Jau nākamnedēļ, 18. oktobrī, vispārizglītojošo skolu skolēni dosies rudens brīvlaikā.

Skolēnu brīvdienas ir laiks, ko daudzas ģimenes izmanto, lai kopīgi atpūstos un ceļotu ne vien pa Latviju, bet arī uz ārzemēm. Ja nu ceļojums jau ieplānots un paredzēts doties uz ārvalstīm, nepieciešams savlaicīgi iepazīties ar epidemioloģisko situāciju plānotajā ceļojuma galamērķī.

Jāņem vērā, ka, atgriežoties Latvijā no valsts, kurā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem pārsniedz 75, obligāti jāveic Covid-19 tests pirms iebraukšanas Latvijā un, neatkarīgi no testa rezultāta, jāievēro 10 dienu pašizolācija. Pašizolācijas laiku var saīsināt, ja 7. dienā pēc izbraukšanas no augsta riska valsts veic atkārtotu testu, un tas ir negatīvs. Testa rezultāts jāfiksē testēšanas sertifikātā. Testu pirms iebraukšanas var neveikt un pašizolāciju var neievērot personas ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Bērni līdz 12 gadu vecumam var neievērot pašizolāciju, ja ir ceļojuši kopā ar pieaugušajiem, kuri atbrīvoti no pašizolācijas prasības. Tomēr arī šādos gadījumos bērniem 10 dienas pēc izbraukšanas no augsta riska valsts, ir jāatturas no ciešākas kontaktēšanās ar personām ārpus savas mājsaimniecības, jāizvairās no sabiedriskā transporta lietošanas.

Plašāka informācija ar noteikumiem ceļotājiem, kas atgriežas no ārvalstīm, kā arī ar valstu saslimstības rādītāju sarakstu, pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0.