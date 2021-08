Padomi drošākam macību gada sākumam

Atkārtot ceļu satiksmes drošības noteikumus

Kaut arī pieaugušajiem luksoforu signālu un gājēju pāreju ievērošana šķiet pašsaprotama, ir jāpārliecinās, ka to zina arī bērns. Jautājumi, kur un kā pareizi šķērsot ielu, pie kādas luksofora gaismas to drīkst darīt un kāda ir nozīme uz ielām biežāk sastopamajām ceļa zīmēm, ir aktuāli visu gadu, taču, sākoties skolas laikam, kad satiksme uz ielām kļūst intensīvāka, tie kļūst vēl svarīgāki.

Maršruts

Ja bērns uz skolu dodas viens, ir jāizstrādā maršruts, pa kādu tur nonākt, un jālūdz bērns bez vecāku palīdzības šo maršrutu atkārtot, lai pārliecinātos, ka viņš to tik tiešām ir iegaumējis. Noskaidro – varbūt kāds no tavas atvases klases biedriem vai skolas draugiem arī dodas pa šo ceļu, jo divatā uz skolu doties ir ne tikai jautrāk, bet arī drošāk. Pārliecinies arī, ka bērns zina no galvas un nepieciešamības gadījumā ir spējīgs nosaukt mājas adresi.

Palīdzības meklēšana

Svarīgi ir bērnam iemācīt, kur vajadzības gadījumā meklēt palīdzību. Ja nu gadījies apmaldīties, palīdzību var lūgt kāda veikala vai kafejnīcas darbiniekam. Tur bērns var droši uzrunāt kādu pieaugušo un sagaidīt vecāka ierašanos. Galvenais – piekodināt bērnam situācijā, kad viņš ir apmaldījies, pēc iespējas ātrāk atrast palīdzību un neaizklīst tālu projām, turklāt uzsvērt, ka šādas situācijas vienmēr atrisinās, lai bērnam kritiskā brīdī nesāktos panika.

Uzmanīties no svešiniekiem

Mācot bērnam, kur droši meklēt palīdzību, svarīgi arī atgādināt, no kādiem cilvēkiem jāuzmanās. Pabrīdināt bērnu neturpināt sarunu ar pieaugušo, kas to uzrunā uz ielas, nesekot viņam, ja izskan tāds lūgums, kā arī nekādā gadījumā nepieņemt saldumus vai citas dāvanas, kas bērnam var tikt piedāvātas. Jāuzsver – ja rodas šāda situācija, tad steigšus jādodas uz kādu no iepriekš minētajām drošajām vietām un jāsauc pēc palīdzības.

Veselības aspekts

Bērnam jāatgādina, ka, atgriežoties skolā, standarta drošības pasākumi paliek nemainīgi. Taču regulāra roku mazgāšana, klepošana un šķaudīšana elkonī un distances ievērošana ir tikai daļa no kopējās veselības uzturēšanas. Vecāku uzdevums ir cieši sekot līdzi bērna veselībai un ziņot skolotājiem, ja novēroti kādi simptomi vai radušās aizdomas par saslimšanu. Turklāt bērns jāmudina izturēties ar cieņu pret bērniem, kuri vīrusu pārslimojuši vai arī ir saaukstējušies, kā arī pret tiem, kuriem, atgriežoties skolā, būs jāvalkā maska, jo nekad nevar zināt, kāds tam ir iemesls.

Izveidot rutīnu

Pēc ieilgušā attālināto mācību perioda atgriešanās skolā bērnam var izraisīt negaidītu stresu. Tādēļ iespēju robežās ieteicams saglabāt ierasto rīta un vakara darbošanos, kas bērnam jau ierasta un pazīstama. Svarīgi runāt ar bērnu un izstāstīt, kā noritēs mācības, kā arī iesaistīt bērnu lēmumu pieņemšanā, piemēram, kādās no atļautajām ārpusskolas aktivitātēs šogad iesaistīties.