Rūpes par matiem jaunajām māmiņām

Grūtniecības laikā progesterona līmenis ir augsts. Tas nodrošina ne tikai normālu grūtniecības norisi, bet arī ietekmē matu augšanu un izskatu – tie ir spēcīgāki, spīdīgāki un daudz biezāki.



Matu dzīves ciklu iedala trīs fāzēs: anagēnā fāze, kas ietver mata attīstību un augšanu, katagēnā fāze, kas ietver folikulas aktivitātes un izmēra samazinājumu un telogēnā fāze, kas atbilst miera fāzei, kuras pamatā ir mata stiebra atdalīšanās no folikulas. Grūtniecības laikā mati nemaz nenonāk telogēnajā (izkrišanas) fāzē, kā tam pie citiem apstākļiem būtu jānotiek, bet turpina augt spēcīgāki un skaistāki. Savukārt laikā, kad mazulis piedzimst, progesterona līmenis strauji samazinās. Šo svārstību dēļ mati, kuriem vajadzēja izkrist grūtniecības laikā, sāk strauji un vienlaicīgi izkrist zīdīšanas periodā.



Pamatojoties uz to, ļoti svarīgi ir parūpēties par matiem grūtniecības laikā un jo īpaši pēc tās, piemeklējot līdzekļus, kas ir piemēroti un droši lietošanai šajā periodā.

Foto: Publicitātes

Viens no iespējamajiem risinājumiem ir Crescina Transdermic - līdzeklis ampulās lietošanai mājās, kas novērš matu izkrišanu un stimulē matu augšanu. Īpaši izstrādāta jaunākās paaudzes formula sievietēm ir papildināta ar biotīnu, glutamīnu - barojošām vielām mata stiebram un polikvaterniju-68, kas palīdz aizsargāt mata virsmu.



Pateicoties transdermālajai tehnoloģijai, aktīvās vielas un HFSC kompleksi var iekļūt caur matu sistēmu ne tikai pa folikulas atveri, bet arī caur galvas ādas slāņiem, izmantojot starpšūnu ceļu (ex vivo tests ar šūnu difūzijas iekārtu “Franz Cells”). To veicina mazais molekulārais svars un 3 pievienotie stimulātori. Produkta kvalitāti apliecina Šveices patents CH 711 466, kā arī veiktie klīniskie pētījumi.



Jaunajām māmiņām ikdienā bieža parādība ir stress, jo naktis ir negulētas, kā rezultātā mati nesaņem pietiekamā daudzumā tiem nepieciešamo skābekli un barības vielas. Pamatojoties uz to, matu ataugšanas apstākļi nav labvēlīgi un ataugušie mati var būt nekvalitatīvi - tie būs trauslāki, ātrāk nolūzīs, arī ataugs lēnāk. Lai visus šos faktorus kompleksi risinātu, svarīgi ir piemeklēt pareizu kompleksu terapiju. Tie ir ne vien specifiski, kursa veidā pielietojami līdzekļi, bet arī ikdienas kopšanas produkti.



Būtiski ir arī pareizi attīrīt matus. Piemēram, taukainai galvas ādai nepieciešams pīlings un mitrināšana, bet sausiem matiem - barošana un aizsardzība. Crescina Transdermic piedāvā pīlinga šampūnu, ko ieteicams lietot 2 reizes nedēļā, lai atbrīvotu galvas ādu no liekā sebuma. Šampūna pamatā ir aktīvās sastāvdaļas no Crescina Transdermic ampulu preparātiem. Patentētais komplekss satur aminoskābes cisteīnu un lizīnu - galvenās komponentes, kas atbild par keratīna veidošanos mata folikulā un augu izcelsmes augšanas faktora glikoproteīnu, kas “pamodina” snaudošos matu sīpoliņus. Hidrolizētais keratīns, pateicoties savam mazajam molekulārajam svaram, pievienojas matu keratīnam, tādējādi padarot matus apjomīgākus. Šis šampūns efektīvi noņem netīrumus, lieko taukainību, blaugznas un novērš statisko elektrību, neradot agresīvu ietekmi uz jutīgu galvas ādu.



Matu mazgāšanai ikdienā ir piemērots apjoma šampūns, bet kondicionieri parasti labāk ieteicams likt nevis galvas ādā, bet matu galos, lai matus nepadarītu smagus. Lieliska izvēle ir Labo Volume šampūns, kurā jau ir iekļautas kondicionējošās sastāvdaļas tādā apmērā, lai mati nekļūtu

smagnēji.



Palmitoila miristila serināts, serīns un treonīns palīdz padarīt stiprāku mata stiebra starpšūnu kārtu, piešķirot pieplakušiem un grūti izķemmējamiem matiem apjomu. Tas satur 3 atšķirīgas molekulārās masas hialuronskābes, kas restrukturizē un piepilda matu šķiedras.



Ikviena māmiņa ir pelnījusi būt skaista, laimīga un lutināta. Dodiet saviem matiem jaunu iespēju!

Foto: Publicitātes

Par produktu efektivitāti stāsta Anita Mētra - galvas ādas un matu kopšanas speciāliste, friziere, triholoģe.

(Studē triholoģiju Londonā un Maskavā)



Uzskatu, ka zīmola Crescina preparāti ir vieni no visiedarbīgākajiem cīņā pret matu izkrišanu. Tie ne vien novērš izkrišanu, bet arī veicina jaunu matu ataugšanu, pateicoties jaunajai Transdermālajai tehnoloģijai un aktīvajām sastāvdaļām.



Iesaku saviem klientiem, kuriem ir alopēcija (matu izkrišana), kā arī pēc medikamentu lietošanas (antibiotiku kursa), imunitātes pazemināšanās situācijās, diētām un jaunajām māmiņām, kurām nepieciešams atjaunot, spēcināt matu augšanas intensitāti un novērst matu izkrišanu. Ampulas un šampūni satur aktīvos komponentus, kas iedarbojas uz matu sīpoliņu, palīdzot atjaunot matu augšanu un apturēt matu izkrišanu, galvenokārt tādas aminoskābes kā lizīns, cisteīns, glikoproteīns. Šampūnam ir patīkami maiga smarža un ļoti viegli puto. Uzklājot ampulu uz galvas ādas un viegli iemasējot, var sajust patīkamu vēsumu un kņudoņu. Šampūns pret matu izkrišanu ir gan sievietēm, gan vīriešiem – dažādas formulas. Sieviešu šampūns ne tikai aptur matu izkrišanu, bet arī mīkstina un pabaro matus, jo satur kondicionējošās sastāvdaļas. Tas piešķir apjomu pie saknēm un normalizē tauku dziedzeru darbību, kas ir ļoti būtisks aspekts. Šiem produktiem ir veikti dažādi klīniskie pētījumi, kā arī tiem ir Šveices patenti, kas garantē to kvalitāti.



Uzsākot kursu, vienmēr iesaku izvēlēties kompleksu – gan šampūnu, gan ampulas, jo tādā veidā būs iespējams sasniegt maksimālu efektu.



*Pamatojoties uz in vivo klīnisko pētījumu rezultātiem. Vairāk par pētījumu vietnē www.labo-baltic.eu



Iespējams iegādāties: www.douglas.lv

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Biofarmacija.