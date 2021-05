Septiņi laulības dzīves posmi, kuros var pazaudēt vai atrast mīlestību

Patiesībā tas ir tikai visa sākums, jo nu ir iespēja ieraudzīt, iemīlēt un pieņemt otru tādu, kāds viņš ir. Atklāt otram sev pa īstam. Pirmā attiecību krīze, kā arī visas pārējās, ko piedzīvo attiecības mūža garumā, ir kā mazāki vai lielāki pakāpieni, kurus jāpārvar, lai sasniegtu nākamo izaugsmes posmu.



Pacietība, uzticēšanās un pieņemšana ir stabilu, labu attiecību un mīlestības pamatā. Ilgtermiņa attiecības piedzīvo 7 posmus. Laicīgi zinot par tiem, un sagatavojoties tos pārvarēt, šķirto pāru skaits būtu mazāks, ir pārliecināti attiecību speciālisti.

Konfekšu un ziedu posms jeb rozā brilles

Šis ir pats karstākais iemīlēšanās posms, kas ilgst aptuveni 18 mēnešus. Te abus mīlniekus vada tīra fizioloģija - hormoni, kas izdalās organismā un dod laimes un iekāres sajūtu. Dzīve un esošās attiecības šķiet košas, krāsainas un ideālas. Partneris ir skaists, ar lielisku raksturu, romantisks un tāds, kādu, šķiet, visu dzīvi esam gaidījuši. Būtībā organisms ir mazliet tādā kā narkotiskā reibumā. Šajā periodā nevajadzētu pieņemt nekādus izšķirošus lēmumus ne par laulībām, ne bērniem, ne arī kopdzīvi vai kopīgu lielu īpašumu iegādi. Viss vēl var mainīties. Pārvarēt šo posmu neizšķiroties ir vieglāk tiem, kas kopumā orientēti uz attiecībām.

Pārsātināšanās posms

Pēc rozā briļļu perioda seko dzīve bez brillēm, proti, savu partneri ieraugām tādu, kāds viņš ir patiesībā. Abi pierod viens pie otra, sirdspuksti nomierinās, un mēs sākam viens otru pieņemt tādu, kādi esam. Mainās arī uzvedība, jo vairs nav jāizliekas labākam vai savādākam. Kļūst dabiskāki, atbrīvotāki. Riska moments ir tas, ka otru sākam uzskatīt par pašsaprotamu. Sākas rutīna, kas var izrādīties nāvējoša, ka abi vai viens no partneriem ir aso sajūtu un emociju mednieks. Ja šajā periodā ģimenē piedzimst bērni, tad krīze mazliet pārceļas, jo bērns ienes jaunas un nepieredzētas vēsmas pāra attiecībās.

Atgrūšanas posms

Pats grūtākais posms, kuru neiztur liela daļa attiecību. Nevienās ilglaicīgās attiecībās neiztiek bez šī perioda, jo mēs ieraugām viens otrā trūkumus, un domājam, vai spējam tos pieņemt. Šim periodam raksturīgi strīdi. Ieraugām otrā arī negatīvo, to, kas nepatīk. Ir jādomā, vai spējam ar to samierināties ilgtermiņā. Iemīlēšanās posms ir pagājis, ir arī pārsātināšanās ar otru. Zeļ un plaukst egoisms. Iespējams, ka kādam no pāra šķiet, ka vienkāršākais veids, kā no tā visa izvairīties, ir šķiršanās.

Diemžēl bez šī posma nav iespējams iztikt, jo te ir iespēja augt un stiprināt attiecības, vai arī izkāpt no tām, lai meklētu nākamās. Šis periods var ilgt dažus mēnešus vai pat vairākus gadus. Tev šķiet, ka vienkāršākais veids, kā no tā visa izvairīties, ir šķiršanās. Daļa cilvēku šķiras un precas atkal no jauna, līdz atkal nokļūst līdz šim posmam, lai atkal šķirtos. Bet diez vai tas ir risinājums, jo pēc šķiršanās atkal nonāksi rozā briļļu periodā ar citu cilvēku un sāksi iziet attiecību posmus no jauna, kamēr nenokļūsi līdz šim un nepāriesi nākamajā posmā.

Iecietības posms

Šajā posmā partneri iegūst viedumu. Strīdiem vairs nav tik dramatisks raksturs, jo abi zina, ka strīds beigsies, bet attiecības nepieciešams turpināt. Skaidrs arī, ka otru nepārtaisīsi. Iespējams, ka abi izglītojas par attiecībām, vai pat apmeklē psihologu, lai labāk iepazītu sevi un saprastu, kā sadzīvot. Mācās sarunāties un ieklausīties viens otrā. Abi partneri dara visu, lai attīstītu sevī iecietību, ar gadiem viņi iegūst dzīves gudrību. Iespējams, ka šis ir pirmais īstais pakāpiens uz mīlestības pilnām, nobriedušām attiecībām.

Kalpošanas un otram došanas periods

Ja iepriekšējos periodos abi divi no pāra deva un noteikti arī gribēja saņemt atpakaļ emocijas un rīcību, tad šis ir posms, kad viens otram gatavi dot un par to priecāties, negaidot atpakaļ. Prieku dod paša rīcība, nevis otra atpakaļ reakcija. Šis ir pirmais patiesas mīlestības posms, jo līdz tam mīlestības vēl nebija. Partneri sāk saprast savus pienākumus, domājot nevis par to, kas viņam pienākas no otra partnera, bet gan par to, ko viņš pats var darīt un sniegt savam mīļotajam.

Draudzības un cieņas periods

Šajā periodā partneri kļūst viens otram ļoti tuvi. Viņi uzticas viens otram kā pašiem tuvākajiem draugiem. Draudzības periods paver ceļu uz patiesu mīlestību. Pāris ir pārdzīvojis smagas krīzes un, kā saka, apēdis kopā pudu sāls. Viens otru pazīst gan priekos, gan bēdās. Šis periods var ilgt gadu desmitiem, abi tajā jūtās labi un komfortabli. Šajā laikā bērni, iespējams, jau ir paaugušies un pāri atkal ir laiks savām attiecībām.

Patiesas mīlestības periods

Neticami, bet īstā mīlestība uzplaukst tikai pēc tam, kad ir izbaudīti un pārdzīvoti visi iepriekšējie attiecību posmi. Tas ir dvēseļu kopības laiks. Līdz patiesas mīlestības periodam cilvēki iet ļoti ilgu laiku, kopīgi pārvarot sarežģītus dzīves posmus un situācijas. Patiesa mīlestība nav kaut kas, kas negaidīti nokrīt no debesīm, kā daudzi uzskata. Patiesai, pieaugušai mīlestībai cilvēks nobriest pakāpeniski, atsakoties no sava egoisma un aizspriedumiem.