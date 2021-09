Kā dzīvo Stīva Džobsa jaunākā meita, kura mantojumā no bagātās mātes nesaņems ne graša

Stīva Džobsa jaunākā meita Īva tiek uzskatīta par piekto labāko jātnieci vecumā līdz 25 gadiem. Kopš meitene sešu gadu vecumā sāka nodarboties ar jāšanas sportu, karjeras laikā uzvarās viņa nopelnījusi tūkstošiem dolāru lielas naudas balvas.

Džobsa jaunākās meitas uzvaras nav nekāds pārsteigums, jo viņa trenējas 15 miljonus dolāru vērtā rančo Floridā, ko viņas māte 2016. gadā iegādājas par naudu, ko mantoja no sava nelaiķa vīra.

57 gadus vecā Lorēna Pauela Džobsa mantoja no "Apple" dibinātāja 21,7 miljardus dolāru. Stīvs Džobs 2011. gadā mira no aizkuņģa dziedzera vēža.

Pusotra hektāra lielais rančo, kurā Īva trenējas, tiek uzskatīts par pasaules "jātnieku galvaspilsētu", vēsta "Daily Mail". Tajā atrodas nams ar četrām guļamistabām, piecām ar pusi vannas istabām un 12 metrus garu baseinu. Īpašuma ir stallis ar 20 zirgiem un treniņu laukumu.

Mantojums padarījis Lorēna par 35. bagātāko personu pasaulē. Tomēr intervijā "The New York Times" viņa atklājusi, ka neplāno nevienai no meitām nākotnē atstāt kaut dolāru:

"Mani neinteresē mantotas bagātības, un mani bērni to zina. Stīvs nebija tajā ieinterisēts. Ja es dzīvošu pietiekami ilgi, tas beigsies līdz ar mani."

Lorēna un Stīvs 2011.gadā. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Tā vietā viņa plāno iztērēt naudu filantropijai un sacīja, ka naudas došana meitām demonstrē "sava veida bagātību uzkrāšanu, kas ir bīstama sabiedrībai".

Lorēna atklājusi, ka uzskata sociālo nevienlīdzību par netaisnīgu un rīkosies stingri, lai vienās rokās neatrastos tik liela bagātība, cik miljoniem citu cilvēku rīcībā kopā ņemot.

"Tajā nav nekā taisnīga. Mēs to redzējām 19. un 20. gadsimtā reizē ar Rokfelleriem un Kārnegijiem un Fordiem. Tā tam nevajadzētu būt," intervijā sacīja trīs meitu māte.

Lai arī Īva nesaņems neko no 21 miljarda, viņa jau ir izveidojusi zināmu atpazīstamību. Jāšanas zvaigzne šogad pabeidza studijas Stenforda Universitātē, kur viņas vecāki iepazinās.

Savu dzīvi jauniete dokumentē "Instagram", daloties ar fotogrāfijām no sacensībām un modeles darba. Viņas profilam ir vairāk nekā 227 tūkstoši sekotāju.

Iepriekš vēstīts, ka pārim laulībā dzimuši trīs bērni – 1991. gadā dēls Rīds Džobss, 1995. gadā – meita Erīna, bet 1998. gadā – meita Īva.

Leģendārās informācijas tehnoloģiju impērijas radītājam tā bija otrā laulība. Stīva Džobsa pirmā sieva 1978. gadā dzemdēja viņam meitu Līzu Brennanu-Džobsu. Pēdējo desmit gadu laikā Lorēna rūpīgi sargājusi savu personīgo telpu un izvairījusies sniegt intervijas.

Pāris iepazinās 1989. gadā, kad Džobss lasīja lekciju Stenforda Universitātē Kalifornijā, kur Lorena mācījās. Pēc diviem gadiem abi apprecējās, bet pēc kāzu ceremonijas devās pārgājienā.

"Savu bagātību es mantoju no vīra, kuram nerūpēja bagātības uzkrāšana. Es to daru par godu viņa darbam, un savu dzīvi esmu veltījusi tam, lai darītu visu, ko spēju, lai ilgtspējīgi palīdzētu indivīdiem un kopienām," sacīja Lorēna.

Stāstot par savu bērnību, sieviete atklāja, ka viņas tēvs bija pilots, kurš 31 gada vecumā gāja bojā lidmašīnas katastrofā. Lorēnai tad bija 3 gadi.

Stāstot par saviem pirmajiem darbiem dzīvē, Lorēna atklāj ka strādājusi par auklīti, pludmales glābēju, peldēšanas instruktori, bet 16 gadu vecumā par oficianti. Studijām naudu viņai nācies gādāt pašai.