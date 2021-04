Serums sejas ādas kopšanai - kā to pareizi izvēlēties, un ko meklēt seruma sastāvā

Izvēlies atbilstošo

Lai gan serumu izvēle veikalu plauktos ir tiešām iespaidīga, tie mēdz būt ļoti atšķirīgi. Izvēloties serumu, ņem vērā savu ādas tipu, stāvokli, vecumu un problēmas, kuras vēlies risināt. Ražotāji piedāvā serumus visdažādākajām ādas kaprīzēm – tie cīnās ar novecošanos, attīra, mitrina, baro, aizsargā un balina ādu un pat spēj regulēt taukainumu un stiprina kapilārus. Tāpat būtiski ņemt vērā gadalaiku, kas valda aiz loga, jo ir serumi, kas vairāk piemēroti lietošanai pavasarī un vasarā, un ir tādi, kas ādu veiksmīgāk lutina rudenī un ziemā.

Pārbaudi, pirms lieto

Būtiska nianse – pirms seruma lietošanas vēlams veikt ādas alerģijas testu, uzklājot nelielu daudzumu produkta uz tīras, sausas ādas maz pamanāmā vietā, piemēram, aiz auss, uz kakla sānā vai aizmugurē, elkoņa bedrītē. Ja 24 stundu laikā nenovēro alerģisku ādas reakciju, serumu var klāt uz lielākiem ādas laukumiem.

Viens pats nav brīnumlīdzeklis

Lai gan serums ir spēcīgas iedarbības kosmētikas produkts, tas nespēj aizstāt citus ikdienas ādas kopšanas līdzekļus. Lietojot serumu, spēkā ir gan dienas un nakts krēma lietošana, gan, protams, ādas attīrīšana un tonizēšana. Serums ikdienas ādas kopšanas rutīnā jāiekļauj kā papildu solis pēc ādas attīrīšanas un tonizēšanas un pirms mitrinošā krēma lietošanas. Padoms – pēc seruma uzklāšanas vērts 5–10 minūtes pagaidīt, lai tas iesūcas ādā, un tikai tad klāt dienas vai nakts krēmu. Neaizmirsti lietot serumu arī uz kakla un dekoltē ādas.

Dermatoloģe Anete Ezeriņa. (Foto: no privātā arhīva)

Darbojas, ja lieto periodiski

Ņem vērā, ka visi serumi nav piemēroti ilgstošai lietošanai, jo spēcīgais, koncentrētais sastāvs ir paredzēts specifisku ādas problēmu risināšanai. Jā, serums nāk ādai par labu, taču tas jālieto kursa veidā, lai ādu nepārsātinātu – divus mēnešus katru dienu, pēcāk, ja problēma vēl aktuāla, lietošanu samazina uz 2–3 reizēm nedēļā un turpina vēl 1–2 mēnešus. Kursu atkārto 1–2 reizes gadā. Bieži vien tas sakrīt ar pavasara iestāšanos, kad šķiet, ka ādu nepieciešamas atdzīvināt, un pēc vasaras, kad ādu gribas atjaunot un palutināt.

Iegādājoties serumu, pievērs uzmanību tā tilpumam. Visbiežāk ražotāji piedāvā tieši tādu tilpumu, kuru var izlietot viena kursa laikā. Pieejami arī serumi, kas katrai dienai iepakoti savā iepakojumā, piemēram, ampulās. Pirms seruma lietošanas vienmēr rūpīgi iepazīsties ar ražotāja rekomendācijām. Jāatceras, ka neviens kosmētikas produkts nestrādā uzreiz, un, lai novērtētu rezultātu arī serums jālieto vismaz 6–7 nedēļas.

Cik daudz un kad

Serums ir koncentrēts, ļoti spēcīgas iedarbības kosmētikas produkts, un to nevajag lietot par daudz. Lielākoties vienā lietošanas reizē pietiek ar 2–3 pilēm. Ja tas ir veidots uz ūdens bāzes, iespējams, vajadzēs nedaudz vairāk; ja uz eļļas bāzes – mazāk. Serumu ieteicams ādā saudzīgi iestrādāt ar pirkstiem, neizziežot to pa visu plaukstu, lai lieki neizšķiestu vērtīgo līdzekli. Ja uz iepakojuma ražotājs nav norādījis, kad serumu lietot vislabāk, iekļauj to savā skaistumkopšanas rituālā gan no rīta, gan vakarā.

Vairākus serumus drīkst lietot vienlaikus, sevišķi, ja jācīnās ar dažādām sejas ādas problēmām, piemēram, pigmentāciju un ādas sausumu.

Kas lācītim vēderā jeb ko meklēt seruma sastāvā?

* Īpašais mitrinātājs hialuronskābe – populāra un iedarbīga sastāvdaļa ādas kopšanas produktos, sevišķi – serumos. Ņem vērā, ka iedarboties spēs tie produkti, kuros iekļauta kvalitatīva hialuronskābe. Parasti – gan mazmolekulāra, kas spēj iekļūt dziļāk ādā, gan ar lielāku molekulu masu, kas mitrina ādas virskārtu. Vislabāk, ja produkts apvieno vismaz trīs vai vairāk dažādu masu hialuronskābes.

* Antioksidanti – absolūti nepieciešami, lai aizsargātu ādu no novecošanās un apkārtējās vides negatīvās ietekmes, UV starojuma, piesārņojuma u. tml. Populārākie un iedarbīgākie antioksidanti – A, C un E vitamīni, resveratrols, koenzīms Q10, niacinamīds, polifenoli, flavonoīdi, melatonīns, kā arī daudzi citi. Antioksidanti kosmētikas industrijai ir mīļa tēma, un ik pa laikam tiek atklāti jauni spēcīgi palīgi ādas aizsardzībā un spēcināšanā.

* Vitamīni – populāra un vērtīga sastāvdaļa serumos. Visbiežāk izmantotie: A vitamīns (retinols) – iecienīts anti-age produktos, cīnās ar novecošanās pazīmēm, atjauno ādas elastību, tvirtumu. E vitamīns – aizsargā ādu, cīnās ar novecošanos, uzlabo asins mikrocirkulāciju, attīra ādu no toksīniem, atjauno, mitrina. C vitamīns – izlīdzina ādu, uzlabo toni, piešķir mirdzumu, cīnās ar pigmentācijas problēmām. F vitamīns – dziļi mitrina, aizsargā, dziedē ādu, ieteicams sausai, raupjai ādai. K vitamīns – stiprina asinsvadu sieniņas, samazina apsārtumu, samazina jutību, uzlabo toni.

* Peptīdi – olbaltumvielas, kas spēj iekļūt ādā un dot impulsu tās šūnām sākt aktīvāk atjaunoties. Peptīdi ir dažādi, taču tie visi uzlabo ādas imunitāti, stabilizē vielmaiņu, palielina ādas aizsargspējas, uzlabo dzīšanas procesus u. tml. Visbiežāk tiek izmantoti tieši serumos, lai sniegtu ādai papildu labumu.

* Vērtīgās taukskābes – Omega 3, 6 un 9 taukskābes sniedz daudz laba ne tikai iekšķīgi, bet arī nonākot uz ādas. Tās spēj mitrināt un barot ādu, nomierināt, samazināt apsārtumu, uzlabot aizsargspējas. Piemīt izteikts anti-age efekts, padara ādu jauneklīgāku un veselīgu.

* Augļskābes un enzīmi – ādas attīrīšanai, mitrināšanai, mirdzuma un svaiga izskata atjaunošanai. Ar augļskābēm jāuzmanās, jo atsevišķos gadījumos jutīgai ādai tās var būt pārāk spēcīgas, taču enzīmi ir piemēroti visiem ādas tipiem. Serumi ar augļskābēm un enzīmiem sastāvā visbiežāk būs lietojami uz nakti, lai ādu attīrītu un maigi, pakāpeniski nolobītu tās raga slānīti, atjaunotu mirdzumu un veselīgo toni.

* Īpaši augu ekstrakti – visdažādākie, no klasiskiem un zināmiem, līdz jaunatklātiem un pārsteidzošiem. Atliek tikai izvēlēties to, kas vislabāk atbilst mērķiem un vajadzībām.

