Naudas lietās atgriezīsies optimisms - horoskops visām zodiaka zīmēm no 1.11. līdz 7.11.

AUNS

Steidzīgs un nedaudz haotisks laiks. Darbu ar privātajām lietām nejauc – dvēseles radinieku kolēģu vidū neatradīsi. Prātu nodarbinās idejas un vēlmes, kuras nebūs vienā dienā īstenojamas. Ja domā mainīt darbu, sākt savu biznesu, veltīt lielāku uzmanību sabiedriskajai dzīvei vai politikai, rīkojies apdomīgi. Paļaujies uz savu pieredzi un zināšanām, un tu atradīsi veiksmīgu izeju no kļūmīgas situācijas.

VĒRSIS

Neskatoties uz to, ka viss rit gludi un nav nekādu aizķeršanos, nezaudē modrību. Neuzstāj, izvairies būt kategorisks. Ja būsi gudrs, zināsi, kad runāt, kad labāk paklusēt. Izmanto diplomātisku pieeju ikdienišķu situāciju risināšanā. Kontrolē situāciju – jo laicīgāk pamanīsi, ka kaut kas nav pietiekami labi izdarīts vai radusies kāda kļūda, jo vieglāk to būs novērst.

DVĪŅI

Uz cilvēkiem, kas tevi kritizē, nedusmojies – paskaidro savus rīcības motīvus, un viņu attieksme mainīsies. Iespēja izrunāties par sasāpējušiem jautājumiem mazinās stresu un palīdzēs atrisināt ieilgušus strīdus ģimenē, kā arī nogludināt konfliktsituācijas darbā. Vēlāk var nodarbināt labklājības jautājumi. Naudu neaizdod un neaizņemies. Seko līdzi tam, kur un ko pērc.

VĒZIS

Brīžiem būsi neaizstājams, jo tikai tu zināsi, kā novērst problēmas, nolīdzināt nesaskaņas. Darot kopīgu darbu, iegūsi jaunus draugus. Pildi līgumsaistības, turi doto vārdu. Liela nozīme būs attiecībām ar līdzcilvēkiem, prasmei izmantot esošos un jaunos kontaktus, sadarboties un iet uz kopīgu mērķi. Centies nepalaist garām neko, kas veicina saprašanos, stiprina mīlestību.

LAUVA

Mazāk šaubies, vairāk uzticies sev! Palielināsies izredzes atrast nodarbošanos, kas aizrauj un iepriecina, kur iespējams nodemonstrēt savas prasmes un talantus, rast jaunus iespaidus un kontaktus. Pirms sāc jaunu sadarbību, panāc savstarpēju uzticēšanos – bez tās būs grūti sastrādāties. Pievērs uzmanību procesiem, kuru uzsākšanai iepriekš pietrūka iedvesmas vai apņēmības.

JAUNAVA

Apzinies, ko vēlies sasniegt, iezīmē nākotnes vīzijas. Jo skaidrāk apzināsies, uz ko ej, jo mazākas būs iespēju apmaldīties starp daudzajām izvēlēm. Tu to proti un vari! Ja negribi būt atkarīgs no partneru labvēlības, tad par saviem plāniem skaļi nerunā. Teorētiski viņu piedāvājums izskatīsies dāsns un nevainojams, taču dzīvē daudz kas notiks citādāk.

SVARI

Veiksmīgi risināsies attiecību jautājumi. Pēc konstruktīvas domu apmaiņas spēsi atrast kopīgu valodu ar cilvēkiem, kurus iepriekš uzskatīji par nepieejamiem vai augstprātīgiem. Veidosies laba lietišķā sadarbība, paplašināsies paziņu, domubiedru loks. Savukārt pozitīvs pavērsiens naudas lietās atgriezīs optimismu, parādīsies lielāka rīcības brīvība.

SKORPIONS

Tuvākās dienas piemērotas radošām aktivitātēm, sava talanta izkopšanai. Seko iedvesmai, ļaujies iztēlei, tas palīdzēs rast radošus risinājumus, pieņemt nestandarta lēmumus, tikai neaizej galējībās. Pirms rīkojies, tiec skaidrībā ar detaļām un niansēm. Jo perfektāk un dziļāk analizēsi situāciju, jo vieglāk tiksi galā ar izvirzītajiem uzdevumiem. Uzticies savām sajūtām!

STRĒLNIEKS

Izvērtējot iepriekšējo darba pieredzi, apkopojot un izpētot iegūto informāciju, tiksi pie noderīgām atziņām vai pat kāda pārsteidzoša atklājuma. Taču tas nāks tikai par labu, jo neļaus pārvērsties par karjeristu un darbaholiķi. Pārlieku augstas prasības ne sev, ne citiem neizvirzi, nemaini ierastos darba paņēmienus, mērķis neattaisnos līdzekļus. Saudzē nervus, stiprini veselību.

MEŽĀZIS

Ikdiena nogurdinās, var pārņemt fizisks un morāls nogurums. Lai atgūtu līdzsvaru, dod sev nelielu atelpu, uz to, kas notiek ar tevi un ap tevi, mēģini paraudzīties it kā no malas, pakļauj visu loģiskam vērtējumam un bez steigas izdari secinājumus. Svarīgu lēmumu pieņemšanu gan garumā nevelc, cieni savu un citu laiku, neļauj neskaidrībām radīt nepamatotas dusmas, aizvainojumu.

ŪDENSVĪRS

Piesardzīgi izturies pret dāsniem piedāvājumiem, tev nav jāpakļaujas citu iegribām. Nesteidzies, rīkojies pārdomāti, ievēro likumus un instrukcijas. Pat ja kaut kas mulsina, neizrādi to, un tev izdosies atstāt kompetenta cilvēka iespaidu. Labi darbosies iztēle, viegli atradīsi kopīgu valodu ar radošiem, erudītiem cilvēkiem. Viņiem no malas tavi klupšanas akmeņi būs labāk redzami.

ZIVIS

Neatlaidība var kļūt par stabilu stūrakmeni ceļā uz panākumiem. Ja tevi neapmierina līdz šim sasniegtais, pacel latiņu augstāk, neatsakies no darba, kur nepieciešama lielāka atbildība un pašatdeve. Jo vairāk būs darāmā, jo vairāk padarīsi – pieliekot pietiekami daudz pūļu un apņēmības, viss izdosies! Vilcināšanās var mazināt izredzes uz veiksmīgu iznākumu.

