Hialuronskābe ir īpaši svarīga sievietes skaistumam

Jūsu ādas šūnas pašas ražo hialuronskābi, lai uzturētu pareizu mitruma līmeni. Tomēr ar vecumu un novecošanās procesiem un apkārtējās vides iedarbības dēļ dabiskais ādas mitrums samazinās.

Foto: Publicitātes foto

Kāpēc ādai nepieciešama hialuronskābe?

1. Ja āda ir pietiekami mitrināta, tā ir ļoti maiga un tvirta, kā arī tā spīd vairāk. 2. Ja āda ir labi mitrināta, līnijas uz sejas un grumbas (pat dziļās) izskatās mazākas tāpēc hialuronskābe ir īpaši piemērota gados vecākiem cilvēkiem, jo ​​palīdz saglabāt jauneklīgāku izskatu. 3. Hialuronskābe pozitīvi ietekmē jebkura tipa ādu, pat jutīgu vai taukainu. Piemērota visiem ādas tipiem.

Kāpēc "Hyaluron Active" tabletes ir tik efektīvas?

"Skin Care™ Hyaluron Active" sastāvā ir arī samteņu ziedu ekstrakts. Samtenēm ir pārsteidzošas īpašības, kas palīdz novērst hialuronskābes zudumu organismā. Katru dienu 1/3 hizluronskābes mūsu organismā dabiski noārdās, tādēļ ir svarīgi uzturēt tās nepieciešamo daudzumu asinīs. Tablešu sastāvā it arī smiltsērkšķu ekstrakts un C vitamīns. Smiltsērkšķi ir bagāti ar bioaktīvām vielām un omega taukskābēm viena no tām omega-7.

Foto: Publicitātes foto

Omega-7 tradicionāli izmanto skaistumkopšanas līdzekļu ražošanā. Mūsdienu pētījumi ir apstiprinājuši, ka smiltsērkšķos esošās bioaktīvās vielas stimulē ādas šūnas un veicina veselīgas un elastīgas ādas veidošanos. C vitamīns veicina normālu kolagēna veidošanos, kas nepieciešams normālai ādas darbībai, un veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu. Kolagēns ir svarīgs vairāku ādas audu, piemēram, saistaudu, tai skaitā elastīna un strukturālo sastāvdaļu veidošanā, kas ietekmē ādas tvirtumu.

"Skin Care™ Hyaluron Active" ir uztura bagātinātājs, kas neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Pērciet jau tagad:

Aptiekās

interneta veikalā www.newnordic.lv

vai pasūtīt pa tālruni - 67113130

Reklāmraksts tapis sadarbībā ar "New Nordic".