Kā atgūt ādas tvirtumu dekoltē zonā? Kosmētiķe: "Pat vienkāršas glaudošas kustības palīdzēs uzturēt muskuļu tonusu"

Šī zona ir ļoti maiga, ar mazu zemādas tauku slāni, tāpēc bez papildu kopšanas tā ātri zaudē elastību. Tās izskatam par labu nenāk arī nepareizi ieradumi – gulēšana uz augsta spilvena, lasīšana un viedierīču lietošana pusguļus.

Ja esi sasniegusi 25 gadu vecumu, kaklam un dekoltē sāc lietot barojošas maskas, bet, lai uzturētu muskuļu tonusu, izpildi speciālus vingrinājumus un veic masāžu. Ja esi vecāka par 35 gadiem, lieto pretnovecošanās kosmētiku, izpildi vingrinājumus, veic masāžu. Svarīga ir tieši kompleksa pieeja šīs zonas kopšanā, jo nav kāda viena brīnumkrēma, kas to spētu izdarīt.

Foto: Shutterstock

Dari tā

● Tieši tāpat kā sejas ādai, arī kakla un dekoltē ādai izmanto savu attīrīšanas līdzekli; pēc tam lieto ādu mitrinošu vai barojošu līdzekli. Neaizmirsti, ka tas ir jādara divas reizes dienā.

● Papildus – maigs skrubis un/vai kopjoša maska divas reizes nedēļā.

● Izejot pavasara saulē, kaklu un dekoltē aizsargā no UV stariem ar SPF filtrus saturošu kosmētiku.

Kā veikt dekoltē masāžu?

Kakla un dekoltē zonas masāžu ir iespējams veikt kaut katru dienu, apvienojot to ar kopjošā līdzekļa uzklāšanu. Pat vienkāršas glaudošas kustības virzienā no atslēgas kaula uz zodu, palīdzēs uzturēt muskuļu tonusu. Ar to arī sāc.

Ar atvērtu plaukstu virzies no atslēgas kaula uz zodu, no zoda līdz ausij. Nākamais solis – berzēšana. Piepacel plaukstu un uz ādas atstāj tikai pirkstu spilventiņus. Veic spirālveida berzēšanu no atslēgas kaula līdz zodam, no zoda līdz auss ļipiņai. Veic tās pašas iepriekšminētās kustības no dekoltē zonas centra uz sāniem.

Izmanto šo: pašas taisīta maska dekoltē zonai

2 ēdamkarotes maltu linsēklu aplej ar 1 glāzi ūdens un vāri 10 minūtes. Atdzesē. Iegūto masu uzklāj uz dekoltē, pārklāj ar pārtikas plēvi un turi 20 minūtes. Atlikumu nomazgā ar siltu ūdeni un uzklāj mitrinošu krēmu.