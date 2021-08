Kaislīga mīlēšanās nāk par labu veselībai - it īpaši sievietēm

1. Pēc mīlēšanās tava āda kļūst starojoša

Nodarbojoties ar seksu, asinis riņķo straujāk. Asins cirkulācija paātrinās vairākas reizes, tādējādi ādai pieplūst vairāk skābekļa, kas liek tev burtiski „starot no iekšienes”. Turklāt no organisma tiek izvadīti toksīni.

2. Uzlabojas ādas veselība, pazūd akne

Orgasma laikā izstrādājas oksitocīns. Paaugstināts šī laimes hormona līmenis likvidē kaitīgo mikrofloru, samazina baktēriju veidošanos un pazemina ādas slimību risku. Vēl viens arguments „par” – tuvības mirklī sievietes ķermenī strauji paaugstinās imunoglobulīns, savukārt imūnsistēma parūpējas, lai mazinātos aknes cēloņi – iekaisumi un infekcijas.

3. Sekss aizkavē novecošanos

Kaislīgi mīlas mirkļi trīs reizes nedēļā palīdz apstādināt bioloģisko pulksteni – tā vismaz apgalvo zinātnieki. Ja ticam pētījumiem, aktīva seksuālā dzīve nodrošina, ka pēc 30 gadu vecuma izskatīsieties vismaz 3-4 gadus jaunāka nekā vienaudzes. Tas notiek, jo orgasma laikā palielinās kolagēna līmenis – un tieši šī olbaltumviela padara sievietes ādu elastīgāku, palīdz cīnīties ar grumbiņām un veicina mikroplaisiņu sadzīšanu.

4. Sekss padara mūs jaunākas apkārtējo acīs

Amerikāņu pētnieces Ivonnes Fulbraitas vadībā veikts eksperiments, kurā piedalījās 3500 vīriešu un sieviešu. Pētījumā iesaistītajiem cilvēkiem vajadzēja uzminēt citam cita vecumu. Apkopojot rezultātus, secināts: tie respondenti, kuriem ir aktīva seksuālā dzīve, pēc pārējo domām, izskatās jaunāki par saviem gadiem. Un tas vēl nav viss. Pēc katras kaislīgas mīlēšanās jūs „liekos gadus” ne tikai nometat no sejas, bet arī izsvītrojat tos no sirds. Tas notiek, pateicoties laimes hormonam serotonīnam, kas liek mums izskatīties jaunākām un laimīgākām.

5. Sekss mitrina ādu

Protams, tas nenozīmē, ka mīļotā cilvēka glāsti var aizstāt dienišķās 8 glāzes ūdens, taču arī seksam ir liela nozīme ādas mitrināšanā. Mīlēšanās paaugstina asins cirkulāciju, un tas mitrina ādu, padarot to veselīgu.

6. Sekss aizstāj cukuru

Itāļu zinātnieki ir pierādījuši: sievietēm, kuras regulāri gūst orgasmu, mazāk gribas ēst saldumus. Nav noslēpums, ka cukuram ir graujoši slikta ietekme uz mūsu ādu – tā zaudē elastīgumu, noveco, rodas dažādi izsitumi un āda izskatās neveselīga un savecējusi.

7. Sekss palīdz aizmigt

Galvenais skaistuma likums skan šādi: lai aizkavētu šūnu novecošanos, ir labi jāizguļas. Miegā āda atjaunojas, atgūstoties no stresa un dienas nepatikšanām. Paaugstinātajam oksitocīna līmenim, kas notiek orgasma laikā, ir nomierinošs efekts – tās ir burvīgas un absolūti dabiskas miegazāles.

8. Sekss attīra poras

Sekss ir lielisks attīrošs līdzeklis sejas ādai. Jo aktīvāk jūs iesaistāties intīmajā procesā, jo vairāk svīstat, tādējādi attīrot ādu no netīrumiem un meikapa paliekām. Taču ir svarīgi to visu no sejas pēc tam arī notīrīt. Centieties nenoslinkot un pēc seksa tomēr ieiet dušā – pat ja pēc mīlēšanās ļoti gribas uzreiz saldi gulēt. Iespējams, ka regulārs kaislīgs sekss ir labākais, ko savas ādas labā pēdējā laikā esat darījusi.

