rūpēties par jūsu matiem.. Biosilk Silk Therapy 17 Miracle Conditioner piešķir matiem veselīgu izskatu, elastību un īpašu mīkstumu. Jo sevišķi iesakām blondiem un balinātiem matiem.



CHI Argan Oil Rejuvenating Masque, maska piešķir matiem veselīgu izskatu, nogludina matus un atjauno mirdzumu. Dziļi baro un piepilda matus ar nepieciešamajiem vitamīniem un antioksidantiem, kuri papildina mitrumu, atjauno mirdzumu, nogludina matus, padarot to kopējo izskatu lielisku.

Atcerieties!

Rūpēties par savu labsajūtu ir svarīgi. Skaistums veidojas no iekšienes.



Tādēļ rūpēsimies par savu veselību, vitamīnu pietiekamību un gadījumā, ja nepieciešami papildus uztura bagātinātāji, izvēlēsimies SEV piemērotākos.



VPlab Beauty Liquid Collagen 10*10 ml, ir dzēriena koncentrāta maisījums tūbiņās, kas satur I un III tipa hidrolizētu kolagēnu, biotīnu, niacīnu, folijskābi un citus B grupas vitamīnus. Tās ir galvenās sastāvdaļas, kas uztur veselīgu, jauneklīgu ādu, stiprus matus un samazina nogurumu un nespēku. Beauty Liquid Collagen ne tikai papildina kolagēna līmeni ķermenī, bet arī palīdz tam izstrādāties dabiski. Produkts ir bagātināts ar svarīgiem vitamīniem, kas efektīvi uzlabo ādas, matu, nagu veselību un mazina nogurumu un nespēku. Lieliski piemērots gan sievietēm, gan vīriešiem.

Uzlabo ādu, palielina ādas elastību

Samazina grumbiņas un celulītu

Stiprina matus un nagus

Ultravit Skin, Nails&Hair 60 Caplets. Bioaktīvie kolagēna peptīdi no UltraVit Skin, Nails&Hair formulas, kas īpaši piemēroti skaistumkopšanai, palielina ādas elastību, samazina grumbu dziļumu un stiprina nagus. Pārējo sastāvdaļu komplekss, piemēram, C vitamīns, varš un cinks atbalsta matu, nagu un ādas veselību. Kolagēns, biotīns, L-prolīns un L-lizīns ir veselīgas, jauneklīgas ādas un matu veselības pamatā, kā arī palīdz samazināt nogurumu un nespēku. UltraVit Skin, Nails&Hair kapletes organisms viegli sagremo un ātri absorbē. Produkts nav alerģisks un ir drošs gan sievietēm, gan vīriešiem, kam nepieciešams atbalsts ādas, nagu un matu veselībai.

*Neizmantot uztura bagātinātāju kā pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietotāju.

Reklāmas raksts tapis sadarībā ar Douglas