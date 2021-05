Pārsauļotie ķermeņi vairs nav modē. Kosmētiķe: "Ir inteliģentā iedeguma laiks"

Beigusies solārijā un pludmalē pārsauļoto ķermeņu ēra – pienācis inteliģentā iedeguma laiks, kas nodrošina veselīgu iedegumu, izmantojot paštonējošus kosmētiskos līdzekļus. Pavasarī aktuāla kļūst kosmētika ar saules aizsargfiltriem.

Izvēloties aizsarglīdzekli sejai, pievērs uzmanību SPF aizsargfiltra lielumam. Latvijas laika apstākļiem vispiemērotākais ir SPF 30, gaišai vai jutīgai ādai filtram ir jābūt lielākam.

Foto: Shutterstock

Laikam kļūstot siltākam, izvēlamies plānāku apģērbu, atkailinām rokas un plecus, aizmirstot par roku un plecu ādas aizsardzību. Atceries – UV stari nešķiro, vai tu gulšņā pludmalē, dodies uz darbu vai rosies mazdārziņā. Atrodoties saulē, ādai ir nepieciešama aizsardzība. Sejai izmanto ādas tipam atbilstošu krēmu ar aizsargfiltriem, ķermenim izvēlies ķermeņa pieniņu, eļļu vai krēmu ar aizsargfiltriem. Lai pasargātu roku ādu no nejaukajiem brūnajiem plankumiem, arī to aizsargā no saules stariem.

Ievēro

● Ja ir palikusi neizlietota kosmētika no iepriekšējās vasaras, noteikti pievērs uzmanību produkta derīguma termiņam pēc atvēršanas. Ja tas ir beidzies, netaupi – šis produkts ādu no saules vairs neaizsargās.

