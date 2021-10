Kā garšo Latvija? Svaigi.lv izveidotājas Elīnas Novadas dzīves filozofija un dārzeņu gatavošanas receptes

Ideja biznesam Elīnai radās no pašas pieredzes – kad meitiņa tuvojās gada vecumam, bija jāsāk dot papildu produktus, viņa sāka meklēt labāko – bioloģiski audzētu pārtiku. “Izmēģinot dažādus produktu sagādes veidus, sapratu, ka Latvijas laukos top brīnišķīgi, augstas kvalitātes produkti, bet mūsdienīgam, strādājošam ģimenes cilvēkam tie ir grūti aizsniedzami,” stāsta Elīna. Tā viņa nonāca pie domas par servisu, kas saved kopā saimniekus ar pircējiem.

Pirms sešiem gadiem tapa portāls svaigi.lv, kas patlaban strādā ar vairāk nekā 130 saimniecībām no visiem Latvijas reģioniem. Šajā mājaslapā cilvēki var virtuāli pasūtīt to, kas Latvijas laukos ir izaudzis un saražots. “Šodien man ir jau divi bērni, līdz ar viņu audzināšanu veidoju servisu, kas daudziem tūkstošiem ģimeņu palīdz iegādāties tiešām kvalitatīvu vietējās izcelsmes pārtiku.

Svaigi.lv ar nolūku nav produktu noliktavu. Saimniecības iesūta aktuālo produktu piedāvājumu, cilvēki var veikt pasūtījumus trim tirgus dienām nedēļā. Vienmēr saku – salāts, kas no rīta vēl auga uz lauka, vakarā ir klientam uz galda. Mūsu pienākums ir veikt piegādi vienas dienas laikā. Bioloģiskais, dabiskais produkts nevar stāvēt un gaidīt.

Rudenī cilvēki atgriežas Rīgā, sākas ierastais ritms, un tad viņi meklē mūs. Lielākā daļa mūsu klientu ir ģimenes ar bērniem, sievietes, kuras savai ģimenei pasūta labāko. Interesanti – jo sliktāki laikapstākļi, jo vairāk cilvēki veic pasūtījumus internetā. Ļoti daudz laika un darba esam ieguldījuši, runājot ar saimniecībām par to, kas klientam nepieciešams. Visbiežāk viņi netiek pie atgriezeniskās saites. Mēs, piemēram, stāstām, ka visus produktus nevar audzēt vienā laikā – sezona jāizstiepj maksimāli gara. Tā cenšamies panākt, lai produktu dažādība būtu visu gadu, redzam, kā mūsu saimniecības attīstās, un par to ir liels prieks.

Septembris ir bagātīgs ražas laiks. Bioloģiska gaļa, svaigas zivis, dārzeņi – kartupeļi, burkāni, kāposti, kāļi, kolrābji, ķiploki, sīpoli – ir pamatpirkumu grozā vienmēr. Iecienītas ir arī lauku olas, rudens nāk ar ābolu, bumbieru un plūmju birumu.

Latvijā ir sarežģīti nopirkt svaigas, kvalitatīvas zivis no audzētavām, kur tās barotas ar dabisku pārtiku. Tāpēc esam ieguldījuši lielu darbu, lai to piedāvājums būtu plašs – foreles, sami, palijas, stores – gan veselas, gan steikos, filejās, arī citos produktos.

Var teikt, ka visu, kas Latvijā aug, var pasūtīt. Papildus dārzā un laukos izaudzētajam saimnieki piedāvā arī meža veltes – gailenes, mellenes, brūklenes. Esam pieraduši, ka lielveikalā visu gadu ir pieejams teju vai viss. Svaigi.lv tomēr ir sezonas produkti. Klientiem ir svarīgi, lai vienviet varētu iegādāties visu nepieciešamo, tāpēc vienā no sadaļām piedāvājam arī ārvalstu produkciju, bet arī tā ir bioloģiski sertificēta. Tur var atrast, piemēram, augļus un dārzeņus, kas Latvijas dārzos nav sastopami.

Man pašai ļoti patīk atrasties dabā. Es neēdu sēnes, bet tās labprāt lasu, pēc tam atdodu draugiem vai brāļiem. Tā Latvijā ir bagātība, ka varam piedzīvot visu – jūru, mežu, pļavas, ceļus; viss ir tepat, rokas stiepiena attālumā.

Mainoties izklaides iespējām, kopš pagājušā gada pavasara ar draugiem mērķtiecīgi katru mēnesi kalendārā atzīmējam pārgājienu dienas – gan tikai pieaugušajiem, gan kopā ar bērniem. Vienmēr domājam, lai būtu aizraujoši, interesanti. Gatavošana dabā, protams, ir viena no aktivitātēm, kas izkrāso ikdienu. Iedomājies – ziemas rītā pankūkas uz ugunskura! Tādu piedzīvojumu ir grūti aizmirst.

Vasarā man ļoti patīk iet gar jūru, esmu devusies pat 30 kilometru garos pārgājienos. Aizvadītajā vasarā apceļojām Latgali. Lai izstaigātu Krievijas un Baltkrievijas pierobežu, vajadzēja kārtot speciālas atļaujas, robežsargi mūs pieskatīja, bija ļoti laipni un sirsnīgi. Runājām, cik tas ir dīvaini – viena strīpiņa nodala divas pilnīgi dažādas pasaules... Daba tur ir ļoti skaista – maz cilvēku, pa ceļam var satikt meža zvērus. Ja ieraugām ezeru vai upi – drēbes nost, un vienmēr peldamies. Tā rodas pieredze – katru reizi dodies citā virzienā un skaties, ko daba un dzīve piedāvā.

Man vienmēr ir svarīgi nodefinēt ideju, tieši kāpēc es kaut ko daru. Tātad – svaigi.lv izveidoju, jo maniem bērniem vajadzēja kvalitatīvus produktus, un izrādījās – tos vajag vēl ļoti daudzām ģimenēm. Tagad domāju – ja es cilvēku uzvedībā varētu mainīt tikai kaut ko vienu, tad es mainītu to, kā viņi ēd. Un ne tāpēc, ka ar to ir saistīta mana nodarbošanās. Ēdiens ir celtniecības materiāls, no kā mēs esam būvēti. Ja uzmanīgi pavērojam, tad redzam, kā ēdiens ietekmē mūsu bērnu labsajūtu. Arī zinātniski ir pierādīts, ka tas vistiešākajā veidā ir saistīts ar mūsu smadzeņu darbību, enerģiju, spēju strādāt, domāt, koncentrēties. Tajā brīdī, kad nomainām to, kas ir mūsu ledusskapī, ko liekam uz galda, kas mūsu bērniem ir viegli aizsniedzams, mēs reāli varam mainīt to, kāda būs viņu dzīve.

Mani šokē Veselības ministrijas atzinums, ka Latvijā ceturtajai daļai bērnu ir problēmas ar lieko svaru. Amerikā šāda problēma jau ir trešajai daļai bērnu. Vajadzētu padomāt, kas mūsu mājās ir viegli aizsniedzams – vai tas ir gurķis, brokolis, kāposts, ābols? Vienkāršas pārmaiņas var būt ļoti būtiskas nākamajai paaudzei. Atceramies, kā skolā jutās bērni ar lieko svaru, kādus triecienus saņēma viņu pašapziņa. Problēmas, kas sākušās bērnībā, nekur nepazūd. Mūsu labsajūtas pamatā ir ēdiens un kustības. Un tas nav tikai par stilīgumu, vairāk – par veselību, lai mūsu sabiedrībā augtu priecīgi un enerģiski cilvēki. Pētījumi rāda, ka 80% slimību rodas no ēdiena ietekmes uz organismu. Manuprāt, par to joprojām runājam pārāk maz.”

Elīnai patīk ēst gatavošanas procesā iesaistīt savu septiņgadīgo meitu un piecgadīgo dēlu. Vienmēr izrunājot, ko katram gribētos. Produktus ģimenes vajadzībām viņa iegādājas reizi nedēļā. Elīnai ir būtiski, lai tie būtu svaigi un ikdienā nebūtu jāmeklē kompromiss, ko steigā iegādāties. “Man ir svarīgi zināt, ka saldētavā vienmēr ir gaļas un zivs filejas mēnesim. Arī tā var izvairīties no nepārdomātiem, spontāniem, varbūt ne tik labiem pirkumiem. Ēdiens uz mūsu galda ir ļoti vienkāršs – graudaugi, pākšaugi, salāti, zaļumi, dārzeņi, kaut kas no gaļas vai zivs. Mūsu ģimenei ir ļoti aktīvs dzīvesveids, esam aizņemti darbos, tāpēc ideāli, ja maltītes gatavošana neaizņem vairāk par 15–30 minūtēm.

Respektēju izvēles, bet nekad negatavoju atsevišķi kādam no ģimenes locekļiem. Raugos, lai katrs varētu izvēlēties no tā, kas ir uz galda. Man nepatīk eksperimentēt un ilgi uzturēties virtuvē. Bērni, bizness, aktīva sociālā dzīve prasa daudz laika, tāpēc šajā dzīves periodā es tiecos uz vienkāršību. Svarīgi, lai ēst gatavošana nekļūst apgrūtinoša, tāpēc mans jaunais atklājums, palīgs virtuvē ir Air Fryer – aparāts, kurš ātri pagatavo ēdienu, izmantojot karsta gaisa plūsmu. Ēdiens sanāk ļoti garšīgs, tā pagatavošanai vajag pavisam maz taukvielu. Vērtīgi ir arī tas, ka var gatavot produktu uzreiz no saldētavas. Tajā var gatavot ne tikai sāļos ēdienus, bet arī saldos, piemēram, šorīt bērniem 10 minūtēs uzcepu kēksiņus.”

Sātīgi salāti

Šis ēdiens ir krāsains un sezonāls, sastāvdaļas var mainīt atkarībā no tā, kas garšo, kas ir mājās un veikala piedāvājumā.

VAJADZĪGS



Salātiem:

200 g jeb puse no svaiga ziedkāposta galviņas

2 vidēji lieli tomāti

2 vidēji lieli gurķi

4 kartupeļi

1 paprika

Mērcei:

Pāris karotes olīveļļas

½ citrona sulas

1 buntīte zaļumu (dažādi, kādi sezonā dabūjami)

Sāls

Pipari

PAGATAVOŠANA

1. Novāru un atdzesēju kartupeļus, sagriežu dārzeņus, pievienoju sāli un piparus un visu samaisu.

2. Smalki sakapāju zaļumus, sajaucu olīveļļu ar citrona sulu.

Vārītie kartupeļi, kas pievienoti salātiem, sniedz sāta sajūtu. Mērcīti un zaļumus uz galda lieku atsevišķi, lai katrs var pievienot, ko un cik vēlas. Šie salāti ļoti labi sader ar vistas vai zivs ēdieniem.

Ātrā zivs

Maniem bērniem ļoti garšo zivis. Parasti izvēlos varavīksnes foreles vai sama fileju.

VAJADZĪGS

1 gabals jeb aptuveni 400 g zivs filejas

1–2 ēdamkarotes olīveļļas

Citronpipari

Sāls

PAGATAVOŠANA

1. Fileju ierīvēju ar olīveļļu un garšvielām.

2. Lieku aparātā Air Fryer 180 grādos uz 12 minūtēm. (Agrāk zivi gatavoju cepeškršanī, ietītu folijā, tad tas aizņēma apmēram 20 minūtes.) Fileja sanāk perfekti sulīga. Pasniedzu ar salātiem.

Grilēta vistas fileja

Tā mūsu galdā ir ļoti bieži, jo visiem ļoti garšo. Saimniecība "Manas garšas" piedāvā brīnišķīgus augstas kvalitātes garšvielu maisījumus. Šim ēdienam izmantoju maisījumu, kas saucas "Vistiņām".

VAJADZĪGS

1 gabals jeb 300 g svaigas bio vistas filejas

1–2 ēdamkarotes olīveļļas

1 ēdamkarote garšvielu maisījuma vistas gaļai vai arī tikai sāls un pipari.

PAGATAVOŠANA

1. Vistas fileju iesmērēju ar olīveļļu un garšvielām.

2. Lieku grilēties Air Fryer 190 grādos līdz 15 minūtēm (gudrais aparāts pats nosver un nosaka precīzu gatavošanas ilgumu).

3. Blakus vistas filejai var grilēt arī sezonas dārzeņus – kartupeļus, burkānus, kāļus, arī tos iesmērēju ar nelielu daudzumu olīveļļas, sāli, pipariem – sanāk kraukšķīgi, bet sulīgi.

Ir svarīgi olīveļļā apviļāt arī dārzeņus, lai tie cepšanas procesā nekļūtu sausi. Nedaudz taukvielu un sāls palīdz izcelt to garšu. Ja gribas, lai galarezultāts būtu interesantāks, dažādībai var izmantot speciālos dārzeņu garšvielu maisījumus. Pamainot garšvielas, iegūsi pavisam citu ēdienu.

Našķi un uzkodas

“Mūsu mājās vienmēr ir augļi un ogas, kā uzkodas uz galda ir arī sagriezts gurķis, brokolis, ziedkāposts,” pieredzē dalās Elīna. “Bērniem garšo Latvijā ražoti dārzeņu čipsi un sausmaizītes, vērtīgs atradums ir arī kaltēti āboli. Paši cepam braunijus, kēksiņus, cepumus. Cenšos, lai mājās nebūtu saldumu, jo, ja tie ir, tie, protams, tiek arī apēsti. Šādus našķus atstājam ballītēm un maltītēm ārpus mājas. Neviens nav perfekts, ēdam arī tos, bet pašdisciplīnas nolūkos neturam plauktā.

Aizvadītajā vasarā pastāvīgi bijām kustībā, tas mācīja braucieniem sagatavoties laikus. Ja to neizdarīju, pēc tam bija uz sevi jādusmojas, jo bija jāēd tas, kas pieejams ceļmalā, benzīntankos. Bērniem izsalkums uznāk pēkšņi, un parasti nav laika tikt līdz vietai, kur tiek piedāvāta kvalitatīva maltīte, tāpēc ir labi, ja kārbiņās no mājām ir paņemti dārzeņu čipsi, kāds ābols, banāns, burkāni.

Tāpat, kad vakarā pārnākam no bērnudārza, parasti gribas ēst uzreiz. Lai gan man maltītes pagatavošanai ir vajadzīgas tikai 20 minūtes, mazajiem ir grūti sagaidīt. Glābiņš ir standziņās sagriezts gurķis, ābols šķēlītēs, rozetītēs – brokolis un ziedkāposts. Ja ir ko pagrauzt, viņi neokšķerē pa skapīšiem, ko ātri uzlikt uz zoba. Domāju – lai viņi uzkož, ja nevar maltīti sagaidīt, bet to, ko es esmu paredzējusi. Mūsu mājās dārzeņi vienmēr ir bijuši aizsniedzami, tāpēc šīs garšas viņi labi pazīst. Uzskatu – nevar paļauties tikai uz to, kas bērnam garšo, caur izdomu viņu var pieradināt pie veselīgas pārtikas.

