To, ka 13 gadu vecā meitene ir māmiņas cerībās, nav zinājusi ne viņa pati, ne viņas vecāki, ne arī nometnes rīkotāji. (Foto: Shutterstock)

Vasaras nometnē Lietuvas mazpilsētā 13 gadu vecai skolniecei sākušās dzemdības

Lietuvu satriecis notikums bērnu vasaras nometnē Dzūkijā valsts dienvidos. Kādai no skolniecēm naktī no 13. uz 14. jūliju sākušās dzemdības, un viņai piedzimis mazulis. To, ka 13 gadu vecā meitene ir māmiņas cerībās, nav zinājusi ne viņa pati, ne viņas vecāki, ne arī nometnes rīkotāji, vēstī Lietuvas mediji.