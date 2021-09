Džimmija Hofmeijera tiesas prāvā norādīts, ka ir pārkāptas viņa jauktās rases bērna konstitucionālās tiesības. Tēvs meitu no skolas izņēmis.

Izmeklēšanā noskaidrojies, ka lai arī skolotāja rīkojusies pret skolas politiku, viņu nav vadījuši rasistiski motīvi. Skolotājai par izdarīto izteikts rājiens, taču no darba skolā viņa nav atbrīvota.

Džimmijs Hofmeijers "The Associated Press" pērn aprīlī sacījis, ka viņa meita atnākusi mājās no skolas, bet vienā galvas pusē viņas mati bijuši ievērojami īsāki. Klasesbiedrs skolas autobusā ar šķērēm esot nogriezis viņas lokainos matus.

Divas dienas vēlāk meita atnākusi mājās no skolas ar vēl īsākiem matiem galvas otrajā pusē, lai gan viņa aizvesta pie friziera, lai griezumu izlīdzinātu.

Vīrietis domājis, ka to izdarījis kāds no bērniem, bet meita pateikusi, ka matus nogriezusi skolotāja. "Skolotāja nogrieza matus, lai tos izlīdzinātu," sacīja meitenes tēvs. Lieta tiesā iesniegta pret skolu un diviem mācībspēkiem, jo pārkāptas esot ne tikai bērna konstitucionālās tiesības, bet notikusi rasu diskriminācija, etniska iebiedēšana un emocionālu ciešanu tīša nodarīšana, teikts lietas materiālos.

Administrācijai "nav izdevies pienācīgi apmācīt, uzraudzīt un disciplinēt savus darbiniekus," norāda likumsargi. Atbildētāji vēl nav iesnieguši oficiālu atbildi, kā arī skola nav sniegusi publiskus komentārus.