Kādi cilvēki parasti ir greizsirdīgi?

Pazīstamais krievu psihologs, attiecību eksperts Mihails Labkovskis nosauc 7 iemeslus, kāpēc kāds ir greizsirdīgs. Vai kādā no šiem raksturojumiem atpazīsti sevi?

Cilvēki ar zemu pašcieņu

Šāds cilvēks uzskata, ka partneris viņam ir pārāk "labs", toties visi apkārtējie ir tik skaisti un pievilcīgi, ka ir grēks ik pa laikam iemanīt tik sliktu, stulbu, neglītu cilvēku kā viņš pret kaut ko labāku. ⠀

⠀

Cilvēki, kas piedzīvojuši nodevību

Ja reiz ir piedzīvota nodevība no partnera puses, bet šim emocionāli smagajam notikumam nav tiks pāri un nav strādāts ar psihologu, pastāv liela varbūtība, ka negatīvo pieredzi paņemsiet līdzi uz jaunajām attiecībām un projicēsiet šīs emocijas uz jauno partneri. Tā ir nemitīga atgriešanās pie savas neizdzīvotās traumas neatkarīgi no tā, vai šobrīd ir iemesls būt greizsirdīgam vai nav.



Trauksmaini cilvēki

Ir cilvēki, kuri savu iekšējo trauksmi izrāda ar greizsirdības scēnām pret savu partneri. Citādi viņi neprot atrast veidu, kā komunicēt ar otru.

⠀

Cilvēki, kas neprot būt vieni un cieš no vientulības

Tādējādi viņi pieķeras partnerim, un, baidoties viņu zaudēt, ir ļoti aizdomīgi un greizsirdīgi. ⠀

⠀

Cilvēki, kas šādas attiecības ir iemācījušies no saviem vecākiem

Klasika: tētis krāpa mammu, un mamma bērnam pateica, kas "mūsu tētis nav labs". Sliktākajā versijā viņa arī piebilda "jā, viņi visi ir vienādi" vai "vīriešiem vajag tikai vienu". Rezultātā meitene vairs neuzticas nevienam vīrietim.

Cilvēks, kurš pats ir neuzticīgs

Viņš projicē savu uzvedību uz partneri, jo pats tā rīkojas. Turklāt viņš izjūt iekšēju trauksmi tik pieķertam, un izliek to caur greizsirdības scēnām.

Cilvēki, kas patiešām tiek krāpti

Ja partnera uzvedības izmaiņas ir acīmredzamas, viņš slēpjas ar tālruni tualetē vai uz viņa krekla ir lūpu krāsas pēdas, tad, iespējams, greizsirdība nav nepamatota.

Saistītās ziņas Vīrs nav tavs vergs jeb - kā sadzīvot ar greizsirdīgu partneri "Teātris ir ļoti greizsirdīgs partneris" - Zane Dombrovska atklāj, kāpēc pameta skatuvi "Tev svārki par īsu, uz ko tu tur skaties?" Atklāti par mūžīgo bubuli - greizsirdības lēkmēm