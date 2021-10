Digitālās mākslas centrā pasniegta "Latvijas modes gada balva 2020"

Tā kā dizaineri arvien lielāku uzmanību pievērš vides jautājumiem, šogad balvu papildināja nominācija "Labākais ilgtspējīgas modes zīmols". Vēl vienu jaunu nomināciju nosaka digitalizācijas tendence — "Labākā digitālā prezentācija".

Balvas tika pasniegtas uzvarētājiem 10 nominācijās.

No 12. līdz 16. oktobrim Rīgā norisināsies 33. RIGA FASHION WEEK. Pirmo reizi Modes nedēļas vēsturē visas modes skates no galvaspilsētas galvenās mēles norisināsies tikai bezsaistē, bet arī tiešsaistes formātā. Šosezon ikvienam būs iespēja novērtēt jaunās latviešu dizaineru kolekcijas no jebkuras pasaules vietas.