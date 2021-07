Izdosies iepeldēt dziļākos ūdeņos - horoskops visām zodiaka zīmēm no 19.07. līdz 25.07.

AUNS

Iespējamas sadzīviskas nebūšanas, var izrādīties, ka uz taviem pleciem gulstas lielāka atbildība, nekā gribētos. Uztver grūtības kā iespēju parādīt, uz ko esi spējīgs. Daudz nerēķinies ar tiem, kas nebrīdinot maina plānus. Esi drošs par sevi, un tu baudīsi līdzcilvēku cieņu un mīlestību.

VĒRSIS

Nepūlies izlikties priecīgs, kad galva pilna nomācošu domu, meklē cilvēku, ar kuru vari no sirds izrunāties. Ja esi drošs, ka tev ir taisnība, dari visu, lai pierādītu, ka tu nekļūdies. Rīkojies patstāvīgi, uzlabo finansiālo situāciju. Iespējams, vienlaicīgi vajadzēs pieņemt vairākus lēmumus.

DVĪŅI

Kamēr neesi atguvis pašpārliecinātību, nesāc neko svarīgu, netiecies pēc neiespējamā. Šis ir piemērots laiks mācībām un personības pilnveidošanai. Ja gribi, maini ārieni, stilu, piekrīti kardinālām pārvērtībām. Kopā ar otro pusīti apmeklējiet saturīgas izklaides.

VĒZIS

Seko līdzi arī savai rīcībai, neduļķo lietišķo attiecību dīķi ar aizmuguriskām runām un šaubām par partneru godīgumu. Nepamet iesāktus darbus pusceļā. Ja kaut kas nojūk, bruņojies ar pacietību un mēģini vēlreiz. Izmanto katru iespēju, lai pavirzītu uz priekšu iesākto biznesā.

LAUVA

Mēdz teikt – kā jūgsi, tā brauksi, tāpēc īpašu uzmanību velti tam, kādus līdzekļus un paņēmienus grasies izmantot savu ieceru īstenošanai. Tev lieliski izdosies nodemonstrēt savu daudzveidību, prasmi iekarot popularitāti un dzīvot ar rotaļīgu vieglumu.

JAUNAVA

Ja gribi iedvesmot un aizraut citus ar savām idejām, izsakies skaidri un saprotami, lai nav tā, ka tu saki vienu, bet ļaudis saprot pavisam ko citu. Parādi sevi kā īstu cīnītāju, kam mērķa dēļ nav grūti atteikties no veciem principiem un aizspriedumiem.

SVARI

Apstākļi būs pietiekami labvēlīgi tam, lai īstenotu ambiciozus plānus, liec saprast, ka esi nopietns cīnītājs. Nevaino savās neveiksmēs citus. Ļaujies vientulībai, savā nodabā kaldini nākotnes plānus. Rūpējies par drošību, sargies no riskantām vai bīstamām situācijām un nodarbēm.

SKORPIONS

Pavadi laiku kopā ar cilvēkiem, kas spēj novērtēt tavas idejas. Esi draudzīgs un atvērts, akcentē pozitīvo. Tavi panākumi būs atkarīgi no tā, kā spēsi komunicēt ar apkārtējiem. Tikai pārlieku sevi nekritizē, ja kaut kas neizdodas, kā iecerēts.

STRĒLNIEKS

Tava iniciatīva netiks pietiekami novērtēta, tāpēc spožākās idejas pataupi vēlākam laikam. Nezaudē kontroli pār situāciju, un tev izdosies atrast gan dzelžainus argumentus, gan pasniegt tos pietiekami saudzīgi. Viss izdosies viegli, nepiespiesti, apkārtējie būs noskaņoti draudzīgi un labprāt tevī ieklausīsies.

MEŽĀZIS

Palielināsies izredzes saņemt vērtīgus padomus, mācību, konsultācijas. Kāds notikums var pamudināt uz tev neraksturīgu rīcību, kas pārsteigs ne vien citus, bet arī tevi pašu. Ja mācēsi to izmantot savā labā, būsi ieguvējs. Vari atklāt sevī neparastas spējas, kas palīdzēs tikt galā ar sarežģītām dzīves situācijām.

ŪDENSVĪRS

Neitrāls skats no malas palīdzēs ieraudzīt nesaskaņu cēloņus un tos novērst. Nojaušot, no kuras puses pūš vējš, savlaicīgi izdosies izvairīties no to cilvēku sabiedrības, kas var nelabvēlīgi ietekmēt tavas aktivitātes. Aprunājies ar katru, kas vien ir gatavs tevi uzklausīt. Katrs no viņiem var „pasviest” kādu ideju.

ZIVIS

Tev lieliski izdosies pierādīt sevi plašākam sabiedrības lokam un pārsteigt ar ne vienu vien neparastu situācijas redzējumu – kopīgi prieki un bēdas stiprinās attiecības. Draudzības vārdā būs vieglāk piedot kļūdas, aizmirst pāridarījumus. Ja būsi pietiekami neatlaidīgs, atradīsi veidu, kā vairot savu labklājību.

