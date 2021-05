Iesaka kosmētiķe: kā pareizi kopt padušu zonu, lai tā būtu skaista un vesela?

Turklāt noslēgtā vide rada labvēlīgu augsni baktērijām, kas var izraisīt ne tikai sliktu aromātu, bet arī dažādas infekcijas. Kā pareizi kopt paduses ikdienā – skaidro skaistuma konceptveikala Apotheka Beauty kosmētiķe Katrīna Blumberga.

Pareizas un drošas padušu kopšanas pamatā ir regulāra ikdienas higiēna, jo paduses lielai daļai cilvēku ir arī visvairāk svīstošā ķermeņa daļa. Paduses ir diezgan noslēgta zona ar ierobežotu gaisa piekļuvi, kas rada labvēlīgu vidi baktērijām, izraisot gan nepatīkamu aromātu, gan izsitumus, niezi un infekcijas.

“Divas līdz trīs reizes nedēļā padušu ādas kopšanai ieteicams izmantot arī maigu skrubi vai sejas pīlingu, kas palīdzēs atbrīvoties no atmirušajām ādas šūnām un dezodoranta paliekām, taču svarīgi, lai āda netiktu berzta, kustībām un izvēlētajam līdzeklim jābūt vieglam. Pēc mazgāšanās paduses ir rūpīgi jānosusina un jāuzklāj tām mitrinošs ķermeņa krēms. Ja ir jāsteidzas, tad ieteicams izvēlēties ātri uzsūcošu krēmu, pēc kura uzklāšanas var uzreiz lietot arī dezodorantu,” stāsta kosmētiķe Katrīna Blumberga.

Kad lietot dezodorantu, bet kad – antiperspirantus?

Gan dezodoranti, gan pretsviedru līdzekļi jeb antiperspiranti galvenokārt paredzēti diviem mērķiem: ādas mitrināšanai un aromāta regulēšanai. Tomēr jāņem vērā, ka tie darbojas dažādos veidos. Dezodoranti mazina sviedru aromātu, iznīcinot to izraisošās baktērijas un kavējot jaunu vairošanos, taču paši par sevi nemazina sviedru izdalīšanos. Savukārt antiperspiranti strādā, lai samazinātu sviedru daudzumu, tomēr to sastāvā ir vielas, kas var radīt kairinājumu, tāpēc tos drīkst lietot tikai uz veselas un sausas ādas.

“Antiperspirantu darbības pamatā ir sviedru dziedzeru bloķēšana, kā rezultātā tiek kavēta mitruma izdalīšanās un aizsprostotas poras, tāpēc tas nedrīkst ilgstoši būt uz ādas – no rīta uzklāts līdzeklis vakarā ir rūpīgi jānomazgā. Tāpat tos nav ieteicams lietot katru dienu, jo ilgstoša sviedru dziedzeru bloķēšana vājina ādas imunitāti. Tomēr, ja to lietošana svīšanas mazināšanai ir nepieciešama, vēlams antiperspirantu lietot pamīšus ar dezodorantu, tādējādi ļaujot ādai arī atpūsties,” piebilst kosmētiķe.

Pareizai skūšanās tehnikai ir nozīme

Lai arī mūsdienās ir pieejami dažādi līdzekļi padušu apmatojuma likvidēšanai, skūšanās joprojām ir viena no ikdienā visbiežāk izmantotajām metodēm. Taču – tāpat kā ar zobu tīrīšanu – arī skūšanās procesam jābūt pareizam, lai sasniegtu labāko rezultātu. Pirmkārt, skūšanos vajadzētu veikt tikai pēc tam, kad padušu zona ir apmazgāta, tādējādi atbrīvojoties no sviedriem un dezodoranta vai antiperspiranta paliekām. Tāpat padusēm ir jābūt mitrām, vēlams uzklāt arī kādu skūšanās līdzekli, kas mīkstinās ādu un palīdzēs izvairīties no sagriešanās. Savukārt pēc skūšanās paduses var būt jutīgas, tāpēc labāk to ir darīt vakarā pirms gulētiešanas, lai izvairītos no dezodoranta lietošanas, kas var ādu sakairināt.

Otrkārt, būtiska ir arī skuvekļa higiēna – pēc katras lietošanas reizes tas ir jānomazgā un jānovieto tālāk no dušas vai vannas, lai tas var izžūt. Lai samazinātu baktēriju iekļūšanu padušu ādā, regulāri ir jāmaina arī skuvekļa asmens – ieteicams vienu lietot ne vairāk kā piecas reizes, tā aiztaupot potenciālas veselības problēmas nākotnē.

Nē - stingram un sintētiskam apģērbam

Valkājot piegulošus, stingrus un sintētiskus apģērbus, padušu zonā rodas siltumnīcas efekts, kas var veicināt sviedru plankumu, piņņu un pat augoņu veidošanos. Lai padusēm nodrošinātu gaisa cirkulāciju, ieteicams ikdienā izvēlēties apģērbu, kas nav pārlieku stingrs tieši padušu zonā un ir ražots no dabiska un elpojoša materiāla, piemēram, kokvilnas vai zīda. Turklāt svarīgi, lai apģērbs būtu temperatūrai un laikapstākļiem atbilstošs.

Pigmentācijas riski padusēs

Padusēm dabiski būtu jābūt apmēram tādā pašā krāsā kā ādai citās ķermeņa daļās, taču dažreiz āda padusēs mēdz kļūt tumšāka. Lai arī tas visbiežāk neliecina par kādu veselībai bīstamu problēmu, daudziem cilvēkiem, īpaši sievietēm, tumšāka āda rada neērtības un vēlmi no tās atbrīvoties. Pigmentācijas plankumu rašanos padusēs var veicināt hormonālas izmaiņas, nepareiza skūšanās tehnika, ultravioletais apgaismojums, dažādas saslimšanas un ādas slimības, kā arī novecošanās process.

“Lai izvairītos no tumšākas ādas padušu zonā, primāri ieteicams sekot visiem pareizas padušu kopšanas soļiem. Savukārt, ja problēma jau kļūst nopietna un rada pavisam lielas neērtības, ieteicams vērsties pie dermatologa, kurš palīdzēs izvērtēt situāciju un ieteiks piemērotāko risinājumu,” saka kosmētiķe.

Tuvojoties sauļošanās sezonai, jāatceras arī padusēs obligāti uzklāt saules aizsargkrēmu, jo padušu apdeguma gadījumā diskomforts būs teju pie katras kustības, tādējādi būtiski ierobežojot ikdienas aktivitātes. Svarīgi atcerēties, ka krēms ir jāatjauno ik pēc 2–4 stundām, atkarībā no ādas tipa, un pēc tā uzklāšanas jānogaida pāris sekundes, lai krēms var absorbēties un izveidot aizsargslāni.