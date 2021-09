Kāpēc izjūk attiecības? Pretpoli pievelkas... vai tomēr ne?

Sieva vēlas seksu, bet vīrs guļ, jo viņš ir rīta putns, ceļas piecos, gulēt iet desmitos, bet sievai tajā laikā tikai mostas apetīte. Un vispār – pat uz teātri viņu vest nevar, jo, tiklīdz zālē paliek tumšs, šis jau krāc. Un nekādas kopīgās skaistās brokastis – katrs ēd savā laikā. Kas tā par dzīvi?! Dzirdēts stāsts, vai ne? Vai cits – mans vīrs ir muļļa, stumdāms un grūstāms, velkas pa dzīvi kā gliemezis. Ja nebūtu manis – aktīvās, varenās sievas –, sēdētu pliku pakaļu.

Bieži vien, vērojot pārus, kas ir tik atšķirīgi, rodas jautājums – kā viņi var sadzīvot? Vienam muti nevar aizbāzt, otrs sēž kā ūdeni mutē ieņēmis. Var jau ironizēt, ka tam otram vienkārši nav iespējas kaut ko pateikt, bet nē – viņš pēc dabas klusētājs, nepatīk daudz runāt, tāpēc, kā pats ironizē, sievas nemitīgo vāvuļošanu pacieš kā zobu sāpes.

Vai atkal mieramika un mūžīgais cīnītājs. Ir gadījušās situācijas, kad redzi, cik ļoti no kareivīgā ģenerāļa, kurš kārtējo reizi uztaisījis jandāliņu par kādu sociālo netaisnību, kaunas viņa partneris, kuram daba ielikusi vajadzību maksimāli izvairīties no konfliktiem. “Kā tu to vari izturēt?” audzina draugi vai draudzenes. “Tas cilvēks taču veidots pavisam no citiem māliem!”

Cilvēkiem, kas uzauguši nestabilu ienākumu un neskaidras nākotnes apstākļos, būs pavisam citāda attieksme pret dzīvi nekā tiem, kas piedzimuši ar zelta karoti mutē.

Mēs nevaram dzīvot kopā, jo esam pārāk atšķirīgi! Tev patīk šlāgeri, man – klasiskā mūzika! Tev patīk būt klusumā pie dabas, man – jestras kompānijas un traukšanās dzīvē. Tu plūsti pa straumi, jo nav ambīciju, man ir lielie mērķi un tiekšanās tos sasniegt. Es esmu pedants, pat puteklis uz šķīvja malas var padarīt mani traku, bet tu vari dzert pat no peļķes.

Ko darīt? Pacelt cepuri un iet prom? Bet te rodas interesants jautājums – kāpēc šī pretpolu cīņa nav bijusi aktuāla sākumā, nav traucējusi abiem satikties, samīlēties, saražot bērnus, kopīpašumus, vārdu sakot, visu, par ko sakām: viņi ir pāris! Tagad pāris ir, bet miera nav, jo tas otrs besī ārā!

Vīrišķās un sievišķās enerģijas līdzsvars

Speciālisti noskaidrojuši, ka intīmajās attiecībās, it sevišķi ilgtermiņa, mums ir tieksme izvēlēties partneri, kurš pieder tai pašai etniskajai vai rases grupai, reliģiskajai tradīcijai, sociāli ekonomiskajam stāvoklim un izglītības līmenim. Sev līdzīga partnera atlasi dēvē par asortatīvo pārošanos, kas pirmo reizi tika konstatēta jau pirms vairāk nekā simts gadiem.

Pa šo laiku psihologi un ģenētiķi ir atklājuši visu veidu iezīmes, kas abiem partneriem ir savstarpēji saistītas, nodrošinot milzīgi daudz asortatīvās pārošanās pierādījumu. Tie attiecas gan uz fiziskām pazīmēm, piemēram, auguma vai roku garumu un attālumu starp acīm, gan arī uz psiholoģiskajām iezīmēm – intelekta koeficientu, draudzīgumu, atvērtību jaunai pieredzei, emocionālo stabilitāti, noslieci riskēt, vērtībām u. c.

Interesanti, ka asortatīvā pārošanās atklāta arī virknei dzīvnieku sugu, piemēram, gliemeži meklē pāri pēc līdzīga izmēra, bet daudzi putni – pēc līdzīgas apspalvojuma nokrāsas.

Tomēr reālajā dzīvē notiek arī citādi – cilvēku sabiedrībā nereti pievelkas arī pretpoli, un šādās attiecībās pārim agrāk vai vēlāk nākas stāties pretī dažādām problēmām. Tad kāpēc mūs tik ļoti pievelk pretējais un, galvenais, cik lielā mērā iespējams pārvarēt pretrunas pretpolu attiecībās?

Uz to zinātne meklē atbildes jau gadiem, un secināts ir viens – lai arī līdzīgas intereses un citi pamata faktori var palīdzēt justies komfortabli ar partneri, tomēr tas īsti nepalīdz noteikt, vai attiecības būs ilgstošas. Patiesībā līdzīgas intereses un pat līdzīgi temperamenti var būt recepte draudzībai, taču jau senatnē cilvēki sapratuši, ka pāra attiecību saderība prasa izpratni par to, kā pretējās enerģijas darbojas kopā, lai radītu apmierinošu veselumu.

Vīrišķīgāka sieviete ar vīrišķīgu vīrieti attiecībās piedzīvos pārāk lielu konkurenci, savukārt sievišķīgas sievietes un sievišķīga vīrieša attiecībās neradīsies seksuālā enerģija. Tikai tad, kad šīs enerģijas ir līdzsvarotas, attiecības līdzināsies dejai bez piepūles.

Veselīgas pāra attiecības raksturo līdzsvars starp vīrišķo un sievišķo enerģiju, kuras atsaucas viena uz otru un nav opozīcijā. Divas vīrišķās enerģijas kopā rada konkurences attiecības, savukārt divas sievišķās enerģijas – abpusēji dodošas attiecības. Tikai mijiedarbojoties vīrišķajai un sievišķajai enerģijai, var kopā piedzīvot romantiku un tuvību. Kā noskaidrojuši psihologi, šis princips darbojas ne tikai heteroseksuālās attiecībās, bet arī viendzimuma pāros.

Izrādās, lai šī dinamika notiktu, nav svarīgi, kuram cilvēkam pārī ir vairāk vīrišķās un kuram vairāk sievišķās enerģijas. Vīrišķīgāka sieviete, kas uzņemas kontroli, var būt ļoti laimīga attiecībās ar sievišķīgāku vīrieti, kurš jūtas labi šādā pakļautībā, turpretī vīrišķīgāka sieviete ar vīrišķīgu vīrieti attiecībās piedzīvos pārāk lielu konkurenci. Savukārt sievišķīgas sievietes un sievišķīga vīrieša attiecībās neradīsies seksuālā enerģija. Tikai tad, kad šīs enerģijas ir līdzsvarotas, attiecības līdzināsies dejai – bez piepūles un izlikšanās.

Temperamentu sadursmes

Laulības psiholoģijā liela uzmanība ir veltīta temperamentu saderībai, kam ilgstošu attiecību gadījumā ir ļoti svarīga nozīme. Un pirmām kārtām runa ir par ekstraverta un introverta temperamenta personībām, kas reakcijas ātruma, reakcijas intensitātes un līdzsvarotības ziņā ir pretpoli.

Lai arī divu ekstravertu vai divu introvertu attiecības kādu laiku var pastāvēt, tomēr ilgstoša mīlestība radīsies, kad savienosies abas šīs pretējās enerģijas. Ekstraverts nodrošina enerģiju un vēlmi sadarboties, kamēr introverts sazemē šo enerģiju un rada pārim sajūtu, ka viņu attiecības balstās uz stabila pamata. Svarīgi ir saprast un novērtēt šos ieguvumus, ko katrs partneris ienes abu enerģētiskajā apmaiņā, lai nodrošinātu harmoniju.

Divi ekstraverti var sacensties par uzmanību un rezultātā iedzīt ķīli savstarpējās attiecībās. Divi introverti var ciest no enerģijas trūkuma, lai risinātu savstarpējās problēmas, tādējādi ļaujot attiecībām izirt. Kad introverts novērtē enerģiju un aizrautību, ko ekstraverts ienes attiecībās, un kad ekstraverts atzīst mieru un klusumu, ko sagādā introverts, tad abu starpā valdīs miers un saticība.

Temperamentu sadursmes zināmā mērā pastāv gandrīz visās attiecībās. Tās parādās kopdzīvē ap desmito mēnesi un bieži vien izaug līdz krīzei otrajā gadā. Ja pāris šo krīzi nespēj pārvarēt, visticamāk, viņi saraus attiecības ceturtajā gadā.

Tas pats enerģijas princips darbojas attiecībā uz četriem temperamenta tipiem: sangviniķi, holeriķi, flegmatiķi un melanholiķi. Kā liecina pētījumi, šo tipu saderība vai nesaderība lielā mērā var ietekmēt laulības laimi. Faktiski katrs no šiem tipiem tīrā veidā ir retāk sastopams nekā jauktie tipi. Psihologi ir izdalījuši kopumā 16 temperamenta personības, ko nosaka dominējošais-sekundārais temperamenta tips. Piemēram, sangviniķis-flegmatiķis visbiežāk pārstāv cilvēku tipu, kuri tic enerģijām, aurām un mistikai, saskata pasauli kā dzīvu veselumu un ir dziļi garīgi; viņi redz dvēseli pat akmenī. Saskaņā ar pētījumiem viņu labākie partneri laulībā varētu būt tīri melanholiķi, melanholiski holeriķi vai flegmatiski holeriķi. Protams, šāda temperamentu saderība var kalpot tikai kā ceļvedis, jo pasaule nav ideāla un visus cilvēkus nav iespējams iedalīt 16 tipos, no kuriem neviens nav nedz īpaši slikts, nedz īpaši labs.

Temperamenta dimensijas, kas visbiežāk tiek pārspīlētas pāra attiecībās, ir intensitāte (enerģijas līmenis) un garastāvoklis. Vispārīgi runājot, cilvēki ar augstu iedzimto enerģiju ir vairāk pakļauti darbībai nekā pārdomām un dod priekšroku kādai ārējai izpausmei, lai tiktu galā ar savu bagātīgo enerģiju. Tiem, kam ir zemāks enerģijas līmenis, parasti ir lēnāks vielmaiņas process, viņi vairāk pārdomā, pirms rīkoties, un dod priekšroku pasīvākai ārējai darbībai, rūpīgi izsverot, kur ieguldīt savu ierobežotā daudzuma enerģiju.

Savukārt garastāvokļa pretstati attiecībās lielākoties saistīti ar trauksmes regulēšanu, konkrētāk – kas pazemina trauksmi vienā partnerī, rada to otrā. Viens partneris koncentrējas uz detaļām, bet otrs – uz kopainu. Vai arī viens partneris ir organizētāks, sakārtotāks, precīzāks un stingrāks par otru. Piemēram, ja cilvēkam ir ļoti svarīgi vienmēr ierasties laikā, gandrīz droši, ka viņš būs precējies ar tādu partneri, kurš bieži kavējas.

Pastāv viedoklis, ka temperamentu ziņā pievelkas nevis pretpoli, bet gan cilvēki ar mērenām atšķirībām temperamentos, kas aizpildītu viņu pašu trūkumus. Piemēram, cilvēki ar augstu intensitāti vēlas partneri, ar kuru viņi var atpūsties, savukārt zemas enerģijas cilvēkus piesaista tie, kas viņus uzmundrina. Ļoti organizētas personības sajūsmina viņu mazāk kārtīgā partnera spontanitāte un spējas domāt ārpus rāmjiem.

Lai nu kā, zinātnieki atklājuši, ka temperamentu sadursmes zināmā mērā pastāv gandrīz visās attiecībās. Tās parādās kopdzīvē ap desmito mēnesi un bieži vien izaug līdz krīzei otrajā gadā. Ja pāris šo krīzi nespēj pārvarēt, visticamāk, viņi saraus attiecības ceturtajā gadā. Ironiski ir tas, ka partneri nebūtu likušies pievilcīgi viens otram, ja būtu daudz līdzīgāki. Vēl viena ironija saistībā ar konfliktiem par temperamentu atšķirībām ir tā, ka to kritika strīdu laikā aizvien vairāk ved pie uzvedības, ko partneri paši nevēlas. Temperamenta kritizēšana pastiprina viena partnera aizvainojumu un depresiju, otrā palielinot aizvainojumu, trauksmi un dusmas.

Laulības psihologiem gan ir arī labā ziņa – kad partneri tiek pāri temperamentu konfliktam, kas var prasīt 10–20 gadus bez psihoterapeitu iejaukšanās (labs nāk ar gaidīšanu, tā teikt), viņi atgriežas pie savu atšķirību atzīšanas, kā tas bija jau viņu savienības sākumā. Ilgtermiņa attiecībās abas puses pieņem savas atšķirīgās vēlmes, gaumi un uzvedību, nevērtējot savus partnerus un nedomājot, ka viņi dara nepareizi vai ir sliktāki. Tā vietā viņi sadarbojas kā komandas biedri, piemēram, sadala darbu atbilstoši savai enerģijas specifikai, vienam partnerim veicot degošākos darbus, bet otram koncentrējoties uz ilgtermiņa uzdevumiem.

Vai pūces var būt kopā ar cīruļiem?

Viens no personības mainīgajiem lielumiem, kas nav dziļi izpētīts intīmo attiecību kontekstā, ir hronotips – individuāli izvēlēta priekšrocība konkrētam dienas laikam. Ir cīruļi, kas agri ceļas un agri iet gulēt, sava snieguma augstāko līmeni sasniedzot dienas pirmajā pusē, un ir pūces, kas vēlu ceļas, vēlu iet gulēt un nespēj iekustēties lielajiem darbiem ātrāk par pēcpusdienu vai pat vakaru. Tomēr tās ir galējības, jo lielākā daļa cilvēku grupējas apmēram pa vidu, pārstāvot tā saukto neitrālo hronotipu.

Viens no retajiem zinātniskajiem darbiem, kurā aplūkots jautājums par hronotipiem un to lomu attiecību un seksa kvalitātē, ir 2018. gadā publicētais Varšavas Universitātes psihologu pētījums. Poļu pētnieki uzaicināja tajā piedalīties 91 pāri (182 cilvēkus), kuru kopdzīve ilga vismaz sešus mēnešus. Pētījuma rezultāti liecināja, ka sievietēm ir lielāka tendence būt cīruļiem, bet vīriešiem – pūcēm. Tika atklāts arī, ka hronotips var pat noteikt cilvēka attieksmi pret seksu, proti, pūcēm – gan vīriešiem, gan sievietēm – ir lielāka tieksme uz īstermiņa seksuālajām attiecībām, savukārt abu dzimumu cīruļi biežāk izvēlas ilgtermiņa attiecības. Apstiprinājās jau agrākos pētījumos atklātais, ka pāriem ir tendence izvēlēties sev līdzīga hronotipa partneri, tātad cīruļi biežāk precas ar cīruļiem, pūces – ar pūcēm. Taču, tā kā vairums ir neitrāla hronotipa cilvēki, viņiem pat nelielas atšķirības laika izvēlē var novest pie konflikta, it sevišķi attiecībā uz seksu. Tieši to centās noskaidrot poļu zinātnieki.

Viņu atklātā pētījuma dalībnieku intīmās dzīves aina bija interesanta. Viņi uzzināja, ka vīrieši-cīruļi labāk vēlētos seksu no rīta, bet vīrieši-pūces vakarā. Savukārt abu tipu sievietes – gan pūces, gan cīruļi – deva priekšroku seksam pirms gulētiešanas, tāpēc vīrieši-cīruļi parasti piekāpās savai dāmai. Kopumā pētījums apstiprināja to, kas jau bija zināms – seksa kvalitāte un kvantitāte ir labs barometrs attiecību emocionālajam stāvoklim, proti, laimīgiem pāriem vienkārši seksa ir vairāk un tas ir labāks nekā nelaimīgajiem pat tad, ja apprecējies cīrulis ar pūci. Lai arī hronotipi var radīt nesaskaņas kopdzīvē, tomēr tas nav izšķirīgais faktors pāra saderībā.

Uzmanību – te var būt bīstami! Atšķirīgs sabiedriskais statuss

Pat mūsdienās laulība mīlestības dēļ nav vienīgais iemesls, kāpēc cilvēki precas. Jau kopš senatnes liela loma ir arī sociālajiem un finansiālajiem motīviem, un kultūrās, kur noteicoša ir reliģija vai kuras pamatā ir šķiras, laulības ir sociālā statusa jautājums. Atšķirīgu šķiru pārstāvju laulības dēvē par hipergāmiju (kad sieviete ieprecas augstākos slāņos) vai hipogāmiju (kad sieviete ieprecas zemākos slāņos – vīrietim ir zemāks sociālais statuss). Abu šo laulības veidu termini tika ieviesti 19. gs. Indijā, kad tika tulkotas klasiskās hinduisma likumu grāmatas, kurās izmantoti sanskrita nosaukumi šādām laulībām – anuloma un pratiloma.

Senajā Indijas sabiedrībā, kur kastu sistēma tika ļoti stingri ievērota, pratiloma jeb hipogāmija vispār bija aizliegta. Taču atšķirībā no vēl pavisam nesenas pagātnes, kad izplatīta bija hipergāmija, pēdējā laikā aizvien populārāka kļūst hipogāmija – pateicoties tam, ka ļoti daudz sieviešu ir kļuvušas neatkarīgas un bagātas. Tādējādi viņas var atļauties saistīties ar partneri, kuram ir zemāks sociāli ekonomiskais stāvoklis vai izglītības līmenis.

Seksa kvalitāte un kvantitāte ir labs barometrs attiecību emocionālajam stāvoklim, proti, laimīgiem pāriem vienkārši seksa ir vairāk un tas ir labāks nekā nelaimīgajiem pat tad, ja apprecējies cīrulis ar pūci. Lai arī hronotipi var radīt nesaskaņas kopdzīvē, tomēr tas nav izšķirīgais faktors pāra saderībā.

Abi šie sociālajā līmenī nevienlīdzīgu laulību veidi tomēr nes līdzi lielas problēmas. Apprecēt cilvēku no zemākas šķiras nozīmē savienoties ar pilnīgi atšķirīgu psiholoģiju un ideoloģiju un ik dienas stāties pretī neskaitāmām spriedzes situācijām, nereti iesaistot tajā arī citus ģimenes locekļus. Un sliktākais ir tas, ka nevar droši zināt, kā partneris reaģēs katrā atsevišķā gadījumā.

Piemēram, bagātai sievietei nopirkt dārgu rokassomiņu šķiet pašsaprotama lieta, bet viņas partnerim, kuram ir zemāks sociālais un ekonomiskais stāvoklis, tas nozīmēs tikai lieku naudas izšķiešanu. Šādos gadījumos parasti ir divas iespējamās reakcijas – vai nu viens no partneriem zaudēs kontroli, vai arī notiks pastāvīga cīņa starp divām dažādām psiholoģijām. Cilvēkiem, kas uzauguši nestabilu ienākumu un neskaidras nākotnes apstākļos, būs pavisam citāda attieksme pret dzīvi nekā tiem, kas piedzimuši ar zelta karoti mutē.

Sabiedrība mums nozīmē daudz. Sabiedrības un tās noteikumu ignorēšana var darboties zināmu laiku, lai tikai saglabātu attiecības. Taču tas ir tikai pagaidu līdzeklis, bet mainīt domāšanas veidu, ar kuru esam uzauguši, nebūt nav viegls uzdevums. Protams, ir iespējama laimīga laulība arī starp nevienlīdzīga sociāli ekonomiskā statusa partneriem, tomēr aiz šādas laulības panākumiem stāv trīs galvenie elementi: pacietība, sava ego aizmiršana un kompromisi.

Banāli pragmatiski, bet sanāktā – visbīstamākais attiecību punkts ir fakts, ka kopā saiet cilvēki no dažādiem sociāli ekonomiskiem slāņiem vai, kā mēdz teikt, no dažādām kastītēm. Ne velti mūsu vecmāmiņas brīdināja – nekāp, meit (vai dēls), svešos ratos!

Tomēr, rezumējot visu iepriekš teikto, zinātne liecina – partneru dažādība attiecībās nav nekas slikts. Patiesībā šīs atšķirības vai pretstati rada tieši tik daudz vietas, cik nepieciešams, lai personība attīstītos, augtu un lai līdzsvarotu pāra mīlestības dzīvi. Un neliela spriedze mums pat ir nepieciešama, lai piešķirtu attiecībām dzīvīgumu.

10 iemesli, kāpēc pretpoli pievelkas

1. Papildina viens otru. Partneris, kurš atšķiras, var ieviest papildinošas īpašības cilvēka personībā, tādējādi viņu atšķirības uzlabo gan viņus pašus, gan viņu dzīvi. Piemēram, ja cilvēks ir kautrīgs un nesabiedrisks, sociāli aktīvais partneris var palīdzēt viņam vieglāk iejusties sabiedrībā.

2. Sniedz iedrošinājumu. Dažkārt pretpoli pievelk tāpēc, ka cilvēks zemapziņā meklē kādu, kuram piemīt īpašības, ko apbrīnot un ko viņš vēlētos arī sev. Attiecības ar šādu partneri var pavērt jaunas iespējas. Aktīva, dinamiska personība var piesaistīt, jo iedrošina arī otru sasniegt vairāk un izmēģināt jaunu pieredzi.

3. Neesmu Narciss! Iemīlēšanās savā pretstatā apliecina, ka cilvēks nav Narciss, kurš iemīlējies savā atspulgā. Tas ir pozitīvs rādītājs, jo cilvēks nav egoists, neuzskata sevi par ideālu un ir gatavs attīstīties.

4. Izbauda atšķirību. Pretpolu attiecības dāvā iespēju izbaudīt dzīvi kopā ar kādu, kurš tev nemaz nav līdzīgs. Tādējādi var palūkoties uz dzīvi no cita skatpunkta, ļauties atšķirīgai attieksmei un jaunām idejām.

5. Ģenētika. Zinātnieki atklājuši, ka atšķirīga partnera izvēle varētu būt ierakstīta mūsu gēnos evolūcijas gaitā, jo tā tika nodrošinātas lielākas iespējas sugas izdzīvošanai un progresam.

6. Kompensē trūkumus. Iespējams, pretpols šķiet pievilcīgs, jo kopdzīve ar to sola kompensēt lietas, kā cilvēka dzīvē trūkst. Piemēram, viens partneris ir tīrā katastrofa virtuvē, kamēr otrs – lielisks pavārs. Mums ir dažādi talanti un spējas, un tas var dot savu artavu attiecībās.

7. Alternatīvā pievilcība. Nereti cilvēks zemapziņā tiecas pie otra, kuram ir kāda pilnīga atšķirība no paša, un šīs pievilkšanās pamatā ir tieši šī noteiktā atšķirība. Piemēram, ir daudz godīgu mātesmeitu, kuras neatturami saista sliktie puiši.

8. Jauna pieredze. Attiecību izveidošana ar kādu, kuram ir pilnīgi atšķirīgs raksturs, sociālekonomiskais fons vai cita tautība, bieži vien saistīta ar vēlmi iepazīt jaunu pasauli. Jauni hobiji, intereses un attieksme var pavērt ceļu nebijušai, dažādai pieredzei, izvedot no pierastās teritorijas.

9. Līdzsvaro enerģijas līmeni. Parasti pretpolu pievilkšanās balstās uz pretēju enerģiju savienojamību, piemēram, viens partneris kūsās no enerģijas pārpilnības un nepārtraukti pļāpās, kamēr otrs būs pacietīgs klausītājs.

10. Fiziskā pievilcība. Neprognozējama un līdz galam neizskaidrota, tomēr zinātniski atzīta – spēcīga fiziskā iekāre var kļūt par sākumu un varbūt arī pamatu pretpolu attiecībām. Tiesa, ar to vien nepietiks, lai tās izveidotos par veselīgām un ilgtermiņa attiecībām.

