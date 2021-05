Priekšlaikus dzimušais cerību stariņš Teo, kura foto pandēmijas sākumā aizkustināja pasauli, krietni paaudzies

Piedzimstot, mazais Teo svēra vien nedaudz vairāk par kilogramu. Viņa fotogrāfija kļuva par pandēmijas laika cerību simbolu.

Mazulis ne tikai pārdzīvoja pārsteidzīgo ierašanos pasaulē un hroniskas plaušu slimības, bet arī sešu mēnešu vecumā pārslimoja Covid-19 infekciju, kļūstot par vienu no jaunākajiem britiem, kurš saķēris šo vīrusu. 20. aprīlī cīnītājs nosvinēja viena gada dzimšanas dienu.

Šī gada 20.aprīlī Teo nosvinēja viena gada dzimšanas dienu (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Kā vietējam portālam "LancsLive" pastāstījusi Teo māte Kirstija, viņa nevienam nav teikusi par mazuļa priekšlaicīgo ierašanos pasaulē līdz pat brīdim, kad viņas un mazuļa fotogrāfija pēc mēneša nokļuva uz "The Guardian" vāka.

"Kad izdzirdēju, ka attēls ar Teo tiek dēvēts par "cerību simbolu", mana sirds priekā gavilēja," stāsta Kirstija.

"Visiem tie bija smagi laiki, ieskaitot mūs, bet mēs tikām tam pāri, zinot, ka ir cilvēki, kuri, skatoties uz mums, atgūst cerību."

Pēc tam, kad Teo piedzimis, Kirstija varēja mazo paturēt rokās vien īsu brīdi, jo mazuli nācās ievietot inkubatorā, kur viņš pavadīja pirmās deviņas dzīves nedēļas.

Vasarā Teo tika izrakstīts no slimnīcas, pat neskatoties uz to, ka pēc piedzimšanas viņam tika konstatēta hroniska plaušu slimība. "Viņam veicās ļoti labi. Viņu pat nevajadzēja ventilēt, kā to bieži nākas darīt priekšlaikus dzimušiem mazuļiem," stāsta Kirstija.

Lai gan ģimene ļoti uzmanījusies, lai pēc izrakstīšanas no slimnīcas pie Teo ciemotos pēc iespējas mazāk cilvēku, rudenī sieviete saslimusi ar Covid-19, un inficējies arī mazulis. Viņa pieļauj, ka tas noticis, jo viņa barojusi mazuli ar krūti. "Es pilnībā sabruku, nespēju beigt raudāt," atminas Kirstija. "Es tikai domāju par to, kādā stāvoklī ir viņa plaušas, un to, ka Covid-19 ietekmē tieši plaušas."

Laimīgā kārtā Teo infekciju izslimoja viegli, vien ar nelielu klepu.

Nu Teo jau krietni paaudzies un kopā ar saviem vecākiem un brāli dzīvo Anglijas pilsētā Bērnlijā.

Saistītās ziņas Latviešu ģimene Skotijā piedzīvojusi īstu brīnumu, sniedzot cerību priekšlaicīgi dzimušo bērniņu vecākiem Psiholoģe: priekšlaikus dzimušiem bērniem ir priekšlaikus dzimuši vecāki Viens gads, viena valsts, viens foto: emocijām pārbagātas bildes no 143 pasaules vietām