"Man ļoti patīk grāmatu veikali..." Ko lasa Aija Vītoliņa?

“Cenšos lasīt, ja vien ir brīvs brīdis un iespēja to darīt. Labprātāk lasu no rītiem, bet tas izdodas reti. Biežāk sanāk lasīt gultā. Vēl man ļoti patīk lasīt lidmašīnā un lidostās.

Viens no sliktākajiem paradumiem, kas man piemīt, ir izlasīt līdz beigām visas iesāktās grāmatas pat tad, ja tās ir pagalam neinteresantas. Tāpēc man pie gultas vienmēr stāv divas, trīs “iesāktas”. Izlasot grāmatu, uz pēdējā vāka parakstos. Nezinu, kāpēc tā daru. Lai neaizmirstu valodu, paralēli lasu arī angļu valodā. Pašreiz tā ir Saimona Sineka grāmata Leaders Eat Last par to, kāpēc mēs izvēlamies sekot kādam līderim un ko tas vispār nozīmē – būt līderim. Vēl viena man svarīgu grāmatu kategorija ir pavārgrāmatas – tās lasu bieži un veicu piezīmes uz lapu malām.

Izvēle, ko lasīt, ir spontāna. Instagramā piefiksēju grāmatas, kuras iesaka citi, uztaisu ekrānuzņēmumu un glabāju telefonā, līdz nopērku. Man ļoti patīk grāmatu veikali, un pēc to apmeklējuma parasti iznāku ar vairākām jaunām grāmatām, bet literatūru svešvalodās pasūtu Amazon. Tie ir svētki – pasūtīt grāmatu, gaidīt un tad izņemt pastā.”

Meistardarbs: Oskars Vailds "Doriana Greja ģīmetne"

Nenovecojošs, mūžam aktuāls stāsts. Man šķiet, ka Vailds arī pats ir pārdevis dvēseli, lai tas tā notiktu... Brīnišķīgs darbs par skaistumu, cilvēka dabu un, protams, domugraudi, ko var citēt un citēt.

Labākai dzīvei: Domenika Loro "Vienkāršības māksla"

Ja jums ir vēlme sakārtot savu vidi vai telpu, šī ir forša franču autores grāmata, kurā atrodamas idejas, kā to izdarīt. Sākot no vides sakārtošanas, beidzot ar paradumu maiņu.

Parunāsim par ēdienu: Brijā-Savarēns "Garšas fizioloģija"

Absolūti šarmanta grāmata. Mīlīgs apcerējums par ēšanu, par cilvēku likteņiem un to saistību ar tādu “nozari” kā gastronomija. “Pasaki man, ko tu ēd, un es tev pateikšu, kas tu esi.”

Pastāstīsiet par augiem? Karloss Kastaņeda "Dona Huana mācības. Jaki indiāņu zināšanas ceļš"

Traks, mistisks un aizraujošs darbs par mums nezināmo, nesaprotamo un neaizsniedzamo. Skolotāja un skolnieka sarunas, apziņas transformācija un maģija.

Sveiciens no mazpilsētas: Svens Kuzmins "Hohma"

Asprātīga, dinamiska, komiska un brīžiem traģiska. Romāns par kādu Latvijas pilsētu – Hohmu – un tur dzīvojošo personīgajiem dzīves līkločiem un neticamām, absurdām, pat mistiskām situācijām.

Pēdējā izlasītā grāmata: Rolf Dobelli "The Art of Thinking Clearly"

Aizraujošs vēstījums par kognitīvajiem aizspriedumiem un visparastākajām kļūdām, ko pieļaujam ikdienas domāšanā un rīcībā. Grāmatu "Skaidrās domāšanas māksla" latviešu valodā izdevis apgāds Zvaigzne ABC.

