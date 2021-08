Nopietna problēma - līdzatkarība. Tavam mīļotajam pat nav jābūt alkoholiķim, lai tu kļūtu līdzatkarīga

Termins “līdzatkarība” parasti tiek lietots, apzīmējot cilvēku, kurš dzīvo kopā ar alkoholiķi vai narkomānu, nespēdams šīs attiecības pārraut. Taču tavam mīļotajam nav jābūt alkoholiķim, lai tu kļūtu līdzatkarīga un šādā stāvoklī nonākt ir pavisam vienkārši. Tas notiek pamazām un pat nepamani, ka esi kļuvusi pilnībā atkarīga no otra cilvēka. Tu nevari iedomāties savu dzīvi bez viņa, esi tā “saplūdusi” ar otru, ka zaudē pati savu identitāti un personību.

Līdzatkarība attiecībās var izraisīt citu atkarību rašanos, piemēram, pārlieku aizraušanos ar alkoholu, ārišķībām, plastiskajām operācijām vai pārspīlēta seksuālitātes demonstrēšanu. Šādi cilvēki nemitīgi cenšas aizpildīt milzīgo emocionālo vakuumu sevī, jo iekšā kaut kas trūkst, taču nav īsti skaidrs – kas. Patiesībā, eksistējot līdzatkarīgās attiecībās, cilvēks zaudē pats sevi, kam var būt postošas sekas.

Ja vairākumu no šīm pazīmēm vari attiecināt uz sevi, esi nonākusi līdzatkarīgās attiecībās. Un tam, visticamāk, nav nekāda sakara ar tavu partneri, jo arī viņš šādās attiecībās nejūtas laimīgs.

1. Tev ir zems pašvērtējums

Tu netici sev un saviem spēkiem, baidies pieņemt lēmumus, rīkoties. Tu centies dažādi izdabāt, baidies atklāti runāt ar partneri par savām jūtām, jo trūkst drosmes un pārliecības.

2. Tu esi pārliecināta, ka tava laime ir atkarīga tava partnera

Tev šķiet, ka tava laime gandrīz pilnībā ir atkarīga no tā, ko dara un domā tavs partneris. Tu bieži lieto frāzes: “Ja tikai viņš mainītos, es būtu laimīga”; “Ja tikai viņš izteiks manai rīcībai atzinību, es būšu laimīga” u.tml.

3. Tu jūties atbildīga par citiem

Tu jūties personīgi atbildīga ne tikai par bērniem, bet arī tavu līdzcilvēku (draugu, ģimenes, kolēģu) laimi, jūtām, domām, rīcību. Tu centies būt par visu lietas kursā, mīli vērpt intrigas “it kā” cenšoties palīdzēt un atrisināt citu problēmas.

4. Tu visu noliedz un apspied patiesās jūtas

Tu nespēj ieraudzīt lietas patiesā gaismā, nespēj objektīvi novērtēt apstākļus un izliecies, ka sliktās lietas nenotiek. Tu vienmārt atrodi attaisnojumu partnera rīcībai, pat ja to nepieņem. Ieskatīties sevī tev ir ļoti sāpīgi, jo vieglāk ir dzīvot ilūziju attiecībās.

5. Tu raizējies par to, ko nespēj mainīt

Tu mēdz nonākt stresa situācijās, cenšoties kontrolēt lietas un cilvēkus, kas patiesībā nav iespējams. Skatoties nākotnē tu mēdz domāt negatīvi, jau iepriekš redzot vilšanos un sakāvi. Ja tas tā patiešām notiek, seko vēl zemāks pašvērtējums.

6. Tavā dzīvē nemitīgi notiek ekstrēmas lietas

Tu esi īsta “drāmas karaliene”. Ap tavu dzīvi nemitīgi notiek dažādi pavērsieni – te maksimāli slikti, te maksimāli labi. Tev ir vajadzīgs šāds mētāšanās adrenalīns, jo tas ļauj nokļūt uzmanības centrā, kas tik ļoti nepieciešams cilvēkiem ar zemu pašapziņu.

7. Tu visu laiku centies aizpildīt tukšumu sevī

Tevi nepamet sajūta, ka tavā dzīvē kaut kā pietrūkst. Neatkarīgi no ārējiem apstākļiem tu nepārtraukti esi nemierīga un neapmierināta. Tev nekad nav gana un tāpēc tu mēdz pārkāpt robežas.

8. Tevi vada vairākas nepārvaramas tieksmes/apmātības

Patiesībā dažas apmātības (piemēram, darbaholisms) nav nekas slikts. Taču izplatīti apmātības veidi ir arī alkohols, narkotikas, ēšanas traucējumi, seksuāla rakstura atkarības. Citas apmātības ir viltīgākas, bet ne mazāk ietekmējošas: nepieciešamība skaitīt lietas, izkārtot tās ģeometriski vai līnijā u.tml.

Tas, ka esi kļuvusi līdzatkarīga, visbiežāk nav tava partnera vaina. Tās ir tavas problēmas, kuru cēlonis meklējams bērnībā, iepriekšējās attiecībās, kādā traumā. Līdzatkarības izraisītājs var būt arī tavas emocionālās vajadzības, kuras partneris neprot apmierināt, zaudēta bērnība vai nepārvarama tieksme savest kārtībā faktiski izjukušu ģimeni. Laiks neārstē līdzatkarību – ar gadiem kļūst tikai sliktāk. Pat, ja ārējie apstākļi uzlabojas, gaidītā laime aizvien attālinās. Ar līdzatkarību pašam faktiski nav iespējams tikt galā, tāpēc jāmeklē speciālista palīdzība.

Avots: grāmata "Love Is a Choice: The Definitive Book on Letting Go of Unhealthy Relationships"

