Dabīgā matu kosmētika

Šie jaunākās paaudzes produkti ir izstrādāti sadarbībā ar pasaulē vadošajiem matu kosmētikas uzņēmumiem, klīnikām un ārstiem, meklējot zinātnē pamatotas metodes, kā arī balstoties uz praksi un novērojumiem. Par tiem stāsta GMT BEAUTY ražošanas vadītājs Jānis Graudiņš un pārdošanas vadītāja Ingūna Darviņa.

Ko nozīmē 100% dabisks matu kopšanas līdzeklis?

Dabiskos matu kopšanas līdzekļus gatavo pamatā no augu izejvielām. Taču, lai iegūtu ilgtermiņā funkcionālu (ar labu attīrošu, kopjošu efektu utt.) un katra individuālām vēlmēm atbilstošu produktu, pie kāda cilvēks ir pieradis līdz šim, lietojot uz naftas produktiem balstītus matu kopšanas līdzekļus, ir nepieciešami moderni aktīvo vielu kompleksi un tehnoloģijas, kas spētu “pārvērst” dabiskos produktus. Dabiskā matu kosmētika tagad ir “pietuvināta” vēlamajam sajūtu efektam (gludi, spīdīgi mati utt.), ko cilvēks bija pieradis baudīt ar parastajiem šampūniem, un arī to iedarbība ir kļuvusi patiesi saudzīga, droša un noturīga ilgtermiņā. Turklāt matu kopšanas līdzekļi tiek piedāvāti atbilstoši ādas un matu tipam. 100% dabiskie matu kopšanas līdzekļi ir īpaši izstrādāti un pielāgoti gan taukainiem, gan smalkiem, gan bojātiem un sausiem matiem, arī lai novērstu pastiprinātu matu izkrišanu. Vēl pirms neilga laika mata izskatu īslaicīgi varēja uzlabot tikai ar ķīmiskām sastāvdaļām, taču tagad par tiem var rūpēties ar dabiskiem līdzekļiem un ievērojami uzlabot arī vispārējo galvas ādas stāvokli. Lai mati būtu skaisti, nepietiek ar to, ka, piemēram, šampūna sastāvā nav kairinošu, sausinošu vai citādu ilgtermiņā nevēlamu vielu. Ilglaicīgu efektu nodrošina produktā esošās vērtīgās un ārstnieciskās sastāvdaļas, kas pietiekamā daudzumā ir dabiskos līdzekļos. Jāatceras, ka produkta sastāva INCI (ingredientu) augšdaļā ir aqua – ūdens. Pēdējās būs minētas tās sastāvdaļas, kuru produktā ir vismazāk.

Atšķirībā no krēmiem dabiskos šampūnus iegūt ir grūtāk, jo to sastāvā ir daudz ūdens, kas prasa lielāku konservantu klātbūtni. Visbiežāk dabiskie šampūni tiek konservēti ar graudu spirtu (ne sintētiskajiem spirtiem), augu ekstraktiem, kā arī ēteriskajām eļļām, vitamīniem un antioksidantiem. Jānis Graudiņš norāda, ka GMT BEAUTY kā jaunākās paaudzes konservantu izmanto cironzāli kombinācijā ar vitamīnu E un benzilalkoholu, kas ne tikai paildzina kosmētiskā līdzekļa derīguma termiņu, bet arī aizsargā ādu un matus no apkārtējās vides iedarbības.

Šampūnos svarīgi saglabāt arī putošanās efektu, ar ko cilvēki saista labu matu mazgāšanu, kaut arī putām nav tiešas saistības ne ar šampūna kvalitāti, ne mazgāšanas spējām. Ierastajos mazgāšanas līdzekļos emulgators, mazgājošā viela, kas tiek saukta arī par virsmaktīvo vielu, visbiežāk saucas Sodium Laureth Sulfate (SLES, SLS), un tā tapusi uz naftas produktu bāzes, bet dabiskos šampūnos, piemēram GMT BEAUTY matu kosmētikā, dabiskie putotāji ir Sodium Cocosulfate, Cocoamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Decyl Glucoside un citi. Šī mazgājošā viela tiek iegūta no kokosa, cukura un laktozes.

Ko labu dara dabiskās vielas matiem?

GMT BEAUTY PROF – GRADE HAIRCARE produktu sastāvā esošās vērtīgās vielas ne tikai uzlabo matu struktūru, bet arī ir vērstas uz galvas ādas labsajūtu. Tāpēc matu kopjošos līdzekļus vajadzētu izvēlēties atkarībā no tā, kas nepieciešams katram individuāli. Piemēram, rozmarīna, arnikas, salvijas un ūdens kreses ekstrakti ne tikai veicina matu augšanu un samazina matu izkrišanu, bet uzlabo arī galvas ādas stāvokli, samazinot blaugznas, seboreju, niezi un dažādu veidu iekaisuma procesus. Priedes ekstrakts gan paātrina matu augšanu, gan uzlabo galvas ādas apasiņošanu, gan samazina taukainību. Nātru un dadža saknes ekstrakti aizsargā matu no apkārtējās vides iedarbības, nostiprina matu saknes, sekmē galvas ādas vielmaiņu un apasiņošanu. Apiņu ekstrakti uzlabo matu tekstūru un matu toni, kā arī sekmē galvas ādas apasiņošanu, nostiprina matu saknes, novērš blaugznu veidošanos, tonizē galvas ādu un samazina matu izkrišanu. Tīruma kosas un zaļās kafijas pupiņu ekstraktu antioksidanti izlīdzina matu toni, normalizē tauku dziedzeru darbību, dziedē taukaino un sauso seboreju, saglabā matu dabisko krāsu un kavē matu nosirmošanu. Pateicoties augstajam triterpēnsaponīnu saturam žeņšeņa, zirgkastaņas, dadža ekstraktos, tiek atjaunotas un barotas galvas ādas šūnas, aktivizēta ādas vielmaiņa, veicināta kolagēna sintēze un sekmēta galvas ādas asins mikrocirkulācija, kas būtiski ietekmē matu saknes apasiņošanu. Paaugstinot skābekļa piegādi, tiek stimulēta jaunu matu augšana un esošo nostiprināšana. Šī sviesta, ko iegūst no Āfrikas šī koka riekstiem, sastāvā ir A, E un F vitamīni, kā arī tam piemīt dabisks saules ultravioletā (UV) starojuma aizsardzības faktors. Argāna eļļa ir bagātīga ar E vitamīnu, taukskābēm, skvalēnu, antioksidantiem un dažādiem fenola savienojumiem, satur 29–36% Omega–6 un Omega–9 taukskābes. Argāna ne tikai matus pasargā no saules UV starojuma, tai piemīt arī pretiekaisuma iedarbība, tā dziedē folikula bojājumus, novērš blaugznas, mazina matu lūšanu. Kolagēns atjauno mata struktūru visā tā garumā, izlīdzina keramīda plāksnītes, mitrina un aizsargā mata serdes čaulu. Ja mati tiek pārāk bieži mazgāti, lanolīns aizsargā ādu un matus no izžūšanas. Elastīns veido “elpojošu” matu plēvīti, kas uztur atbilstošu mitruma līmeni un stabilizē tauku dziedzeru darbību. Arginīns atjauno mata iekšējo struktūru kutikulas līmenī, kā arī uzlabo asins piegādi mata sīpolam, tādējādi veicinot mata augšanu. Keratīns ir olbaltumviela, kas veido lielu daļu ādas un dažādu epidermas struktūru, piemēram, matus un nagus, līdz ar to tas matam dos papildu spēku.

Šo uzskaitījumu vērts papildināt arī ar GMT BEAUTY PROF – GRADE HAIRCARE matu kosmētikas produktu līnijā esošām dažādām inovatīvām aktīvām vielām, kas radītas dabas un cilvēka mijiedarbībā, piesaistot jaunākos tehnoloģiskos risinājumus. Īss, bet būtisks sastāvdaļu atšifrējums:

Patentētais komplekss Lustreplex® pārklāj matus ar “aizsargplēvīti”, palielinot to gludumu un pasargājot no termiskajiem bojājumiem un vides kaitīgās iedarbības, neļauj matiem elektrizēties.

pārklāj matus ar “aizsargplēvīti”, palielinot to gludumu un pasargājot no termiskajiem bojājumiem un vides kaitīgās iedarbības, neļauj matiem elektrizēties. MiruStyle ™ MFP PE – hidrolizēta kukurūzas ciete nodrošina antistatisku iedarbību, atvieglo matu ķemmēšanu, veidošanu, tiek paātrināta matu žāvēšana, tādējādi samazinās arī matu termiskais bojājums. Šī sastāvdaļa aizsargā matu krāsu, novērš matu pūkošanos un nevēlamu lokošanos.

– hidrolizēta kukurūzas ciete nodrošina antistatisku iedarbību, atvieglo matu ķemmēšanu, veidošanu, tiek paātrināta matu žāvēšana, tādējādi samazinās arī matu termiskais bojājums. Šī sastāvdaļa aizsargā matu krāsu, novērš matu pūkošanos un nevēlamu lokošanos. KERESTORETM2.0 – biomimētisks keratīns. Tajā esošo olbaltumvielu aminoskābju komplekss ir līdzīgs keratīna olbaltumvielām, kas atrodamas cilvēka matu kutikulas un garozas zonās. Šī viela ir īpaši svarīga bojātu matu kopšanā.

– biomimētisks keratīns. Tajā esošo olbaltumvielu aminoskābju komplekss ir līdzīgs keratīna olbaltumvielām, kas atrodamas cilvēka matu kutikulas un garozas zonās. Šī viela ir īpaši svarīga bojātu matu kopšanā. CRODAFOS™ HCE spēj nodrošināt labāku aktīvo vielu piegādi matiem. Izmantojot šo tehnoloģiju, var uzlabot matu krāsu, tā palielina matu noturību pret krāsas izmazgāšanos un nodrošina dziļāku pigmenta iekļūšanu matā krāsošanas laikā. INCI sarakstā norādīts: Oleth-5 Phosphate, Dioleyl Phosphate.

spēj nodrošināt labāku aktīvo vielu piegādi matiem. Izmantojot šo tehnoloģiju, var uzlabot matu krāsu, tā palielina matu noturību pret krāsas izmazgāšanos un nodrošina dziļāku pigmenta iekļūšanu matā krāsošanas laikā. INCI sarakstā norādīts: Oleth-5 Phosphate, Dioleyl Phosphate. Behenamidopropyl Dimethylamine un Distearoylethyl Dimonium Chloride – ekoloģiskas matu kondicionēšanā lietojamas aktīvās vielas. Nodrošina matiem antistatisku efektu, krāsas noturību, vieglāku ķemmēšanu.

Kā lietot?

Āda spēj reģenerēties pati saviem spēkiem, bet diemžēl mats ir nedzīvs organisms, un to pilnā garumā neatjaunos pat vislabākais matu kopšanas līdzeklis. Mats “dzimst” lēnām no saknes, tam pakāpeniski izaugot. Tas nozīmē, ka jebkuram matu kopšanas līdzeklim, lai tas sasniegtu vēlamo efektu, ir jānokļūst mata sīpoliņā, līdzeklis jāaktivizē ar rokām, iestrādājot galvas matainajā daļā. Šāda masāža ne tikai uzlabos galvas ādas asinsriti, ādas elasticitāti un skābekļa piekļuvi matu saknītēm, bet arī ļaus matu folikulam saņemt vairāk nepieciešamās barības vielas, stiprinot matus un veicinot to augšanu. Pareizi sabalansētas matu kopšanas līdzekļa sastāvdaļas ne vien kopj ādu un matus, tām piemīt arī pretiekaisuma, pretsēnīšu un antibakteriāla iedarbība, kas novērš niezi un galvas ādas kairinājumu. Turklāt GMT BEAUTY matu kopšanas līdzekļus nav jābaidās iestrādāt galvas ādā, jo 100% dabiska kosmētika neveicina taukainību vai smagu matu sajūti, uzsver Ingūna Darviņa. Arī kontrastdušas galvai kalpos par labu “fitnesu” mata saknītei, un šī pasīvā “vingrošana” normalizēs tauku dziedzeru darbību. Tāpēc arī galvai regulāri vajadzētu sniegt šādu procedūru.

Taču jāsaprot, ka viens matu kopšanas līdzeklis, piemēram, šampūns, neatrisinās visas ādas un matu problēmas. Tāpēc vēlams kombinēt šampūnu ar kondicionieri un/vai matu masku dažādām problēmām. Ja ir vērojama matu izkrišana un matus arī krāso, kondicionieris un maska, visticamāk, jāizvēlas ar nostiprinošu efektu, lai matus saglabātu un būtu ko krāsot un veidot.

“Šampūns ir vairāk domāts matu attīrīšanai, bet kondicionieris un maska konkrētu problēmu risinājumam (ne velti tiem jāļauj iedarboties no 3 līdz 20 minūtēm), tāpēc tas jāizvēlas rūpīgāk, atkarībā nepieciešamību, kā arī jālieto atbilstoši norādēm uz iepakojuma. Izvēloties šampūnu, arī jāsaprot, ka ne vienmēr neitrāls pH līmenis, kas parasti tiek atzīmēts ar skaitli –5,6, der visiem matiem. Piemēram, mazgājot krāsotus matus, pH līmenim jābūt zemākam, lai “neizmazgātu” krāsu toni, bet šampūnam, kas domāts taukainiem matiem, pH līmenim jābūt augstākam par –5, lai atbrīvotu ādu un matus no tauku dziedzeru izdalījumiem,” saka Jānis Graudiņš.

Kāpēc izvēlēties dabisko?

Āda ir lielākais cilvēka orgāns, un ķermenis caur ādu elpo un attīrās, tiek izvadīts organismam nelabvēlīgais, diemžēl arī caur to tiek uzņemtas gan labās, gan sliktās vielas. Piemēram, ķermeņa kopšanas līdzekļi asinīs nokļūst 26 sekunžu laikā. Arī lietojot matu kopšanas līdzekļus, savu “artavu” saņem āda.

Vērts padomāt, kam ķermeni pakļaujam un ar ko ādu “lutinām”, it īpaši galvu, kas nepārtraukti pakļauta apkārtējās vides nelabvēlīgai iedarbībai u ir ļoti saistīta arī ar organisma darbību, pastiprinātu svīšanu, un galu galā vērts sev uzdot jautājumu: “ Vai matu kopšanas līdzekļus nelietojam gandrīz katru dienu?” Pat ja vēl nav sūdzību par galvas ādas un acu jutīgumu, būtu saprātīgi izvairīties no ķīmiskām vielām, jo ar gadiem mūsu āda kļūs vēl jutīgāka. Parastajos šampūnos izmantotais silikons, pirmkārt, kaitē ādai – tas aizsprosto poras, kā dēļ var rasties pinnes, kā arī dažādi iekaisumi, apsārtums, nieze utt. Otrkārt, silikons, kas pievienots visos parastajos šampūnos, matu “nebaro”, tas pārstāj “elpot”, kļūst trausls un lūst. Tā kā silikons aizslēdz mata kutikulu, lietojot šādu šampūnu ikdienā, var būt arī apgrūtināta vienmērīga matu nokrāsošana.

Ko tu zini par matiem?

Saules atstātie bojājumi ādā un zemādā uzkrājas, un var izpausties kā slimība vēlāk, tāpēc āda no saules jāsargā un jākopj. Arī tad, ja vēlas skaistus matus, par tiem jārūpējas, tomēr sliktākais, kas ar tiem var notikt, – tie var kļūt trausli un lūzt, taču šie procesi organismam nekaitē. Mats virs ādas līmeņa ir nedzīva struktūra. Mata manufaktūra, kas ražo dzīvas šūnas, ir 2–4 milimetru dziļumā – tur ir sīpoliņš, kur notiek īstie dzīvības un atjaunojošie procesi.

Mats ir patiesi unikāls un dinamisks savā būtībā. Tā šūnu dalīšanās ātrums ir viens no visātrākajiem organismā. Mata funkcionēšanu ietekmē gan barības vielu trūkums, gan toksisku vielu klātesamība organismā. Jebkura novirze cilvēka ķermenī atspoguļojas matu stāvoklī – tie kļūst nespodri, plānāki, lūst, palēninās to augšana vai arī pastiprinās izkrišana.

Vidēji cilvēkam uz galvas ir 100–150 tūkstoši matu folikulu, mēnesī katrs mats izaug par 0,9–1,2 centimetriem jeb vidēji 11 centimetriem gadā. Katru dienu visi galvas matu folikuli kopā spēj izveidot 3,5–5 metrus garu matu šķiedru. Ja samitrina un iestiepj veselu matu, to var pagarināt pat par 30%, neizraisot permanentu bojājumu. Savukārt izteikti porains mats spēj absorbēt ūdeni par 200% vairāk nekā paša svars.

Dabiski mirdzoši un biezi mati ir cilvēka galvas rota un fizioloģisko procesu līdzsvara atspulgs. Un GMT BEAUTY kosmētikas mērķis ir šai daudzšķautņainajai mūsu organisma struktūrai – matiem – veicināt pašatjaunošanās funkciju, mērķtiecīgi un sabalansēti palīdzēt atgūt līdzsvaru un skaistumu tavai galvas rotai. Pieņem, ko daba devusi, bet iemācies matus atbilstoši kopt un par tiem rūpēties!

“Šos matu kopšanas līdzekļus esam pieteikuši kā profesionālas rūpes ar dabisku kosmētiku. Tas nozīmē, ka, lietojot regulāri šos līdzekļus mājas apstākļos, var panākt tikpat labu rezultātu, kā kopjot matus frizētavā. Turklāt šis efekts tiek panāks ar 100% dabisku vielu klātbūtni.

