FOTO: tā izskatās dārgākā savrupmāja ASV, kuru neviens nevēlas

Māja, kuras nosaukums ir "Vienīgā" ("The One"), ASV tirgū tika laista 2020. gadā, bet pēc tam, kad netika atrasti pircēji, šī gada sākumā cena tika pazemināta līdz 350 miljoniem ASV dolāru (302 miljoni eiro). Neskatoties uz to, neviens māju tā arī neiegādājās.

21 Foto 500 miljonu vērtā savrupmāja Losandželosā, kuru neviens nepērk +17 Skatīties vairāk

Ņemot vērā, ka mājas projekta attīstītājs Nils Niami nespēja pildīt parādu atmaksu (2018. gadā viņš aizņēmās 82,5 miljonus dolāru no "Hankey Capital", lai pabeigtu rezidenci), martā tika nosūtīts paziņojums par saistību nepildīšanu. Niami kungam tika dotas 90 dienas, lai samaksātu vai no jauna apspriestu parādu. Tiesas dokumenti liecina, ka parāds tagad sasniedzis aptuveni 110 miljonus ASV dolāru. Maksājums netika veikts noteiktajā termiņā, tāpēc māja no tirgus patlaban izņemta, tai uzsākts juridisks tiesas noteikts process, lai aizdevējs atgūtu aizdevuma atlikumu no aizņēmēja.

Šobrīd māja nonākusi uzņēmuma "Lanes Management Services" rokās, kas tagad kontrolē īpašumu un ir atbildīgs par pircēja atrašanu, kā arī aizdevēju un citu rēķinu atmaksu. Jāpiebilst, ka summa par nesamaksātiem nodokļiem un vēl nenokārtotiem pāris būvniecības rēķiniem arī sasniedz divus miljonus ASV dolāru (1,7 miljonus eiro).

"Šis ir ļoti sarežģīts īpašums ar diezgan daudzām neatrisinātām problēmām. Pašlaik galvenā uzmanība tiek pievērsta apdrošināšanai, kā arī budžeta izstrādei, lai nodrošinātu izmantošanas sertifikātu, lai palielinātu vērtību un padarītu īpašumu pārdodamāku," CNN norāda "Lanes Management Services".

Māja atrodas Losandželosā. Īpašumā ir 21 guļamistaba un 42 vannas istabas, un galvenā guļamistaba ir 511 kvadrātmetru liela. Savrupmājā ir arī garāža 50 automašīnām, tenisa korts, sporta zāle un kinoteātris ar 30 sēdvietām, boulinga celiņš ar četrām joslām, bibliotēka, vīna pagrabs, kurā var ievietot 10 000 pudeļu, pieci peldbaseini, spa, golfa laukums, naktsklubs.