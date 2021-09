12 gadus pēc pirmdzimtā šī amerikāņu ģimene gaida sava 12. bērniņa nākšanu pasaulē

Laulātais pāris, kurš savu ģimeni salīdzina ar komēdijas filmu "Cheaper by the Dozen", norāda, ka sākotnēji nemaz nebija domājuši par tik kuplu bērnu skaitu.

"Kad mēs apprecējāmies, man bija 24 gadi. Pašā sākumā piedzīvojām agrīnu grūtniecības pārtraukšanu. Pirmais bērns man piedzima neilgi pirms man palika 26. Tā kā es nekļuvu par māti nemaz tik agrā vecumā. Toreiz gan man nebija ne jausmas, ka mums pēc tam būs tik daudz bērnu," "Dailymail" stāsta Kortnija, piebilstot gan, ka vienmēr vēlējusies lielu ģimeni.

Divpadsmitajam bērniņam pasaulē jānāk martā. Tad būs pagājuši 12 gadi kopš pasaulē ieradās pirmdzimtais.

"Es esmu ļoti pateicīga, ka tas notiek, un bērniem joprojām būs neliela vecuma starpība. Man patīk būt mammai, būt mājās. Jaundzimušais būs klāt, kad manam vecākajam apritēs 12 gadi. Viens no iemesliem, kāpēc mani bērni vēlējās, lai mums būtu 12, ir filma "Cheaper By The Dozen". Viņi vēlējās, lai man būtu vēl viens, un nepārtraukti lūdza: "Vēl tikai vienu, mammu, tikai vēl vienu"," stāsta Kortnija.

Pāris vēl nezina gaidāmā mazuļa dzimumu, bet ir pārliecināti, ka bērna vārds sāksies ar burtu "K" - gluži tāpat, kā pārējiem ģimenes locekļiem.

"Mēs ceram uzzināt bērna dzimumu oktobra pirmajā nedēļā. Mans vīrs vēlētos meiteni, jo tad mums būtu seši puikas un sešas meitenes, bet es gribētu puiku, jo ir pagājis tik ilgs laiks, kopš mums piedzima zēns. Jebkurā gadījumā vienam no mums piepildīsies vēlēšanās."

Daudzbērnu māmiņa ir uztraukusies par gaidāmajām dzemdībām, jo pēdējie trīs mazuļi pasaulē nākuši ar ķeizargrieziena palīdzību.

Neskatoties uz satraukumu par dzemdībām, Kortnija atzīst, ka viņai patīk būt stāvoklī. "Grūtniecības laikā es vienmēr jūtos labi. Man nav slikta dūša no rītiem, arī citādi jūtos labi. Mans ķermenis ļoti labi uztver grūtniecību. Ja tā nebūtu, tad mums noteikti nebūtu viņu tik daudz," skaidro Kortnija.

Nenoliedzami, lielā ģimene radot arī savas grūtības. "Mums ir furgons 15 cilvēkiem, lai mēs varētu doties ceļojumos. Pēdējā atvaļinājuma laikā mēs īrējām māju, jo ar divām viesnīcas istabām vairs nepietiek."

Lai arī lielākā daļa cilvēku ir atbalstoši, tomēr esot arī tādi, kas nekautrējas izrādīt savu nepatiku pret tik lielu ģimeni.

"Mēs saņemam arī rupjus komentārus, jo vienmēr būs cilvēki, kuriem nepatīk lielas ģimenes. Bet tagad mēs esam pieraduši, tas mūs vairs netraucē. Vienmēr būs cilvēki, kuriem ir atšķirīgs viedoklis," secina daudzbērnu māmiņa.

Kortnijai būs 38 gadi, tāpēc viņa pieļauj, ka šī ir pēdējā grūtniecība.