"Vēlāk, mīļā, labi?" Četri vīriešu tipi, kuri nevēlas kļūt par tēviem

Dzīvē dzirdēts ne mazums skumju stāstu, ka pāri, kuri karjeras un labklājības celšanas vārdā ilgstoši atlikuši savu misiju kļūt par vecākiem, beigās tā arī palikuši bezbērnu statusā. Jo ik reizi, kad sieva centusies uzmanīgi ierunāties “par bērnu tēmu”, vīram allaž bijusi atbilde: “Tikai ne tagad, mīļā. Vēlāk, labi? Es pagaidām neesmu tam gatavs...”



Lūk, kādus vīriešu tipus izdala psihologi:

Vīrieši perfekcionisti

Viņi no visas sirds un visiem spēkiem cenšas, lai viņu perfektajā dzīvē būtu ne tikai ļoti labi, bet lieliski. Labāk nekā citiem. Sieva, kura fantastiski izskatās un kurai ir laba izglītība. Darbs un pienākumi. Moderns mājoklis. Ekoloģiskā pārtika. Atvaļinājums, kura bildes nav kauns likt feisbukā. Fotogēnisks hobijs (skriešana, fitness). Elitārs draugu loks. Ienākumi, kuri arvien palielinās. Šādā aizraujošā, taču stresu raisošā karuselī bail pat iedomāties, ka kādā dienā viss varētu sagrūt. Un, nedod Dievs, ja bērns vai bērni būs aprūpēti sliktāk nekā citu atvases – sākot ar ratiņiem, bērnudārzu, beidzot ar prestižām ārzemju universitātēm.



Patiesībā perfekcionisti ir ļoti labi tēvi, jo iegulda ne mazums pūļu, lai viņu atvases būtu labi aprūpētas. Un ne tikai materiālā ziņā – viņi bērniem veltī arī daudz uzmanības. Tomēr, ja viņiem ir aizdomas, ka viņu bērniem nebūs “viss pats labākais”, ja viņi nebūs aprūpēti tā, kā perfekcionistam gribētos, tad labāk ir dzīvot bez viņiem un gaidīt, kad “situācija uzlabosies”.

Vīrieši egoisti

Šīs kategorijas vīrieši ir iemīlējušies sevī un pat ļaunākajā murgā nespēj iztēloties, ka sieva aptekalēs kādu citu, ne tikai viņu, savu dārgumiņu. Un tas, nekas, ka šis “kāds cits” ir viņa dēls vai meita. Šāds vīrietis uzskata, ka bērna un mātes saikne ir daudz spēcīgāka. Un nekādi nespēj ar šo domu samierināties. Šā tipa vīrieši parasti ir sieviešu izlutināti skaistulīši, kas nekādi nespēj iedomāties, ka viņiem būs jāatdod sava “ģimenes karaļa” pozīcija. Dalīties tajā ar vēl vienu ģimenes locekli? Nu, nē. Viņi paši ir vissvarīgākie. Un punkts.



Ja viņiem ir draugi, kuri ir precējušies vai kuriem ir bērni, viņi bieži vien mēdz šausmināties, cik ļoti ir mainījusies šo cilvēku dzīve. Negulētas naktis, sieva vairs negatavo smalkas vakariņas, jo viņai nav laika. Vai tā vispār ir dzīve? Šādi vīrieši reti kad saņemas ģimenes pieaugumam un, ja tomēr saņemas, viņi jūtas nostumti malā, dusmīgi un nelaimīgi. Reizēm šādiem vīriešiem ir bērni no iepriekšējām attiecībām, bet otrā laulībā tos kategoriski nevēlas, neraugoties uz sievas viedokli. Jo viņi savu pienākumu jau ir paveikuši, tā ka beidzot var izbaudīt dzīvi.

Vīrieši skopuļi

Šādi indivīdi visu vērtē caur naudas mērvienību skalu. Viņi nemitīgi skandina, ka dzīvojam grūtos laikos, ka pasaule iet uz galu un nākotnē viss būs tikai sliktāk. Viņam ir žēl naudas pat sev un saviem tuvākajiem cilvēkiem, bet iecienītākā frāze ir: “nevajag tērēties”. Tātad, ja kāds viņam pajautā, vai joprojām netiek plānoti bērni, šis cilvēks atbild: “Nu, zini, šajos laikos bērni – tā jau ir greznība. Un mēs to pagaidām nevaram atļauties. Nu, iespējams, kaut kad vēlāk...” Visticamāk, nekas nemainīsies arī ne pēc gada, ne pēc pieciem. Patiesībā aiz šādām frāzēm slēpjas vienkārši nevēlēšanās kļūt par tēvu.

Vīrieši privātīpašnieki

Viņiem nav nekādu pretenziju pašam kļūt par tēvu, bet šie vīrieši absolūti nepieņem svešus bērnus, tāpēc nekad neprecēsies ar sievieti, kurai ir bērni no iepriekšējām attiecībām. Viņi, tieši tāpat kā egoisti, nevēlas savu sievieti dalīt ar kādu citu. Cita bērns viņiem ir – atlikums no cita vīrieša. Un ar to viņš nav spējīgs samierināties.

Visbiežāk kopdzīvei šā tipa indivīdi meklē pēc iespējas jaunāku sievieti, kurai būtu maksimāli neliela attiecību pieredze, jo viņiem ir vajadzīga kristāltīra sieva. Starp citu, šādiem vīriešiem bieži ir raksturīga patoloģiska greizsirdība.

